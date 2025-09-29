ETV Bharat / state

छतरपुर में दिखा आस्था का समागम, चुनरी यात्रा में झूमती नजर आईं बीजेपी विधायक

छरतरपुर में विधायक ललिता यादव ने निकाली चुनरी यात्रा, सुख-समृद्धि की कामना कर मां संकटा को चढ़ाई चुनरी, भवानी की भक्ति में डूबी बीजेपी विधायक.

CHHATARPUR CHUNRI YATRA MLA DANCE
चुनरी यात्रा में झूमती नजर आईं बीजेपी विधायक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 1:01 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: मां दुर्गा की आराधना का महापर्व नवरात्रि महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में बड़ी धूमधाम से मनाा जा रहा है. जिले भर में आदि शक्ति मां जगदंबा के पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. पूरे शहर में धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. छतरपुर की महिला विधायक ललिता यादव भी मां की भक्ति के रंग में रंगी नजर आईं. रविवार को 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा विधायक मां भवानी की भक्ति में झूमती नजर आईं. वहीं भक्ति गीतों में झूमते-गाते बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे.

भक्ति के रंग में रंगी विधायक ललिता यादव

रविवार को 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा शहर के महल स्थित पुरानी तहसील परिसर से शुरू हुई. इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए. जगह-जगह चुनरी यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया. इस दौरान डीजे की धुन पर राधा-कृष्ण, भगवान भोलेनाथ और मां दुर्गा का जीवंत स्वरूप धारण कर चल रहे मथुरा वृंदावन के कलाकार आकर्षण का केंद्र बने रहे.

छतरपुर में दिखा आस्था का समागम (ETV Bharat)

मां संकटा को चढ़ाई 51 मीटर लंबी चुनरी

वहीं भगवानों के स्वरूप के साथ छतरपुर की महिला विधायक ललिता यादव ने जमकर नृत्य किया और माता की भक्ति में डूबी दिखी. सभी श्रद्धालु माता के भजनों पर झूमते, नाचते गाते चल रहे थे. यात्रा चौक बाजार होते हुए गांव की देवी मंदिर पहुंची, जहां विधायक सहित भक्तों ने विधि-विधान से पूजा पाठ करके मां संकटा को चुनरी चढ़ाई.

maa sankata temple Chhatarpur
छतरपुर में निकाली गई 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा (ETV Bharat)

सुख शांति के लिए निकाली चुनरी यात्रा

छतरपुर विधायक ललिता यादव ने कहा, "यह चुनरी यात्रा शहर सहित जिले की सुख शांति, किसानों की अच्छी फसल और जिले को संकट से बचाने की कामना करते हुए माता संकटा को चुनरी चढ़ाई. कई सालों से नवरात्रि के अवसर पर चुनरी यात्रा निकाली जा रही है. विधि-विधान से पूजन आरती करने के बाद माता के भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया.''

Chhatarpur Chunri Yatra
छतरपुर में निकाली गई चुनरी यात्रा (ETV Bharat)

मैहर में उमड़ा आस्था का सैलाब

शारदीय नवरात्र के सप्तमी पर मैहर की पावन धरा पर आस्था का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला. मानो पूरा शहर मां शारदा की भक्ति में डूब गया हो. सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी कतारें मंदिर की 1063 सीढ़ियों और रोपवे मार्ग पर नजर आईं. करीब 2 लाख दर्शनार्थियों ने माता रानी के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया. दर्शन के दौरान भक्तों के कंठ से गूंज रहे जय माता दी के नारे ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया.

Sharadiya Navratri 2025
मां शारदा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV Bharat)

सुरक्षा में नहीं रही कोई कमी

नवरात्रि के विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने कमान संभाल रखी है. मंदिर परिसर से लेकर मेला मैदान तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात है. मैहर एसडीएम दिव्या पटेल और तहसीलदार जितेंद्र सिंह स्वयं मेले में पहुंचे और व्यवस्थाओं का नियमित रूप से जायजा ले रहे हैं. उन्होंने सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं तक हर पहलू पर नजर बना रखी है.

