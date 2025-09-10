ETV Bharat / state

आजादी के बाद पहली बार मंत्री के इलाके में जनसुनवाई, पब्लिक का हंगामा, कलेक्टर पसीने-पसीने

छतरपुर के चंदला में कलेक्टर के वाहन को ग्रामीणों ने घेरा. पुलिस ने सख्ती दिखाई तो गाड़ी के आगे लेटी महिलाएं. आधा घंटे तक हंगामा.

villagers stop collector vehicle
छतरपुर में कलेक्टर की गाड़ी रोकने पर महिलाओं को मनाती पुलिस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : देश की आजादी के बाद पहली बार छतरपुर जिले के पिछड़े इलाके चंदला में कलेक्टर की जनसुनवाई हुई. बता दें कि यह क्षेत्र वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार का है. चंदला जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर स्थित है. यहां पहली बार कलेक्टर की जनसुनवाई हुई. इस दौरान जनता संतुष्ट नहीं हुई तो नाराज होकर जब कलेक्टर रवाना होने लगे तो उनके वाहन का घेराव कर दिया. महिलाएं कलेक्टर के वाहन के सामने लेट गईं. घेराव और हंगामा 30 मिनट तक चलता रहा. पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कलेक्टर का वाहन निकाला.

कलेक्टर को झेलना पड़ा ग्रामीणों का विरोध

मंगलवार को छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल अपने तमाम प्रशासनिक अफसरों व कर्मचारियों के साथ चंदला पहुंचे. यहां उन्होंने नगर परिषद सभागार में लगभग 150 लोगों के आवेदन लेकर कई मामलों का निराकरण करवाया. दोपहर 12 बजे जनसुनवाई में पहुंचे कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने 1 घंटे तक लोगों की समस्याएं सुनी. इसके बाद जैसे ही कलेक्टर पार्थ जायसवाल सभागार से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े तो मौजूद भीड़ का विरोध झेलना पड़ा.

छतरपुर के चंदला में ग्रामीणों ने घेरा कलेक्टर का वाहन (ETV BHARAT)

कलेक्टर के वाहन के आगे डटी महिलाओं ने की नारेबाजी

ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर नारेबाजी की. कलेक्टर अपनी गाड़ी पर बैठे रहे. भीड़ ने उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने नहीं दी. महिलाएं कह रही थी "कलेक्टर की गाड़ी तभी आगे बढ़ने दी जाएगी, जब हमारी समस्याएं सुनेंगे." सूचना पाकर और पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने भीड़ को हटाने का प्रयास किया. मगर काफी देर तक भीड़ कलेक्टर के वाहन के सामने से नहीं हटी तो पुलिस को हल्की सख्ती करनी पड़ी.

जनसुनवाई में समस्या हल नहीं होने पर नाराजगी (ETV BHARAT)

कलेक्टर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भड़के लोग

गौरतलब है कि लवकुश नगर के वार्ड 3 से कई महिलाएं और पुरुष चंदला में हो रही जनसुनवाई में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नगर परिषद की सभागार में चल रही जनसुनवाई में कलेक्टर को अपना आवेदन दे दिया. मगर उनके आवेदन को लेकर उन्हें संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया गया, तभी उन्होंने कलेक्टर की गाड़ी को रोक लिया. शिकायतकर्ता फूल सिंह ने बताया "वार्ड 3 के पार्षद बनी यादव, दलजीत सिंह राजपूत और अखिलेश कुशवाहा द्वारा जबरन कब्जा कर रास्ता रोका जा रहा है. इसकी शिकायत जनसुनवाई में की. लेकिन कलेक्टर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इससे लोग नाराज हो गए."

villagers stop collector vehicle
गुस्साए ग्रामीणों ने छतरपुर कलेक्टर को घेरा (ETV BHARAT)
villagers stop collector vehicle
कलेक्टर के वाहन के लिए रास्ता बनाती पुलिस (ETV BHARAT)
villagers stop collector vehicle
कलेक्टर के वाहन से लोगों को दूर करती पुलिस (ETV BHARAT)

जनता की सभी समस्या का निराकरण होगा

villagers stop collector vehicle
छतरपुर के चंदला में कलेक्टर की जनसुनवाई (ETV BHARAT)

वहीं, कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया "जनसुनवाई में करीब 150 आवेदन प्राप्त हुए. कुछ का मौके पर निराकरण किया गया. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आवेदनों का निराकरण किया जाए. जो लोग नाराज थे, उनकी भी सुनवाई के निर्देश दिए हैं. सभी की समस्याओं को गंभीरता से लिया है."

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDLA COLLECTOR DARBARMINISTER DILIP AHIRWAR SEATCHHATARPUR NEWSVILLAGERS STOP COLLECTOR VEHICLECHHATARPUR PUBLIC HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गैंगस्टर की मौत पर भड़काऊ रील बना फंसे एजाज खान, एक्टर के खिलाफ इंदौर में FIR

मैहर में किसानों का टूटा सब्र, बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश, SDM कार्यालय में हंगामा

छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पर गिरेगी गाज!, जांच में मिली गड़बड़ियां, कुलगुरु पर गंभीर आरोप

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.