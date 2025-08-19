छतरपुर (मनोज सोनी) : महाराजा छत्रसाल की राजधानी और कर्मभूमि छतरपुर जिला प्राचीन परंपरा और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है. छतरपुर जिले के छोटे से गांव धुबेला में महाराज छत्रसाल की ऐतिहासिक धरोहरें उनकी वीरता, कला व प्रेम को दर्शाती हैं. धुबेला छतरपुर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर नौगांव और छतरपुर के बीच स्थित है. ये गांव एक समय बुंदेलखंड के महाराजा छत्रशाल की राजधानी थी.

युद्ध में छत्रसाल ने औरंगजेब को किया था परास्त

महाराजा छत्रसाल ने मुगल सम्राट औरंगजेब को युद्ध में हराकर बुंदेलखंड में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसको लोग आज मऊसहानियां धुबेला के नाम से जानते हैं. इस गांव को 17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल ने बसाया था. यहां छत्रसाल ने अपनी राजधानी बनाई थी. इस गांव में महाराजा छत्रसाल के स्मारक से लेकर रानी कमलापति स्मारक, धुबेला महल, मस्तानी महल, हृदय शाह महल और शीतल गढ़ी, महाराजा छत्रशाल का महल जैसी धरोहरें आज भी सीना तानकर खड़ी हैं.

छतरपुर जिले के धुबेला में महाराजा छत्रसाल की निशानियां (ETV BHARAT)

मस्तानी महल की वास्तुकला अद्भुत है

मऊसहानियां धुबेला गांव में मस्तानी महल भी है, जो आज भी देखने मे अद्भुत है. इसे महाराजा छत्रसाल ने 1696 मे बनवाया था. मस्तानी महाराजा छत्रसाल की दत्तक पुत्री थी. इतिहासकार बहादुर सिंह परमार बताते हैं "जब बाजीराव पेशवा ने बंगश पर विजय प्राप्त की तो महाराजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का बाजीराव पेशवा से विवाह कर दिया. महाराजा छत्रसाल की राजधानी में उस समय महेबा गेट भी हुआ करता था, जिसको महाराजा छत्रसाल की सैनिक छावनी कहा जाता था, इसे 1678 में बनवाया गया था. ये गेट बुंदेली वास्तुकला का सुंदर ओर नायाब उदाहरण है."

इतिहासकार गौरव दीक्षित (ETV BHARAT)

छत्रसाल के नाती ने बनवाई थी शीतल गढ़ी

महाराजा छत्रसाल के नाती दीवान कीरत सिंह ने 17वीं सदी में शीतल गढ़ी को बनवाया. दीवान कीरत सिंह छत्रसाल के दूसरे बेटे जगत सिंह के पुत्र थे. कीरत सिंह ने इस गढ़ी को दो मंजिला बनवाया, जिसे देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं. शीतल गढ़ी आज के एयर कंडीशनर को भी फेल करती है, किले की सुरक्षा और सैनिकों के रहने के लिए इस गढ़ी का निर्माण करवाया गया था. मऊसहानियां में आज भी महाराजा छत्रसाल के बड़े पुत्र हृदय शाह का महल भी बना हुआ है, जो अद्भुत कला को समेटे हुए है. यह महल धीरे-धीरे खंडहर हो रहा है.

छतरपुर के धुबेला में खंडहर होती ऐतिहासिक इमारत (ETV BHARAT)

धुबेला में ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं (ETV BHARAT)

पहली रानी की याद में बनवाया ताजमहल

महाराजा छत्रसाल ने रानी कमलापति का समाधिस्थल करीब 400 साल पहले पत्नी की याद में बनवाया था, जो कमल की पंखुड़ियों के आकार का बना हुआ है. ये बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर बना है. हर खिड़की कमल के आकार की बनी हुई है, इसमें 48 पंखुडियां बनी हुई हैं. कमलापति मुख्य और पहली पत्नी थी. इस समाधिस्थल पर आज भी महारानी की पायलों की छनछन करती आवाजें सुनाई देती हैं. शाम होते ही इस स्थल पर जाने पर रोक लगाई गई है.

महाराजा छत्रसाल के समय की तोप (ETV BHARAT)

छतरपुर के पास महेबा में मौजूद ऐतिहासिक गेट (ETV BHARAT)

महाराजा छत्रसाल ने 5 विवाह किए थे

छतरपुर के धुबेला में ताजमहल की तर्ज पर बनी इमारत (ETV BHARAT)

इतिहासकार प्रो. बहादुर सिंह परमार बताते हैं "यह स्थल आज भी देशभर में अपने वैभवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है. धुबेला को राजा महाराजा छत्रसाल ने 17 वीं सदी में अपनी राजधानी बनाया था और उनकी कर्मभूमि भी रही है. आज भी उनके महल, स्मारक, गढ़ी, किले, गेट बने हुए हैं, जो इतिहास को दर्शाते हैं." इतिहासकार गौरव दीक्षित बताते हैं "महाराजा छत्रसाल ने अपनी पहली पत्नी कमलापति की याद में ये स्मारक बनवाया था. छत्रसाल महाराजा की 5 शादियां हुई थीं. महारानी कमलापति पहली पत्नी थी. छत्रसाल की 20 से 26 की उम्र में 5 शादियां हुई थीं."