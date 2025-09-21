ETV Bharat / state

नवरात्रि पर धीरेंद्र शास्त्री बड़ा संकल्प, सनातन धर्म की बेटियों को बचाने का लिया प्रण

छतरपुर: नवरात्रि में हर जगह जय माता दी, जय माता दी के जयकारे लगते हैं, लेकिन वृद्ध आश्रम में बच्चे अपने मां-बाप को छोड़ जाते हैं. यह सवाल पंडित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से समाज से सामने उठाया है. नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि "हर स्त्री में मां का स्वरूप देखें, तभी मां भगवती की कृपा मिलेगी. साथ ही अपने अनुयायियों को सनातन और बहन बेटियों की रक्षा का संकल्प दिलाया.

अपने बयान से सुर्खियां से रहने वाला धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नवरात्रि पर्व के एक दिन पहले बड़ा बयान दिया है. इस बार उन्होंने लव जिहाद बंद कराने को लेकर बड़ा प्रण लिया है. बागेश्वर सरकार ने कहा कि "यदि हमारे मन में किसी भी स्त्री के प्रति कु-भावना है, तो हम मां भगवती की कृपा से वंचित रहेंगे. स्त्री और माता के प्रति सच्चे, पवित्र भाव के बिना की गई पूजा अपवित्र है." बागेश्वर महाराज ने वेदों और सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' यानी जहां नारियों का पूजन होता है, वहां देवताओं का वास होता है.

लव जिहाद रोकने का लिया प्रण

धीरेंद्र शास्त्री ने नवरात्रि के पावन पर्व पर संकल्प दिलाते हुए कहा कि "सनातन की रक्षा के लिए हमें प्रण लेना होगा कि भारत में हो रहे लव जिहाद को रोंके, ताकि सनातन धर्म की बेटियां सुरक्षित रहें और हमारी परंपराओं पर कोई आंच न आए. सनातन धर्म के प्रति कुभाव रहने वाली विदेशी ताकते उपद्रव न कर पाएं. " उन्होंने कहा कि "यदि हम अपनी मां के प्रति मन में सच्चा भाव नहीं रख पाते तो हमारी दुर्गा पूजा व्यर्थ है."

देश के जाने माने कथा वाचक बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों धाम पर मौजूद है. वे रोजाना भक्तों की अर्जी सुनकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. सोमवार से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि पर बाबा बागेश्वर 9 दिनों तक माता की भक्ति में लीन रहने वाले हैं. वे पूरे 9 दिनों तक व्रत करने के साथ रोजाना दोपहर में भक्तों को कथा सुनाएंगे. इसके अलावा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भक्तों को हर दिन दोपहर में देवी की उपासना, आराधना कैसे की जाए इसको लेकर चर्चा करेंगे. भक्तों पर माता की कृपा कैसे होगी इसके बारे में भी बागेश्वर सरकार समझाएंगे.