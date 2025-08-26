ETV Bharat / state

छतरपुर की बेटी ने बढ़ाया मान, CS परीक्षा में देशना ने हासिल किया देश भर में तीसरा रैंक - ICSI CS JUNE RESULT 2025

छतरपुर के जाने-माने कपड़ा व्यवसायी सुधीर जैन की बेटी हैं देशना. टॉप करने की खबर लगते ही बधाई देने उनके घर पहुंचने लगे.

ICSI CS June Result 2025
छतरपुर की देशना जैन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 6:26 PM IST

छतरपुर: छतरपुर की देशना जैन ने कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा में पूरे देश में तीसरा रैंक हासिल किया है. उनकी इस सफलता से समाज और परिवार में खुशी का माहौल है. देशना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है. देशना नगर के जाने-माने कपड़ा व्यवसायी सुधीर जैन की बेटी हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा सीएस परीक्षा(ओल्ड सिलेबस 2017) की मेरिट लिस्ट सोमवार 25 अगस्त को जारी की गई थी. लिस्ट में छतरपुर की मेधावी बेटी देशना जैन ने आल इंडिया में थर्ड रैंक हासिल की है.

देशना ने केंद्रीय विद्यालय, छतरपुर से पूरी की है स्कूली शिक्षा

देशना के चाचा प्रोफेसर सुमित प्रकाश ने बताया कि 24 वर्षीय देशना जैन शुरू से ही पढ़ाई में बहुत मेधावी है. उसने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय, छतरपुर से पूरी की है. इसके बाद इंदौर में रह कर सीएस की तैयारी कर रही थीं. छतरपुर के इतिहास में देशना पहली प्रतिभागी हैं जिन्होंने सीएस एग्जाम में पूरे देश में थर्ड रैंक हासिल की है. इस खबर की सूचना मिलते ही परिवार सहित नगर और समाज में खुशी का माहौल बन गया. लोग मिठाई खिलाकर बधाई देने उनके घर पर पहुंचने लगे.

ICSI CS June Result 2025
आईसीएसआई सीएस जून परिणाम 2025 (ETV Bharat)

देशना ने अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया है अपनी सफलता का श्रेय

देशना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों, गुरुजनों और हर उस व्यक्ति को दिया है, जिसने उनको मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन दिया है. देशना जैन ने बताया कि उन्होंने पूरी मेहनत से सीएस की पढ़ाई की. देशना ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने के लिए लक्ष्य तय करके पूरी मेहनत औरआत्मविश्वास के साथ एग्जाम दें, सफलता जरूर मिलेगी.

ICSI CS June Result 2025
देशना जैन ने CS परीक्षा में हासिल की देश में तीसरी रैंक (ETV Bharat)

आचार्य विशुद्ध सागर से आशीर्वाद लेने पहुँची देशना

देशना जैन को आल इंडिया में थर्ड रैंक पाने का समाचार मिला तो अपने पिता एवं परिजनों के साथ दमोह जिले के पथरिया में पूज्य आचार्यश्री विशुद्ध सागर जी महाराज के दर्शन करने तथा आशीर्वाद लेने पहुंची,पूज्य आचार्यश्री ने यह शुभ समाचार पाकर देशना को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान कर उसके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है.

