छतरपुर: इस समय पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ है. हो भी क्यों न, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है. इसके लिए लाखों देशप्रेमियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है. आजादी के दिवाने अपनी जान हथेली पर रखकर ब्रितानिया हुकूमत के खिलाफ डटकर खड़े हुए, तब जाकर आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं. लेकिन छतरपुर में आजादी के मतवालों ने इस दौरान दोहरी यातनाएं झेली. एक तरफ जहां अंग्रेजों की क्रूर सेना थी, उनकी दमनकारी नीति थी. वहीं, दूसरी तरफ रियासतदार थे, जमींदार थे, जिन्होंने 21 प्रकार के टैक्स लगाकर जनता की कमर तोड़ दी थी. इस टैक्स का विरोध करने वालों को जेलों में डाला जा रहा था, जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता था. आइये 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी से उस दौर की आंखों देखी कहानी सुनते हैं.

अंग्रेजी हुकूमत और रियासतों का दोहरा अत्याचार

छतरपुर के वार्ड नंबर 38 के निवासी 100 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजेंद्र महतो ने ईटीवी भारत के बात करते हुए उस दौर को याद किया और बताया कि कैसे आजादी के लिए संघर्ष करने वालों ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ देशी रियासतों के रियासतदारों के जुल्म को कैसे सहा और देश को आजादी दिलाई. राजेंद्र महतो बताते हैं कि "उन्होंने आजादी की लड़ाई में लाठियां खाई, जेल गए, महीनों जंगलों में भूखे-प्यासे छिपे रहे. कई बार गिरफ्तार होकर बिजावर की जेल भेजे गये, लेकिन जगह न होने पर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया. 3 दिन बाद भूखे-प्यासे घर लौटे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी."

छतरपुर में स्वतंत्रता सेनानियों को लड़नी पड़ती थी दोहरी लड़ाई (ETV Bharat)

प्रजामंडल आंदोलन और छतरपुर-चरखारी की लड़ाई

जमींदारों और रियासतदारों के बढ़ते जुल्म का विरोध करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था. राजेंद्र महतो बताते हैं कि "1945 से 1947 के बीच वे भी प्रजामंडल आंदोलन में शामिल थे और इस दौरान छतरपुर और चरखारी रियासतों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी. खिलाफत करने वालों को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था.

बुंदेलखंड का जालियावाला बाग चरण पादुका स्थल (ETV Bharat)

गिरफ्तारी से बचने के लिए कई दिन जंगलों में गुजारते थे. कई दिनों तक भूखे रहे. जेल भी जाना पड़ा. आजादी के दिवानों से जब जेल भर गई तो अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांतिकारियों को खूंखार जानवरों का शिकार बनने के लिए जंगल में छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेजों ओर रियासतदारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी."

अपने परिवार के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजेंद्र महतो (ETV Bharat)

'क्रांतिकारियों के सीने पर कूदते थे अंग्रेज सैनिक'

अंग्रेजों की क्रूरता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर ढाए गए जुल्मों को लेकर राजेंद्र महतो बताते हैं कि "जब कोई क्रांतिकारी पकड़ा जाता था तो अंग्रेज सिपाही उसके सीने पर कूदते थे. नाखूनों में पिन चुभाते थे. गोलियां चला देते थे. तरह-तरह प्रकार से जुल्म ढ़ाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्रांतिकारियों का हौसला कम नहीं होता था. वो दुगने उत्साह के साथ फिर से उठ खड़े होते थे और अंग्रेजी हूकूमत और राजतंत्र को उखाड़ फेंकने में फिर से लग जाते थे."

जलियांवाला बाग गोलीकांड की तरह बुंदेलखंड में हुई थी घटना

राजेंद्र महतो ने 14 जनवरी 1931 के छतरपुर स्थित सिंहपुर के चरण पादुका गोलीकांड का भी जिक्र किया, जिसे बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है. राजेंद्र महतो बताते हैं कि "उर्मिल नदी के किनारे टैक्स के विरोध में एक सभा आयोजित की गई थी. आसपास के ग्रामीण इस सभा में एकत्रित हुए थे. सिंहपुर के जमींदार ठाकुर प्रसाद तिवारी जमींदार होते हुए भी क्रांतिकारियों के साथ थे.

राजेंद्र महतो जमींदारों के टैक्स कलेक्शन के खिलाफ लड़े थे लड़ाई (ETV Bharat)

इस सभा की जानकारी किसी तरह अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड फिशर को लग गई. वो अपने सैनिकों के साथ यहां पहुंचा और भीड़ पर गोली चलवा दी. बहुत सारे लोग मारे गए. चारों तरफ लाशें बिछ गईं, लेकिन कोई उन लाशों को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया. कई लाशें तो उर्मिल नदी में बह गई."

