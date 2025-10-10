ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम का मुख्य सेवादार बड़ा नटवरलाल! PWD की करोड़ों की बिल्डिंग अपने नाम कराई

मामले के अनुसार छतरपुर शहर स्थित PWD की सरकारी बिल्डिंग में कई सालों से रहने वाले उपाध्याय परिवार ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए. करोड़ों की बिल्डिंग को कौड़ियों के भाव बाबा बागेश्वर के दाहिने हाथ खास सेवादार धीरेन्द्र गौर सहित गोटेगांव के दुर्गेश पटेल ने 81 लाख रुपए में अपने नाम करा ली. उपपंजीयक ने बाकायदा रजिस्ट्री करा दी. जब शहर में इस बिल्डिंग को 9 करोड़ में बेचने की बातें चलना शुरू हुईं तो हल्ला मच गया. मामला गर्माने पर इसकी जांत की गई तो पता चला कि भवन की रजिस्ट्री हो चुकी है. ये भवन छतरपुर के कोतवाली के पास बालाजी मंदिर के सामने है. यह भवन छतरपुर महाराज द्वारा सरकार को दिया गया था, जो आज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है.

बागेश्वर धाम के मुख्य सेवादार और बाबा बागेश्वर की दिल्ली से वृंदावन निकलने वाली यात्रा का प्रभारी धीरेंद्र गौर के कारनामे से पूरे जिले में हड़कंप मचा है. PWD की सरकारी बिल्डिंग की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए. इसके बाद ये भवन धीरेंद्र गौर और गोटेगांव के दुर्गेश पटेल के नाम दर्ज हो गई. मामले की जानकारी लगते ही PWD सहित जिला प्रशासन के हाथ-पांव फूलना शुरू हो गए.

छतरपुर : बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दाहिने हाथ ने सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया. धाम के मुख्य सेवादार ने PWD की करोड़ों की सरकारी बिल्डिंग अपने नाम करा ली. मामले का खुलासा होने पर कलेक्टर ने रजिस्ट्री और नामातंरण पर रोक लगाकर जांच के आदेश दिए हैं. फर्जीवाड़ा कर जिस बिल्डिंग की रजिस्ट्री कराई गई, वह नजूल और नगरपालिका के सरकारी रिकॉर्ड में भी PWD के नाम दर्ज है.

कैसे बनाये गए PWD भवन के फर्जी दस्तावेज

जब देश में राजाओं का शासन खत्म होकर लोकतंत्र लागू हुआ तो राजाओं की कई संपत्तियां संपत्तियां सरकार को मिलीं. इसी के तहत छतरपुर में कोतवाली के पास बालाजी मंदिर के सामने स्थित पीडब्ल्यूडी का भवन भी सरकार को मिला था. उस समय छतरपुर विंध्य प्रदेश का हिस्सा था. इस बिल्डिंग के फर्जी दस्तावेज तैयार कर सुमेर वैध उर्फ दरोगा पंडित को छतरपुर के पूर्व राजा विश्वनाथ सिंह जू देव का राजवैद्य बताकर उनके द्वारा यह भवन दरोगा पंडित को देना बताया गया.

कलेक्टर ने लगाई नामांतरण पर रोक

सरकारी रिकॉर्ड में दरोगा पंडित के पुत्र और पूर्व में कानूनगो रहे उमाशंकर तिवारी को यह बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रहने के लिए किराए के तौर पर अलॉट की गई थी, जिसका किराया भी बाकायदा पीडब्ल्यूडी की भवन पुस्तिका में 64 नंबर पर भी दर्ज है, जिसका नाम हाउस ऑफ उमाशंकर तिवारी दफ्तरी वाला के नाम से दर्ज है. मामला सुर्खियों में आने पर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने नामातंरण पर रोक लगी दी है और एक टीम का जांच टीम का गठन कर दिया. वहीं, PWD के चीफ इंजीनियर कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं. बिल्डिंग पर PWD ने नोटिस चस्पा करवा दिया है.

सब रजिस्ट्रार के खिलाफ भी जांच

इस मामले में रजिस्ट्रार जीपी सिंह ने रजिस्ट्री लेखक का लाइसेंस निरस्त कर सब रजिस्टार कंजू लाल अहिरवार के खिलाफ जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा है. इस मामले में छतरपुर नगरपालिका CMO माधुरी शर्मा कहती हैं "आज भी यह बिल्डिंग नगरपालिका में PWD के नाम दर्ज है." वहीं जब खरीददार धीरेन्द्र गोर से बात की गई तो उन्होंने बताया "मेरे पास रजिस्ट्री है. मैने लीगल तरीके से बिल्डिंग खरीदी है."

नगरपालिका के फर्जी दस्तावेज से हुई रजिस्ट्री

जब मामले में जांच टीम PWD ऑफिस, नगरपालिका, नजूल सहित रजिस्ट्री दफ्तर पहुंची और जांच शुरू की तो बड़ा खुलासा हुआ. PWD भवन की रजिस्ट्री धीरेंद्र गौर और दुर्गेश पटेल के नाम दर्ज की गई, वह आज भी सरकारी रिकॉर्ड में मध्यप्रदेश शासन PWD भवन दर्ज है. नजुल सीट 47 आ भू-खण्ड 120 मध्यप्रदेश PWD जिसका एरिया 307 वर्ग मीटर दर्ज है, जो 1978-79 से लगातार सरकारी रिकॉर्ड में है. इस भवन की रजिस्ट्री नगरपालिका के नामातंरण पर की गई, इस पर CMO का कहना है कि दस्तावेज फर्जी बनाए गए हैं.

कलेक्टर बोले- जल्द ही होगी बड़ी कार्रवाई

इस मामले में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल का कहना है "रजिस्ट्री के नामातंरण पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. जांच टीम बनाई गई है. जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी. जिस बिल्डिंग की रजिस्ट्री हुई, वह आज भी नजूल, नगरपालिका के सरकारी रिकॉर्ड में PWD के नाम दर्ज है." वहीं, PWD के कार्यपालन यंत्री आशीष भारती का कहना है "ये बिल्डिंग पूरी तरीके से हमारे विभाग की है. रजिस्ट्री अवैध तरीके से की गई है. सरकारी संपत्ति है, इसे निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा, भवन पर नोटिस चस्पा करवा दिया गया है."