छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती खूंखार कैदी ने पुलिस को किया कमरे में बंद, राइफल लूटकर फरार

छतरपुर जिला अस्पताल के कैदी वार्ड से अपराधी फरार ( ETV BHARAT )

मामले के अनुसार छतरपुर जिला हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में भर्ती खूंखार कैदी रविन्द्र सिंह परिहार बुधवार देर रात करीब 3 बजे फरार हो गया. घटना तब हुई, जब पुलिस हल्की सी नींद में आ गई. तभी आरोपी फायदा उठाकर कैदी वार्ड में बाहर से कुंडी लगा फरार हो गया. कैदी अपने साथ पुलिस की राइफल भी ले भागा. जैसे ही वार्ड में बंद पुलिस वालों की नींद खुली तो होश उड़ गए. वार्ड से कैदी गायब था. साथ ही एक राइफल भी गायब थी.

छतरपुर : छतरपुर पुलिस को एक खूंखार अपराधी ने खुला चैलेंज दे दिया. जिस कैदी वार्ड में खूंखार आरोपी भर्ती था, उसी वार्ड में पुलिस को बंद वह राइफल लेकर फरार हो गया. ये शातिर अपराधी इससे पहले भी 5 थानों की पुलिस पर फायरिंग कर चुका है. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे एनकाउंटर कर पकड़ा था. इतनी बड़ी वारदात के बाद छतरपुर पुलिस में हड़कंप है. छतरपुर एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. फरार आरोपी पर हत्या, हत्या का प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं.

बताया जाता है कि आरोपी ने गेट खोलने से पहले मोबाइल फोन पर किसी से बात की. इसके बाद वार्ड का गेट बाहर से बंद कर पुलिसकर्मी की राइफल लेकर फरार हो गया. घटना की जानकारी लगते ही एसपी अगम जैन, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी सहित पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और तलाश शुरू की. पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले. कैदी रविंद्र परिहार पहले से ही पुलिस पर फायरिंग और अन्य अपराधों में शामिल रहा है.

खूंखार कैदी रविन्द्र सिंह परिहार फरार (ETV BHARAT)

5 थानों की पुलिस टीमों पर की थी फायरिंग

गौरतलब है कि छतरपुर से सटे देरी गांव में जब पुराने मामले में 5 थानों की पुलिस टीमें आरोपी को पकड़ने गई थी तो उसने फायरिंग की थी. पुलिस ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. आरोपी का विवाद गांव के ही वीरू चंदेल से था. आरोपी रवींद्र वीरू की हत्या करना चाहता था. छतरपुर पुलिस ने इनामी अपराधी रविन्द्र परिहार का शॉर्ट एनकाउंटर करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. तब से वह जेल में था. माना जा रहा है कि आरोपी शायद मौके की तलाश में था, तभी कैदी वार्ड में बीते दिनो भर्ती हुआ. मौका मिलते ही पुलिस को चकमा देकर भाग गया.

कैदी वार्ड से अपराधी के फरार होने के बाद जांच करती पुलिस (ETV BHARAT)

अस्पताल के कैदी वार्ड से अपराधी फरार (ETV BHARAT)

इन पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड

पुलिस हिरासत में कैदी वार्ड में भर्ती आरोपी रविन्द्र सिंह परिहार बीमारी के चलते भर्ती था. कैदी द्वारा राइफल लेकर फरार होने के मामले में SP अगम जैन ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी राकेश अहिरवार, हरिश्चंद्र अहिरवार, पंकज तिवारी और शिवम शर्मा को निलंबित कर दिया है. SP अगम जैन का कहना है "बीती रात की घटना है. आरोपी कैदी वार्ड से भाग गया. वह बाहर से कुंडी लगा गया और राइफल भी ले गया. 4 पुलिस कर्मी सस्पेंड किये गये हैं. आरोपी पर 10 हजार का इनाम किया घोषित किया गया है. CCTV खंखाले जा रहे हैं. पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार करेगी."