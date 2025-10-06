ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर ने केन नदी में लगाई छलांग, क्या है धीरेंद्र शास्त्री की 9 दिन की तपस्या

हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर की कठिन साधना बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नवरात्रि में जनकल्याण और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर साधना में लीन रहे. कठिन व्रत लेकर 9 दिन साधना करने के बाद दसवें दिन कर्णावती नदी केन के तट पर स्नान करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया. इसके बाद उन्होंने अपना व्रत पूर्ण किया. सुरक्षा की दृष्टि से नदी के किनारे खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल, थाना प्रभारी बमीठा आशुतोष श्रोत्रिय एवं चंद्र नगर चौकी प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

छतरपुर: देश के जाने माने कथा वाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपना व्रत बुंदेलखंड की केन नदी में छलांग लगाकर खोला. बाबा बागेश्वर देश और मानव कल्याण के साथ हिन्दू राष्ट के लिए 9 दिनों तक व्रत कर माता की साधना में लीन थे. 10वें दिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने केन में स्नान कर भोले नाथ को जल अर्पण कर संकल्प पूरा कर लिया है.

बुंदेली व्यंजन के साथ व्रत का पारण

धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे. बनारस के विद्वान आचार्य राजा पांडे ने बताया कि, ''सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम में 9 दिनों तक शतचंडी यज्ञ आयोजित हुआ. बागेश्वर महाराज 9 दिनों तक व्रत लेकर साधना करते रहे. दसवें दिन केन नदी के तट पर जल, थल और वायु देवताओं का विधि विधान से पूजन किया.''

धीरेंद्र शास्त्री ने केन नदी में लगाई डुबकी (ETV Bharat)

''महाराज ने स्नान कर भगवान शिव को जल चढ़ाया और इसके पश्चात अपना व्रत पूर्ण किया. उन्होंने बुंदेली व्यंजन के साथ व्रत का पारण किया. बाबा ने 9 दिनों तक साधना करने के साथ ही देवी के 9 रूपों की महिमा हजारों धर्म प्रेमियों को सुनाई. पिछले वर्ष भी महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने साधना के बाद केन नदी के तट पर स्नान करके अपना व्रत पूर्ण किया था.''

स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया (ETV Bharat)

माता की विदाई में भावुक हुई बाबा बागेश्वर की मां

बागेश्वर धाम पर नवरात्रि के पहले दिन ही माता को वैदिक मंत्र के साथ स्थापित किया जाता है. 9 दिनों तक सेवा पूजा करने के बाद दसवें दिन माता की विदाई होती है. परंपरा अनुरूप इस वर्ष भी स्थापित की गई प्रतिमाओं की अंतिम आरती करते हुए उन्हें विदाई दी गई. विदाई के समय माहौल एकदम से परिवर्तित हो गया. लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे थे, खासतौर से महिलाएं माता की विदाई में दुखी दिखाई दीं थी. बागेश्वर महाराज की माताजी भी विदाई के दौरान भावुक हो गईं थी. उन्होंने भी आरती उतार कर माता रानी का आशीर्वाद लिया था.

बाबा बागेश्वर ने भक्तों से की मुलाकात (ETV Bharat)

क्या बोले सेवादार

बाबा बागेश्वर के सेवादार कमल अवस्थी ने बताया, ''महाराज हर वर्ष 9 दिन का व्रत धारण करते हैं. मानव कल्याण, देश कल्याण के साथ महाराज की हिन्दू राष्ट्र की कल्पना है. इस बार 11 लाख हनुमान जप किया गया. बुंदेलखंड की जीवन दायनी केन नदी में महाराज ने स्नान कर पूजा अर्चना के साथ व्रत तोड़ा है.''