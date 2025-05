ETV Bharat / state

बाप ने चबाकर खा लिया रिश्वत का नोट, छतरपुर में पटवारी की करतूत - CHHATARPUR BRIBERY CASE

छतरपुर में पटवारी ने ली 5 हजार की रिश्वत ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 26, 2025 at 3:01 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 3:19 PM IST 3 Min Read

छतरपुर: जिले में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. लोकायुक्त की टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है. आरोप है कि छतरपुर जिले में सोमवार को फिर एक पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा गया. इतना ही नहीं रिश्वत के पैसे पटवारी के पिता चबाकर खा गए. जिसे देख लोकायुक्त की टीम भी हैरान रह गई. पटवारी ने ली 5 हजार की रिश्वत दरअसल, छतरपुर जिले में एक बार फिर रिश्वतखोरी के आरोप में एक पटवारी को सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया है, लेकिन इस बार मामला तब दिलचस्प हो गया, जब रिश्वत के पैसे का साक्ष्य मिटाने के लिए पटवारी के पिता ने 5 हजार के नोट चबाकर खा लिए. यह देख लोकायुक्त की टीम हैरान रह गई और स्थानीय पुलिस को बुला लिया. नौगांव टीआई सतीश सिंह भी मौके पर पहुंचे. इसके अलावा परिवार की महिलाओं के साथ भी लोकायुक्त टीम की तू-तू मैं-मैं हो गई, लेकिन रिश्वस्त के पैसे लोकायुक्त के हाथ नहीं लगे.

Last Updated : May 26, 2025 at 3:19 PM IST