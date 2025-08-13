ETV Bharat / state

विंटेज कार से बुलेट तक बाबा बागेश्वर का जलवा, अदाएं देख दिल हारे भक्त - DHIRENDRA SHASTRI CAR RIDE

छतरपुर में दिखा बाबा बागेश्वर का अनोखा अंदाज. गांव की सड़कों पर लग्जरी कार और बुलेट बाइक की सवारी करते आए नजर.

DHIRENDRA SHASTRI CAR RIDE
विंटेज कार से बुलेट तक बाबा बागेश्वर का जलवा (Instagram Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पहचान उनकी कथाओं और बयानों के लिए पूरे देश में है. उनका अंदाज हमेशा ही कुछ अलग और चर्चित रहता है. मंगलवार को छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में उन्हें एक नए और अनोखे रूप में देखा गया. हरे-भरे खेतों और खुली सड़कों पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी मौजूदगी से वहां के माहौल को खास बना दिया.

लग्जरी कार और बुलेट पर नजर आए धीरेंद्र शास्त्री
इस मौके पर उन्होंने कभी विंटेज लुक वाली लग्जरी कार में सफर किया, तो कभी नारंगी वस्त्र और हेलमेट पहनकर बुलेट बाइक पर दौड़ लगाते नजर आए. उनकी यह अनोखी छवि और अंदाज कैमरों में कैद हो गया, जिसे देख वहां मौजूद लोग और भक्त हैरान रह गए. कुछ भक्तों के साथ सफेद पोशाक में उनकी सवारी ने भी इस दृश्य को और आकर्षक बना दिया.

कार और बुलेट चलाते नजर आए धीरेंद्र शास्त्री (Instagram video)

धीरेंद्र शास्त्री को देख लोग हुए रोमांचित
मौके पर उपस्थित लोगों का कहना था कि यह पूरी तैयारी किसी विशेष शूट का हिस्सा लग रही थी. आस-पास कई कैमरा क्रू और अन्य गाड़ियां मौजूद थीं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह या तो किसी देशभक्ति गीत का वीडियो हो सकता है या फिर कोई खास आध्यात्मिक विजुअल तैयार किया जा रहा है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री का यह नया अंदाज उनके अनुयायियों और स्थानीय लोगों के लिए देखने योग्य और रोमांचक अनुभव साबित हुआ.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो
गांव के लोग और भक्त सड़क किनारे जमा हो गए ताकि वे इस अनोखी छवि को करीब से देख सकें. हरे-भरे खेतों की हरियाली और लंबी सड़क ने पृष्ठभूमि को और भी सुंदर बना दिया, वहीं धीरेंद्र शास्त्री का यह अनोखा रूप सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया. उनकी विंटेज कार और बुलेट बाइक पर दौड़ते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं.

यह नजारा साबित करता है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लोकप्रिय हैं, बल्कि अपनी अलग-अलग स्टाइल और अंदाज से भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं. उनके इस अनोखे रूप ने भक्तों और ग्रामीणों के बीच उत्सुकता और रोमांच बढ़ा दिया. इस पूरी घटना ने बागेश्वर धाम की सादगी के साथ-साथ आधुनिकता और स्टाइल का मिश्रण पेश किया, जो हर किसी के लिए दिलचस्प अनुभव रहा.

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पहचान उनकी कथाओं और बयानों के लिए पूरे देश में है. उनका अंदाज हमेशा ही कुछ अलग और चर्चित रहता है. मंगलवार को छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में उन्हें एक नए और अनोखे रूप में देखा गया. हरे-भरे खेतों और खुली सड़कों पर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी मौजूदगी से वहां के माहौल को खास बना दिया.

लग्जरी कार और बुलेट पर नजर आए धीरेंद्र शास्त्री
इस मौके पर उन्होंने कभी विंटेज लुक वाली लग्जरी कार में सफर किया, तो कभी नारंगी वस्त्र और हेलमेट पहनकर बुलेट बाइक पर दौड़ लगाते नजर आए. उनकी यह अनोखी छवि और अंदाज कैमरों में कैद हो गया, जिसे देख वहां मौजूद लोग और भक्त हैरान रह गए. कुछ भक्तों के साथ सफेद पोशाक में उनकी सवारी ने भी इस दृश्य को और आकर्षक बना दिया.

कार और बुलेट चलाते नजर आए धीरेंद्र शास्त्री (Instagram video)

धीरेंद्र शास्त्री को देख लोग हुए रोमांचित
मौके पर उपस्थित लोगों का कहना था कि यह पूरी तैयारी किसी विशेष शूट का हिस्सा लग रही थी. आस-पास कई कैमरा क्रू और अन्य गाड़ियां मौजूद थीं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह या तो किसी देशभक्ति गीत का वीडियो हो सकता है या फिर कोई खास आध्यात्मिक विजुअल तैयार किया जा रहा है. पंडित धीरेंद्र शास्त्री का यह नया अंदाज उनके अनुयायियों और स्थानीय लोगों के लिए देखने योग्य और रोमांचक अनुभव साबित हुआ.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो
गांव के लोग और भक्त सड़क किनारे जमा हो गए ताकि वे इस अनोखी छवि को करीब से देख सकें. हरे-भरे खेतों की हरियाली और लंबी सड़क ने पृष्ठभूमि को और भी सुंदर बना दिया, वहीं धीरेंद्र शास्त्री का यह अनोखा रूप सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया. उनकी विंटेज कार और बुलेट बाइक पर दौड़ते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं.

यह नजारा साबित करता है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से लोकप्रिय हैं, बल्कि अपनी अलग-अलग स्टाइल और अंदाज से भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं. उनके इस अनोखे रूप ने भक्तों और ग्रामीणों के बीच उत्सुकता और रोमांच बढ़ा दिया. इस पूरी घटना ने बागेश्वर धाम की सादगी के साथ-साथ आधुनिकता और स्टाइल का मिश्रण पेश किया, जो हर किसी के लिए दिलचस्प अनुभव रहा.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATARPUR NEWSBABA BAGESHWAR DHIRENDRA SHASTRIBABA BAGESHWAR BULLET RIDEDHIRENDRA SHASTRI CAR RIDE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

स्ट्रीट डॉग्स को लगेगी माइक्रोचिप, राजधानी के डॉग्स की बनेगी कुंडली

खुले आसमान के नीचे समुद्र मंथन की ऐतिहासिक मूर्तियां, देखने को भागे आ रहे लोग

जहाज की तरह दौड़ेगी रेल, इंजन में घुसा युवक, ट्रेन चलाने की जिद पर अड़ा

स्वाद में तीखी लेकिन पैसों से जीवन में घोलेगी मिठास, इसकी खेती कर देगी मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.