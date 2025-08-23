छतरपुर: देश के जाने-माने कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिवसीय विदेश यात्रा से वापिस लौट चुके हैं. धाम पर भक्त उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. बाबा के धाम पर पहुंचते ही भक्तों का मेला लग गया और आशीर्वाद के साथ दीक्षा लेने वालों की कतार लग गई. बाबा ने देश भर से आये भक्तों को दिव्य गुरु मंत्र देकर दीक्षा दी और कान में मंत्र फूंककर हनुमान जी से जुड़ने की बात कही.

सैकड़ों भक्तों ने ली दीक्षा

ऐसा कहा जाता है कि गुरु ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है. गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है. बागेश्वर धाम में आए सैकड़ों लोगों ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से दीक्षा लेते हुए सनातन के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. देश ही नहीं देश के बाहर से आए लोगों ने भी सभी नियमों का पालन करते हुए दीक्षा ली.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भक्तों को दिया गुरु मंत्र (ETV Bharat)

धीरेंद्र शास्त्री से दीक्षा लेने के क्या हैं नियम?

बागेश्वर धाम के संपर्क नंबरों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशों से भी लोग, धीरेन्द्र शास्त्री से दीक्षा लेने का आग्रह कर रहे थे. बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा किए गए आग्रह को ध्यान में रखकर बाबा बागेश्वर ने एक दिन दीक्षा देने का तय किया. जिसके बाद शुक्रवार को बागेश्वर धाम पर करीब 800 से 1000 भक्तों को बाबा बागेश्वर ने दीक्षा दी.

देश विदेश से पहुंचे सैकड़ों भक्तों ने ली दीक्षा (ETV Bharat)

वहीं, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की दीक्षा लेने के पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. जैसे दिनभर व्रत रखना, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्पों को आगे बढ़ाना, सनातन के लिए आवाज उठाना और जात-पात के भेदभाव को मिटाना. इन सभी नियमों का पालन करना दीक्षा के नियमों में शामिल है. जिसका पालन कर भक्तों ने बाबा धीरेंद्र शास्त्री से दीक्षा ली.

'जीवन में गुरु के बिना गति नहीं मिलती'

कहा जाता है कि पानी पिएं छानकर और गुरु करें जानकर. राजस्थान के झुंझुनूं की रहने वाली हाईकोर्ट में प्रेक्टिस कर रहीं एडवोकेट मनीषा कहती हैं कि "पिछले 6 साल से बागेश्वर महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही हूं. उनकी हर गतिविधि जीवन में नया संचार करती है." उन्होंने कहा "जीवन में गुरु के बिना गति नहीं मिलती. मैं पहली बार बाबा के धाम आई हूं. उनको सुनने से सकारात्मकता का भाव बढ़ता है." वहीं, दीक्षा लेने वाले अन्य लोगों ने कहा कि "जो सनातन के लिए समर्पित है, उसको अपना गुरु बनाकर हम जीवन धन्य कर रहे हैं."

बाबा बागेश्वर ने भक्तों के कान में फूंका मंत्र (ETV Bharat)

नेपाल से आईं सुधा दुबे ने बताया कि "ढाई वर्ष से बागेश्वर महाराज की कथाएं सुन रहे हैं. उनकी कथाएं सुनकर मन में श्रद्धा बढ़ी है. बालाजी की सेवा करने का भाव है." वहीं, बिहार की सोनाली पांडे ने कहा कि "महाराज श्री के मार्गदर्शन में चलकर समाज के भीतर की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करेंगे. जब से महाराज जी से जुड़ी हूं, जीवन में काफी बदलाव आया है. अंतरात्मा जिस गुरु को तलाश रही थी, वो महाराज धीरेन्द्र शास्त्री हैं. नर्मदापुरम की शिखा वर्मा ने कहा कि "कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला है."

श्रद्धालुओं को क्या बोले बाबा बागेश्वर

बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने गुरु मंत्र लेने वालों से कहा कि "आप अब जीवन भर के लिए हनुमानजी के हो रहे हैं और हनुमान जी तुम्हारे. जो भी दीक्षा ले रहे हैं, आज से वे रजिस्टर वैष्णव हो रहे हैं. आज से आप रामानन्दी हो रहे हैं."