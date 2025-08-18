ETV Bharat / state

मौत से कुछ घंटे पहले दे दिए संकेत, बुंदेली गायक संजू शबनम चल बसे - SANJU SHABNAM PASSED AWAY

बुंदेली लोक गायक संजू शबनम का हार्ट अटैक से निधन. कुछ घंटे पहले ही वह जन्माष्टमी पर भजन पेश कर घर लौटे थे.

Sanju Shabnam passed away
बुंदेली गायक संजू शबनम नहीं रहे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 11:59 AM IST

3 Min Read

छतरपुर : बुंदेली लोकगीत के साथ ही भजन गाने के लिए मशहूर संजू शबनम नहीं रहे. छतरपुर जिले के ग्राम चंद्रनगर निवासी संजू का 16 अगस्त की रात हार्ट अटैक से निधन हो गया. उनके निधन से पूरे बुंदेलखंड के कला जगत में शोक की लहर है. रविवार को अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और कलाकार शामिल हुए. हर कोई संजू की मीठी आवाज और मिलनसार स्वभाव की चर्चा कर भावुक हो उठे.

निधन से पहले गाया आखिरी भजन

संजू शबनम ने निधन से कुछ घंटे पहले ही बमीठा के हनुमान मंदिर में करीब आधे घंटे तक भजन-गीत प्रस्तुत किए. उनके साथी कलाकार पप्पू सक्षम के मुताबिक "संजू शबनम किसी कार्यक्रम में आए थे, जो बाद में रद्द हो गया. मंदिर में भजन-कीर्तन की आवाज सुनकर वे रुके और वहीं मंच संभाल लिया. उन्होंने वहां अपना आखिरी गीत गाया “अपने कर्मन के खेल हैं निराले, दुनिया से संजू शबनम को उठा ले.”. इसे सुनकर मौजूद लोग भावुक हो उठे."

कार्यक्रम पेश कर घर लौटे तो हुई घबराहट

भजन पेश करने के बाद संजू शबनम मुस्कुराते हुए घर लौट गए. संजू के भाई भगवत लुहार ने बताया "जन्माष्टमी व्रत और पूजन के बाद रात करीब 11:30 बजे संजू घर आए और घबराहट की शिकायत की. स्थानीय क्लीनिक में इलाज के दौरान गैस और बीपी की दवा दी गई, लेकिन हालत और बिगड़ गई. रात करीब 1 बजे उन्हें छतरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया."

अपने पीछे तीन बेटियां छोड़ गए संजू शबनम

संजू शबनम के परिवार में 3 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 19, 15 और 13 साल है. परिजनों का कहना है कि अब उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी परिवार पर आ गई है. लोगों ने मांग की है कि सरकार संजू शबनम को उचित सम्मान दे और उनका नाम बुंदेलखंड की कला विरासत में दर्ज किया जाए. बता दें कि संजू शबनम ने बुंदेली संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया.

संजू ने निकाली थी कलाकार पदयात्रा

संजू शबनम क्षेत्रीय कलाकारों के साथ मिलकर कलाकार पदयात्रा भी निकाल चुके थे. उन्होंने बॉलीवुड फिल्म “स्माइल हार्ट” में अभिनय किया था और कई बुंदेली फिल्म व टीवी धारावाहिकों में भी नजर आए. उन्हें दिल्ली सरकार और बुंदेलखंड विकास परिषद द्वारा सम्मानित किया जा चुका था. संजू शबनम के निधन पर हिमालय यादव, जयप्रकाश पटेरिया, पप्पू सक्षम सहित बड़ी संख्या में बुंदेली कलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

छतरपुर : बुंदेली लोकगीत के साथ ही भजन गाने के लिए मशहूर संजू शबनम नहीं रहे. छतरपुर जिले के ग्राम चंद्रनगर निवासी संजू का 16 अगस्त की रात हार्ट अटैक से निधन हो गया. उनके निधन से पूरे बुंदेलखंड के कला जगत में शोक की लहर है. रविवार को अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और कलाकार शामिल हुए. हर कोई संजू की मीठी आवाज और मिलनसार स्वभाव की चर्चा कर भावुक हो उठे.

निधन से पहले गाया आखिरी भजन

संजू शबनम ने निधन से कुछ घंटे पहले ही बमीठा के हनुमान मंदिर में करीब आधे घंटे तक भजन-गीत प्रस्तुत किए. उनके साथी कलाकार पप्पू सक्षम के मुताबिक "संजू शबनम किसी कार्यक्रम में आए थे, जो बाद में रद्द हो गया. मंदिर में भजन-कीर्तन की आवाज सुनकर वे रुके और वहीं मंच संभाल लिया. उन्होंने वहां अपना आखिरी गीत गाया “अपने कर्मन के खेल हैं निराले, दुनिया से संजू शबनम को उठा ले.”. इसे सुनकर मौजूद लोग भावुक हो उठे."

कार्यक्रम पेश कर घर लौटे तो हुई घबराहट

भजन पेश करने के बाद संजू शबनम मुस्कुराते हुए घर लौट गए. संजू के भाई भगवत लुहार ने बताया "जन्माष्टमी व्रत और पूजन के बाद रात करीब 11:30 बजे संजू घर आए और घबराहट की शिकायत की. स्थानीय क्लीनिक में इलाज के दौरान गैस और बीपी की दवा दी गई, लेकिन हालत और बिगड़ गई. रात करीब 1 बजे उन्हें छतरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया."

अपने पीछे तीन बेटियां छोड़ गए संजू शबनम

संजू शबनम के परिवार में 3 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 19, 15 और 13 साल है. परिजनों का कहना है कि अब उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी परिवार पर आ गई है. लोगों ने मांग की है कि सरकार संजू शबनम को उचित सम्मान दे और उनका नाम बुंदेलखंड की कला विरासत में दर्ज किया जाए. बता दें कि संजू शबनम ने बुंदेली संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया.

संजू ने निकाली थी कलाकार पदयात्रा

संजू शबनम क्षेत्रीय कलाकारों के साथ मिलकर कलाकार पदयात्रा भी निकाल चुके थे. उन्होंने बॉलीवुड फिल्म “स्माइल हार्ट” में अभिनय किया था और कई बुंदेली फिल्म व टीवी धारावाहिकों में भी नजर आए. उन्हें दिल्ली सरकार और बुंदेलखंड विकास परिषद द्वारा सम्मानित किया जा चुका था. संजू शबनम के निधन पर हिमालय यादव, जयप्रकाश पटेरिया, पप्पू सक्षम सहित बड़ी संख्या में बुंदेली कलाकारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

For All Latest Updates

TAGGED:

BUNDELI FOLK SINGER SANJU DEATHHINTS AFEW HOURS BEFORE DEATHBUNDELI ARTISTS PAID TRIBUTECHHATARPUR NEWSSANJU SHABNAM PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इस मंदिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं, फिर कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी?

श्री कृष्ण राधा ने किया 100 करोड़ के गहनों का श्रृंगार, दर्शन पाने को टूटे श्रद्धालु

350 साल पुराने इस मंदिर में नि:संतान महिलाओं का तांता, विदेशों से आती हैं मॉर्डन वूमेन

यादों के झरोखे से देखिए निमाड़ के पेरिस का पहला ऐतिहासिक ध्वजारोहण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.