अंग्रेजों के निशाने पर जमींदार ठाकुर प्रसाद तिवारी

चरण पादुका गोलीकांड के बाद अंग्रेज अधिकारी सिंहपुर के जमींदार ठाकुर प्रसाद तिवारी के घर पहुंचे और उन्हें इस आम सभा के लिए जिम्मेदार ठहराया. अंग्रेजों ने कहा कि आपने इस जनसभा की सूचना क्यों नहीं दी. अब आपके घर की लूट की जाएगी या मकान गिराया जाएगा. अपना घर बचाने के लिए ठाकुर प्रसाद तिवारी को 1500 चांदी के सिक्के अंग्रेजों को देने पड़े थे.

राजेंद्र महतो का पूराना घर (ETV Bharat)

राजेंद्र महतो ने बताया कि "छतरपुर से 35 किमी दूर बिजावर रियासत में अंग्रेजों ने राजा सावंत सिंह के घोड़ों के अस्तबल को जेल में बदल दिया. आजादी से पहले यहीं स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था, और जगह न होने पर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता था." छतरपुर के बिजावर में बनी जेल सबसे पुरानी जेल है.

दोहरी गुलामी के 21 टैक्स

राजेंद्र महतो ने बताया कि "बुंदेलखंड की रियासतों में 21 तरह के टैक्स वसूले जाते थे. जिनमें हल, मवेशी, शादी-ब्याह, महुआ पेड़, विधवा विवाह, चारागाह, पानी का ठेका और यहां तक कि अंतिम संस्कार पर भी टैक्स शामिल था. टैक्स न देने पर कठोर सजाएं मिलती थीं. ये टैक्स बुन्देलखण्ड के करीब करीब सभी राज्यों और जागीरों पर लागू थे. इस टैक्स को न देने वाले सजा के हकदार होते थे."

बुंदेलखंड की रियासतों द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स की सूची



हरोका टैक्स- हल पर 8 आना लगता था टैक्स

चारा टैक्स- गाय, भैंस और बैलों पर लगता था 4 आना कर, दो वर्ष के कम के बछड़ों पर थी छूट

चूलयावन टैक्स- जो हल नहीं चलाता था उसे चूल्हे में जलाने वाली लकड़ी पर देना होता था कर

जैजिया (जजरिया)- यह मुसलमानी राज्य के समय से गरीबों से लिया जाता था

ब्यायी- बेचे गए माल पर खरीदने वालों कहीं 2 पैसा तो कहीं 1 आना देना पड़ता था टैक्स

झरी कर- माल बेचने बाले को 2 पैसे प्रति रुपया टैक्स देना पड़ता था

मवेशी रमन्ना राहघरी- प्रत्येक मवेशी बेचने पर 2 पैसा प्रति रुपया लगता था टैक्स

मांडवा शादी- शादियों में मंडप बनाने के लिए जंगल से लाई गई लकड़ी के लिए लगता था 8 आना टैक्स

मंडवाकाश्त- रात्री में खेती की रखवाली के लिए जो मचान बनता था उससे सरकार आदक प्रति मंडवा टैक्स लेती थी

महूठा टैक्स- महुआ के पेड़ पर 4 आना, न टपकने पर 2 आना टैक्स लगता था

गुलयावन- महुआ के प्रति पेड़ गुली का टैक्स अलग लिया जाता था, राज्य से बाहर बेचने पर अगल टैक्स लगता था

रांड चुकौता- विधवा हो जाने पर दूसरी शादी करने पर 100 रुपए का टैक्स लिया जाता था

पैठुवा- जो पुरूष विधवा के घर पैठुवा होता था उसे जायदाद को संभालने पर पर टैक्स देना पड़ता था

पानी की जमीन का टैक्स- पानी की जमीन पर भी एकड़ या बीघे के हिसाब से टैक्स लगता था

आतिशबाजी- आतिशबाजी के लिए भी टैक्स वसूला जाता था

सेटलमेंट कर- शहर के अनुसार लगान वसूला जाता था

सड़ी-गली बकाया- पुरखों से चली आ रही संपत्ति पर भी टैक्स लगता था

नजराना- लगान पर 2 पैसा प्रति रूपया लगता था

दाह संस्कार टैक्स- किसी के अंतिम संस्कार पर भी कर वसूला जाता था

चारागाह कर- मवेशियों के लिए चारागाह पर टैक्स लगता था

पान टैक्स- पान बेचने वालों पर टैक्स लगता था