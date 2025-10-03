बाबा धाम में कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप का शुभारंभ, धीरेंद्र शास्त्री बोले-यह बुंदेलखंड के लिए सौगात
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में किया कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप का शुभारंभ, यहां परामर्श लेकर तुरंत जांच कर सकते हैं पीड़ित.
छतरपुर: छतरपुर में कैंसर के खिलाफ जंग की शुरूआत हो चुकी है. जी हां बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल से पहले कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप की शुरूआत हो गई है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हीलर जीवन आशा कैंप का शुभारंभ किया.
कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप का शुभारंभ
अस्पतालों में मंदिर तो हर जगह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को बागेश्वर धाम मंदिर में अस्पताल की सौगात दे रहे हैं. इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी थी. अस्पताल करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा, लेकिन इसके पहले ही बागेश्वर बाबा ने कैंसर रोग से पीड़ित लोगों की जांच करने की व्यवस्था की है. धीरेंद्र शास्त्री ने कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप का शुभारंभ किया. इस कैंप के जरिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों की जांच होगी. इसके बाद आवश्यक परामर्श दिया जाएगा.
धीरेंद्र शास्त्री ने किया कैंप का निरीक्षण
कैंप का शुभारंभ करने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने पूरे कैंप का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि "बुंदेलखंड के लिए यह कैंप किसी सौगात से काम नहीं है. लोग कैंप के माध्यम से अपनी जांच करा सकेंगे. जिससे समय पर बीमारी का इलाज कराने से वह अपना जीवन सुरक्षित कर सकेंगे." वहीं डॉक्टर तरंग कृष्णा ने मेडिकल स्टोर में उपलब्ध दवाइयों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने यह भी बताया कि यहां से दी जाने वाली दवाइयां 80 से 90 फीसदी कम दाम पर होंगी.
कैंसर हेल्थ के सहयोग से शुरू हुआ कैंप
डॉक्टर कृष्ण ने बताया कि "इस कैंप में एक कैंसर विशेषज्ञ के साथ 5 सदस्य मौजूद रहेंगे. दिल्ली के जाने-माने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. संतोष यादव भी यहां आकर अपनी सेवाएं देंगे. उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में 5 डॉक्टर और 15 सदस्यों सहित 20 लोगों का स्टाफ उपस्थित रहेगा. उल्लेखनीय है कि कैंसर हीलर जीवन आशा कैंप देश के जाने-माने चिकित्सक डॉक्टर तरंग कृष्णा की संस्था कैंसर हेल्थ के सहयोग से शुरू किया जा रहा है. विश्व प्रसिद्ध कैंसर हीलिंग सेवाओं के लिए यह संस्था जानी जाती है.
कैंप में क्या-क्या सुविधा
इस कैंप में तीन अलग-अलग ओपीडी, एक मेडिकल कक्ष, एक डॉक्टर कक्ष और मरीजों के बैठने के लिए हॉल बनाया गया है. बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए यह बेहद अच्छी सेवा है. कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच और परामर्श बागेश्वर धाम में निशुल्क होगी. साथ ही दवाइयों में भी भारी छूट मिलेगी. इस मौके पर डॉ तरंग कृष्णा के अलावा उनकी पत्नी डॉ. दीपिका कृष्णा, डॉ. संतोष यादव सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा
क्या बोले बाबा बागेश्वर
वहीं बागेश्वर बाबा ने कहा "यह कैंसर जांच केंद्र बुन्देलखंड के लोगों के लिए वरदान सावित होगा. बुंदेलखंड के लिए यह कैंप बड़ी सौगात है. लोग कैंप के माध्यम से अपनी जांच करा सकेंगे और समय पर बीमारी का इलाज कराने से वह अपना जीवन सुरक्षित कर सकेंगे."