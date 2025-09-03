बाबा बागेश्वर की पदयात्रा की तैयारियां तेज, साथ चलने वालों के लिए नियम और शर्तें फिक्स

छतरपुर : बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर पदयात्रा पर निकलने वाले हैं. इस बार ये पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन धाम तक निकलेगी. 7 से 16 नवंबर तक होने वाली यात्रा की तैयारियों में बाबा बागेश्वर जुटे हैं. इसी को लेकर छतरपुर स्थित सिद्ध पीठ मां कात्यायनी मंदिर प्रांगण में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने 4 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें यात्रा संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई. इसके अलावा यात्रा के संकल्पों के बारे में उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया.

पदयात्रा के लिए किसी से आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं

बाबा बागेश्वर ने कहा "यह यात्रा सनातन धर्मावलंबियों को जगाने के लिए है. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है. अगर आपके अंदर हिंदुत्व का जोश है, तभी यात्रा में चलें, नहीं तो घर बैठे रहें. हम अकेले चलेंगे. हमें तो यात्रा करनी है, लड़ेंगे, गिरेगे, धक्के खायेंगे, बेइज्जती सहेंगे, वीडियो पर गालिया खायेंगे लेकिन हम चलेंगे. इस यात्रा में आप सभी से आर्थिक नहीं सिर्फ शारीरिक और मानसिक सहयोग का आग्रह किया जा रहा है. यदि यात्रा के नाम से कोई राशि मांगता है तो बागेश्वर धाम के कार्यालय को सूचित करें. संपूर्ण खर्च बागेश्वर धाम जन सेवा समिति कर रही है."

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

यात्रा में शामिल होने के लिए जल्द जारी होगा क्यूआर कोड

सनातन हिंदू पदयात्रा के प्रभारी धीरेंद्र गौर ने बताया "मां कात्यायनी मंदिर में बागेश्वर महाराज ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों से भेंट की. उन्हें बताया कि क्यूआर कोड जल्द ही जारी किया जा रहा है. इसके माध्यम से लोग यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीयन कर सकते हैं. जो भी मंडल एवं सदस्य यात्रा में शामिल हों, उनकी पूरी जानकारी मंडल प्रभारी के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए."

पदयात्रा के प्रतिनिधियों के साथ पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

कितने मंडल शामिल होंगे और उनके कितने सदस्य शामिल होंगे, इसका ब्यौरा होना बहुत जरूरी है. धीरेंद्र शास्त्री ने सभी मंडल प्रभारियों से कहा "वे अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को पीले चावल बांटकर यात्रा के लिए आमंत्रित करें."

कात्यायनी मंदिर प्रांगण में खुलेगा कार्यालय

सिद्ध पीठ कात्यायनी मंदिर प्रांगण में आगामी 10 सितंबर से बागेश्वर धाम का कार्यालय शुरू हो जाएगा. दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस कार्यालय के माध्यम से बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल से लेकर पदयात्रा के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. धर्मप्रेमी अपने-अपने क्षेत्र में बैनर, पोस्टर के माध्यम से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं. बशर्ते इस बात का ध्यान रखना होगा कि बैनर-पोस्टर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की फोटो ना लगाई जाए. फोटो की प्रमाणिकता करनी आवश्यक होगी.

पदयात्रा के लिए नियम और शर्तें फिक्स (ETV BHARAT)

यात्रा में फूलों की माला नहीं, पुष्पवर्षा भी नहीं

हर पार्टी के उन सदस्यों को आमंत्रित करने के लिए भी कहा गया है जो सनातन से प्रेम करते हैं. अपने-अपने क्षेत्र में पदयात्रा और सुंदरकांड मंडल गठन के संबंध में किए गए कार्यों की वीडियो एवं फोटोग्राफी नियुक्त किए गए व्यक्ति तक पहुंचाने पर उसे बागेश्वर धाम के ऑफिसियल पेज में शेयर किया जाएगा, ताकि पेज के माध्यम से जुड़े लोगों तक सारी जानकारी पहुंच सके. यात्रा के दौरान स्वागत के क्रम में न तो फूलों की माला और न ही पुष्प वर्षा की जाए.

यात्रा में शामिल होने के लिए जल्द जारी होगा क्यूआर कोड (ETV BHARAT)

किसी भी धर्म के लोग पदयात्रा में शामिल हो सकेंगे

पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है "इस यात्रा में किसी भी धर्म के लोग शामिल हो सकते हैं. सभी के लिए यह एक अच्छा अवसर है. जिनके पूर्वजों ने अपनी सनातन संस्कृति को सहेज कर रखा था, आज फिर से इस संस्कृति की ओर लौटकर भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान दिया जा सकता है."