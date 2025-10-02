ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर बोले- गुरु का आदेश सर आंखों पर, धाम में VIP लोगों से नहीं मिलेंगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

बागेश्वर धाम में VIP और VVIP शिकायकर्ताओं से नहीं मिलेंगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री. गुरु सन्यासी बाबा की डांट के बाद बाबा बागेश्वर ने लिया फैसला.

DHIRENDRA SHASTRI NOT MEET VIP
बागेश्वर धाम में VIP लोगों से नहीं मिलेंगे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 6:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अब बागेश्वर धाम में किसी भी वीआईपी और वीवीआईपी शिफारिशकर्ताओं से मुलाकात नहीं करेंगे. नवरात्रि के 9 दिवसीय साधना के समापन पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. बागेश्वर महाराज के गुरु सन्यासी बाबा ने साधना के दौरान आदेश दिया कि अब बाबा बागेश्वर महाराज केवल उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो सच्चे भक्त बनकर बिना किसी सिफारिश के धाम पर दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं.

9 दिवसीय साधना के बाद भक्तों से मिले बाबा बागेश्वर

नवरात्रि की 9 दिवसीय साधना पूरी होने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को बुंदेलखंड की गंगा कही जाने वाली केन नदी में पहुंचकर व्रत का समापन किया. इस अवसर पर बनारस से आए आचार्यों द्वारा वेद मंत्रों के साथ व्रत पूर्ण कराया गया. इसके बाद धाम पर आयोजित दिव्य दरबार में महाराज ने भक्तों को साधना का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि साधना के दौरान 11 लाख बार पंचमुखी हनुमान नाम का जप और माता रानी की आराधना कर उसे अपने आराध्य बागेश्वर बालाजी के चरणों में समर्पित किया.

गुरु सन्यासी बाबा की डांट के बाद बाबा बागेश्वर ने लिया फैसला (ETV Bharat)

'गुरू ने वीआईपी मुलाकात बंद करने का दिया आदेश'

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भक्तों को बताया कि "साधना के दौरान उनके गुरु सन्यासी बाबा ने डांटते हुए कहा कि वीआईपी और वीवीआईपी मुलाकातों के कारण गरीब, असहाय और दूर-दराज से किराया उठाकर धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की पीड़ा अनसुनी रह जाती है. यही भक्त निराश होकर लौटते हैं. गुरु ने आदेश दिया कि अब से बागेश्वर धाम पर प्रोटोकॉल और सिफारिश वाले वीआईपी और वीवीआईपी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी. यदि वे आते हैं तो उन्हें अलग से समय दिया जाएगा, लेकिन पहले अवसर गरीब, असहाय, मरीज और सच्चे श्रद्धालुओं को ही मिलेगा."

'जी हूजूरी के चक्कर में हमारी मति विचलित हो रही थी'

बाबा बागेश्वर ने कहा, "गुरु ने कहा हमने तुम्हें ये सिद्धी गरीबों की मदद करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए दी थी. किसी की जी हूजूरी करने के लिए तुम्हें नहीं चुना था. गुरू की ये बात हमें पर्सनली अच्छी लगी. बीच में हम थोड़ा बिगड़ गए थे. जी हूजूरी के चक्कर में हमारी मति विचलित हो रही थी. गुरू ने कहा कि ज्यादा समय उनको दो जिनका कोई नहीं है."

'अब जीवन भर गुरू जी की आज्ञा कभी नहीं टालुंगा'

बाबा बागेश्वर ने कहा कि "कुटिया में साधना के दौरान हमने प्रण लिया कि गुरु जी की आज्ञा अब कभी नहीं टाली जाएगी. अब पहले की भांति दिव्य दरबार में बागेश्वर बालाजी की आज्ञा से भक्तों की अर्जियां सुनी जाएंगी और पर्चे बनाए जाएंगे. साथ ही पहले की तरह शाम को मरीजों के दर्शन के समय श्रद्धालुओं को सिद्ध अभिमंत्रित भभूति भी प्रदान की जाएगी. यह क्रम आगे भी जारी रहेगा और प्रत्येक गुरुवार को नई नियमावली के तहत भक्तों से मुलाकात कर मंदिर प्रांगण से ही सिद्ध भभूति का वितरण किया जाएगा."

For All Latest Updates

TAGGED:

DHIRENDRA KRISHNA SHASTRIBAGESHWAR DHAM VIP MEETING BANBABA BAGESHWAR DHAM CHHATARPURCHHATARPUR NEWSDHIRENDRA SHASTRI NOT MEET VIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.