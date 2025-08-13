छतरपुर: देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले बागेश्वर धाम पर दुनिया के कोने-कोने से भक्त अपनी मनोकामना के लिए धाम आते हैं. इसी सिलसिले में बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री की महीमा को जानने और सुनने छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार नाथ कश्यप परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे. बाबा का आशीर्वाद लिया और पदयात्रा पर चर्चा की. मंत्री और उनका परिवार धीरेन्द्र शास्त्री की गौशाला को देखकर दंग रह गया. मंत्री के बागेश्वर धाम में अचानक आने पर चर्चाएं होने लगी.

बागेश्वर धाम पहुंचे परिवार संग छत्तीसगढ़ के मंत्री

आज पूरे भारत सहित विदेशों में भी बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम की गूंज सुनाई देती है. सनातन का झंडा ऊंचा रखने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. तभी तो छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार नाथ कश्यप अपनी पत्नी शांति कश्यप, बड़े भाई पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, और बच्चों के साथ बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे. मंत्री ने परिवार के साथ दर्शन कर बाबा की महिमा के बारे में जानकारी ली.

बागेश्वर धाम पहुंचे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री (ETV Bharat)

वन मंत्री ने किए सन्यासी बाबा के दर्शन

कार द्वारा बागेश्वर धाम पहुंचे वन मंत्री और उनके परिवार को सेवादार ने बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के दर्शन करवाए. उनको इतिहास के बारे में जानकारी दी. चमत्कारी दरबार, बाबा की भभूति, मंदिरों के धार्मिक इतिहास के बारे में मंत्री को बारीकी से बताया. छत्तीसगढ़ के वन मंत्री पहली बार सपरिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे थे.

केदरानाथ कश्यप ने बागेश्वर धाम में गौशाला का किया दौरा (ETV Bharat)

गौशाला को देख दंग रह गए मंत्री

वन मंत्री ने अपनी पत्नी शांति के साथ भगवान बागेश्वर नाथ पर जल अर्पित किया और कामना की. उसके बाद वन मंत्री ने बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बनाई गई विशाल गौशाला को देखा. गौशाला में कई प्रजाति की गाय, घोड़ों को देख कर दंग रह गए. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मंत्री ने परिवार के साथ मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया. इस दौरान बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आगामी 7 से 16 नवंबर दिल्ली से मथुरा तक आयोजित होने वाली पद यात्रा के बारे में मंत्री ने बाबा से चर्चा की.

क्या बोले सेवादार

बागेश्वर धाम के सेवादार नितेन्द्र चौबे ने बताया, ''छत्तीसगढ़ के वन मंत्री अपने परिवार के साथ पहली बार बागेश्वर धाम आये थे. मंत्री को बाबा बागेश्वर की महिमा और इतिहास के बारे में जानकारी दी. महाराज से मंत्री ने परिवार सहित आशीर्वाद लिया और बाबा के द्वारा निकलने वाली पदयात्रा के बारे में चर्चा की.''

कौन हैं केदारनाथ कश्यप

केदारनाथ कश्यप वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हैं. उनका जन्म 5 नवंबर 1974 को फरसा गुड़ा, भानपुरी, बस्तर में हुआ था. उनके पित स्व. बलीराम कश्यप पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं. उनका 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं. केदार नाथ कश्यप ने स्नातकोत्तर तक शिक्षा हासिल की है. 2003 में पहली बार बस्तर के भानपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए. 2003-2008 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे.

2008-2013 तक आदिवासी एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास मंत्री रहे. 2013-2018 तक स्कूल शिक्षा मंत्री रहे. 2018 में नारायणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के चंदन कश्यप से मामूली अंतर से हार गए. 2023 में नारायणपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में 19,188 मतों से जीत हासिल की और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट में वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री बने.

विवादों से दूर हैं केदार नाथ

वन मंत्री केदारनाथ कश्यप के खिलाफ कोई प्रमुख विवाद सामने नहीं आया है. हालांकि, 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार के बाद नारायणपुर क्षेत्र में आदिवासी और ईसाई समुदायों के बीच झड़पें हुई थीं, जिससे स्थानीय राजनीति में तनाव बढ़ा था. इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 100 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी.