प्रेमानंद महाराज के समर्थन में धीरेंद्र शास्त्री, बोले- मैं थोड़ा उपद्रवी आदमी हूं, खाज कर देता हूं - DHIRENDRA SHASTRI SUPPORT PREMANAND

प्रेमानंद महाराज के समर्थन में उतरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री. बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बोले- प्रेमानंद का विरोध करने वालों को है पेट की बीमारी.

प्रेमानंद महाराज के समर्थन में उतरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री (ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 7:59 PM IST

छतरपुर: सनातन धर्म की बात करने वाले और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं. उन्होंने देश में प्रेमानंद महाराज के नाम पर हो रहे विवाद पर अपना पक्ष रखा है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि प्रेमानंद जैसे उपदेशक का विरोध करना साबित करता है कि कुछ लोगों को 'पेट की बीमारी' है. प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत के बारे में अनाप-शनाप बोलना बहुत ही गलत बात है.

'सत्य बोलना बहुत कठिन हो गया है'

बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बुधवार की रात दरबार में मंच से कहा कि "देश में आज भी लोग डर-डरकर 'हिंदू-हिंदू' चिल्लाते हैं, जबकि वे खुलकर मंचों से हिंदुत्व की बात करते हैं." उन्होंने कहा, "जब लोग प्रेमानंद महाराज का विरोध करने लगे तो हमें समझ में आया कि सत्य बोलना इस देश में सबसे कठिन हो गया है. प्रेमानंद जी जैसे भजनानंदी महात्मा का विरोध केवल इसलिए हो रहा है कि वे सत्य बोलते हैं. जिस दिन उनका विरोध हुआ, मुझे यकीन हो गया कि कुछ लोगों की मानसिक और वैचारिक पाचन शक्ति ही खराब है."

धीरेंद्र शास्त्री बोले- प्रेमानंद का विरोध करने वालों के पेट में है बिमारी (ETV Bharat)

'हर स्त्री या हर पुरुष बुरा नहीं होता'

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ये सत्य है कि हर स्त्री या हर पुरुष बुरा नहीं होता. जरूरी नहीं की किसी भी धर्म में सभी लोग बुरे हो. लाखों बुरे लोगों की भीड़ में एक सत्यवादी व्यक्ति आ जाए, तो सारी नजरें उसी पर टिक जाती हैं. हर किसी का अपने समाज को देखने का तरीका होता है. जब मेरा विरोध होता था तो मुझे लगता था कि मैं थोड़ा उपद्रवी आदमी हूं. खुजली वालों को खाज कर देता हूं. बिना लाग-लपेट के बोल देता हूं इसलिए मेरा विरोध होता है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का विरोध पूरी तरह से गलत है.

राजनेताओं और जातिवाद पर हमला

बाबा बागेश्वर ने कहा, "कुछ नेता जातिवाद के नाम पर राजनीति चमकाते हैं, जबकि हम जातिवाद के खिलाफ और राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं." बता दें कि वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की बीते दिनों एकांत वार्तालाप का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में काफी वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने आज के युवाओं के चरित्र को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि "आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है." इसके अलावा वीडियो के अन्य हिस्सों के कथनों को महिलाओं के चरित्र पर हमला बताया गया था. जिसको लेकर प्रेमानंद को काफी विरोध झेलना पड़ा.

