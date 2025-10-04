ETV Bharat / state

छतरपुर के तालाब में मिली वोटर आईडी की गठरी, पानी में कैसे पहुंचे भारी संख्या में मतदाता पहचान पत्र?

छतरपुर में तालाब की सफाई के दौरान बड़ी संख्या में मिले वोटर कार्ड, बीएलओ से मांगा गया जवाब. कांग्रेस ने खड़े किए सवाल.

तालाब की सफाई के दौरान मिले वोटर कार्ड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: देश में कथित वोट चोरी के आरोपों के बीच छतरपुर से एक मामला सामने आया है जिसने इन आरोपों को और हवा दे दी है. बिजावर विधानसभा क्षेत्र के एक तालाब में भारी संख्या में वोटर आईडी कार्ड मिले हैं. इस तरह तालाब में वोटर आईडी मिलने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का कहना है कि आखिर अभी तक ये वोटर आईडी जिनकी थी उनको बांटी क्यों नहीं गई. प्रशासन ने मामले की गहराई से जांच करने की बात कही है. बीएलओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

तालाब की सफाई के दौरान मिले वोटर कार्ड

छतरपुर की बिजावर विधानसभा के बिजावर थाना क्षेत्र स्थित तालाब की शुक्रवार को सफाई हो रही थी. इसी दौरान सफाई कर्मियों को कपड़े की एक पोटली मिली. जब उसको खोला गया तो उसके अंदर भारी संख्या में मतदाता पहचान पत्र मिले. इस बात की जानकारी मिलते ही तालाब के पास भारी संख्या में आसपास के लोग पहुंच गए. लोग अपना या अपने पहचान के लोगों का कार्ड ढूंढने लगे. कई लोगों को तो उनका अपना कार्ड मिल भी गया.

छतरपुर में भारी संख्या में मिले वोटर आईडी कार्ड (ETV Bharat)

प्रशासन ने कब्जे में लिए वोटर कार्ड

मामले की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन ने सारे वोटर कार्ड को कब्जे में ले लिया. सभी वोटर आईडी शहर के वार्ड नंबर 15 के बताए जा रहे हैं. बीएलओ को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है कि आखिर ये कार्ड अभी तक लोगों को बांटे क्यों नहीं गए थे. स्थानीय निवासी हीरा लाल साहू ने बताया कि "तालाब में सैकड़ों की संख्या में ओरिजिनल वोटर आईडी मिले हैं. उसमें मेरे बेटे का भी कार्ड था तो मैंने उसे उठा लिया."

'जिला प्रशासन की लापरवाही हुई उजागर'

इस मामले को लेकर छतरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गगन यादव ने कहा कि "राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं उससे छतरपुर भी अछूता नहीं है. सैकड़ों की संख्या में तालाब में वोटर आईडी मिलना कहीं न कहीं वोट चोरी की तरफ इशारा करता है. चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो गई है.

कांग्रेस इस मामले की जांच करवाने के लिए प्रशासन से मांग करेगी." समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने भी बीजेपी और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग सहित जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि "क्या बिजावर विधानसभा में भी बीजेपी ने वोट चोरी की है. इसकी जांच होनी चाहिए."

बीएलओ को जारी किया गया नोटिस

बिजावर एसडीएम विजय द्विवेदी का कहना है कि "सूचना मिलने पर तालाब से 31 वोटर आईडी जब्त की गई हैं. इसमें से कुछ आईडी 2012 के पहले की हैं और कुछ 2020 के पहले की है. इस मामले में बीएलओ कार्तिक संसिया को नोटिस जारी किया गया है. उनसे पूछा गया है कि अगर ये वोटर आईडी बांटे नही गए थे तो ऑफिस में क्यों नहीं जमा किए गए. यह सभी 121 मतदान केंद्र, वार्ड नंबर-15 के कार्ड हैं. बीएलओ के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

करीब डेढ़ महीन पहले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के टीकमगढ़ स्थित सरकारी बंगले के पास अधजले मतदाता पहचान पत्र मिले थे. करीब 50 की संख्या में ये कार्ड कूड़े में मिले थे.

