नशे की मस्ती पड़ेगी भारी! छतरपुर के गांव में शराब पीने वालों पर जुर्माना

ETV Bharat / state

शासन प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं. शुक्रवार को बक्सवाहा के ग्राम पंचायत बेरखेड़ी में ग्रामीणों ने इस ओर एक कदम बढ़ाया है. गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया. जिसमें लंबे समय तक विचार-विमर्श करने के बाद सभी की सहमति से शराब बंद करने का निर्णय लिया गया. इस फैसले का सरपंच, मुखिया सहित गांव के सभी लोगों ने समर्थन किया.

छतरपुर: युवा पीढ़ी को नशे में डूबते देख लोग चिंतित हो रहे हैं. इसी को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत बेरखेड़ी में ग्रामीणों ने एक बैठक बुलाई. जिसमें शराब बनाने, इसका सेवन करने और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्णय लिया गया. पंचायत ने गांव में पूर्ण रूप से शराबबंदी की घोषणा की है. जिसका पालन गांव के सभी लोगों को करना जरूरी है. जो इस नियम का उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना लगाकर समाज से बहिष्कार किए जाने की बात कही गई.

शराब बेचने पर 5 हजार रुपए लगेगा जुर्माना (ETV Bharat)

शराब बेचने पर लगेगा 5 हजार रुपए का जुर्माना

गांव के लोगों के बीच आपसी तालमेल के बाद शराब का सेवन करते पकड़े जाने पर जुर्माना निर्धारित किया गया है. इसी तरह शराब बेचते पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए आर्थिक दंड का प्रावधान बनाया गया है. इसके साथ ही दोनों शर्तों में दोषी पाए जाने पर ग्रामीण उसका बहिष्कार करेंगे. गांव के किसी भी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में उसे नहीं बुलाया जाएगा.

शराबबंदी पर नजर रखने के लिए बनाया गया टीम (ETV Bharat)

महिलाओं में दिखी विशेष खुशी

गांव को नशा मुक्त कराने लोधी महासभा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह लोधी ने पंचायत बुलाई थी. गांव वालों के बीच इस पर लंबी चर्चा चली. जिसमें ग्रामीणों की सहमति ली गई. जिसमें गांव के लोगों ने नारे लगाए और अपना समर्थन दिया. इसके बाद सरपंच चारोली बाई ने मुहर लगाकर इस आदेश को जारी किया. पंचायत के इस आदेश से भले ही नशे के आदि लोग और इसके कारोबारियों को नागवार गुजर रहा हो लेकिन इस आदेश के जारी होते ही गांव की महिलाओं में खुशी का ठिकाना नहीं है.

पंचायत ने बेरखेड़ी में शराबबंदी का लिया निर्णय (ETV Bharat)

गांव की टीम रखेगी नशे की गतिविधियों पर नजर

गांव में शराबबंदी को सुचारू रूप चलाने के लिए एक टीम भी बनाई गई. जिसमें गांव के ही लोगों को रखा गया है. ये टीम शराब पीने वालों और इसके कारोबार करने वालों पर नजर रखेगी. जो भी लोग पंचायत के नियम का उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे उन्हें दंडित करना और जुर्माना लगाना टीम का काम होगा. इस टीम में कुल 27 लोग हैं, जिनके हस्ताक्षर भी कराए गए हैं.

'शराबबंदी में महिलाओं का है भरपूर सहयोग'

लोधी महासभा के अध्यक्ष छत्रपाल सिंह लोधी ने बताया कि "अब तक हम 3 गांव में इसी तरह शराबबंदी करवा चुके है और यह चौथा गांव है. इससे पहले हम बूढ़ी श्यामर, सुनवाहा, सुजारा में भी पंचायत बुलाकर शराबबंदी करवाई है. युवा पीढ़ी आज नशे की ओर बढ़ रही है, जिससे घर में कलेश फैलता है. इस पर नियंत्रण करना जरूरी है. इस तरह की पंचायत में महिलाओं का भरपूर सहयोग रहता है."