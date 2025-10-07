ETV Bharat / state

छतरपुर में बड़ा हादसा, रेत भरे ओवरलोड ट्रक गुजरते ही पुल धराशाई

यूपी एमपी के 15 से ज्यादा गांव से सीधा सम्पर्क टूटा, ट्रक ड्राइवर-क्लीनर ने कूदकर बचाई जान.

CHHATARPUR BRIDGE COLLAPSED
क्रेन और जेसीबी की मदद से निकाला गया ट्रक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
छतरपुर : मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पर बना केन नदी का पुल डंपर निकलने से टूट गया. ये हादसा उस वक्त हुआ जब रेत भरा ओवरलोड डंपर पुल से गुजरा. इसी दौरान ब्रिज का हिस्सा धंसकर टूट गया और डंपर हवा में लटक गया. मौका देख ड्राइवर अपनी जान बचाकर ट्रक से कूद गया. जानकारी लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद ट्रक को निकालने का कार्य शुरू हो सका.

एमपी-यूपी के 15 गांवों का संपर्क टूटा

एमपी यूपी बॉर्डर से लगे गौरिहार, बारीगढ़ रास्ते पर यह घटना मंगलवार सुबह की है. जब ओवरलोड रेत से भरे डंपर ट्रक निकलने के दौरान पुल धंसने लगा और टूट गया. हादसे में पुल दो टुकड़ों में बट गया, जिससे इस मार्ग पर पूरी तरह से यातायात रूक गया. इससे यूपी एमपी के 15 गांव का सीधा सम्पर्क टूट गया.

CHHATARPUR BRIDGE TRUCK ACCIDENT
ओवरलोड ट्रक से जर्जर पुल हुआ धराशाई (Etv Bharat)

क्रेन की मदद से निकाला गया ट्रक

हादसे के तुरंत बाद डंपर के ड्राइवर और क्लीनर ने मौका देखकर कूदकर अपनी जान बचाई और मौके से भाग निकले. डंपर को निकालने के लिए दो क्रेन मशीन बुलाई गई और भारी मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला गया. स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र प्रजापति ने बताया, '' पुल टूटने से गौरिहार और बारीगढ़ के बीच सीधा संपर्क टूट गया है, अब लोगों को गौरिहार से बांदा जाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, इस रास्ते से जुड़ी करीब 15 से 20 ग्राम पंचायतों के लोग आने जाने में परेशानी उठा रहे हैं.''

CHHATARPUR BRIDGE COLLAPSED gorihar
क्रेन की मदद से निकाला गया ट्रक (Etv Bharat)

कई दिनों से गुजर रहे थे रेत के डंपर

स्थानीय लोगों ने बताया कि अब पलटा खड्डी या लवकुशनगर होते हुए बसंतपुर-तिगेला होकर गौरिहार पहुंच सकेंगे जो काफी दूर पड़ता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रूट से ओवरलोडेड रेत के डंपर कई दिनों से यूपी की ओर जा रहे थे और पुराना पुल ये लोड सहन नहीं कर पाया जिस वजह से हादसा हुआ है.

इस घटना को लेकर लवकुश नगर SDOP नवीन दुबे ने कहा, '' जानकारी आई है और घटना स्थल पर पुलिस टीम को भेजा गया मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. वही जुझारनगर थाना प्रभारी राजेंद्र जाटव ने बताया, '' डंपर किसी गजेंद्र साहू का बताया गया है, जो रेत लेकर जा रहा था. हादसे में पुराना पुल टूट गया है. डंपर निकालने के लिए दो क्रेन मशीन लगाई गई हैं. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.''

