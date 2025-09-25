ETV Bharat / state

रामलीला के अद्भुत कलाकार, दिन में अपराधियों की कोर्ट में करवाते पेशी, रात में बन जाते हैं रावण

छिंदवाड़ा में ऐतिहासिक रामलीला का हुआ मंचन, वकील ने निभाया रावण का किरदार. कलेक्टर-एसपी ने भगवान के स्वरूपों की आरती की.

छतरपुर में रामलीला का मंचन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 1:03 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 1:11 PM IST

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्राचीन और अद्भुत रामलीला खेलने की परंपरा आज भी जिले के कलाकार जीवित रखे हुए हैं. पिछले 75 सालों से चल रहे रामलीला मंचन की शुरुआत 1950 में हुई थी. नवरात्रि के पहले रामलीला का शुभारंभ किया जाता है. यह आयोजन 14 दिनों तक अनवरत चलता है. श्री अन्यपूर्णा रामलीला खेलने वाले निःशुक्ल 14 दिन तक अपनी सेवाएं देते हैं. इस रामलीला में शहर के व्यापारी, समाजसेवी, वकील, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी अभिनय करते हैं और प्राचीन परंपरा को आज भी 75 सालों से जीवित रखे हुए हैं.

अन्नपूर्णा रामलीला समिति मना रही अमृत महोत्सव
छतरपुर के पुराने शहर के अंदर चलने वाली श्री अन्नपूर्णा रामलीला समिति इस वर्ष अमृत महोत्सव मना रही है. 75 वर्ष पूरे होने पर इस बार रामचरितमानस भवन प्रांगण में सात दिवसीय श्रीराम महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया. 75 सालों से स्थानीय कलाकार रामलीला के विभिन्न चरित्रों का मंचन करते आ रहे हैं. पंडित राजीव लोचन दास महाराज के मुखारविंद से कथा सुनाई जा रही है. शाम को रामलीला समिति द्वारा रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है.

वकील ने निभाया रावण का किरदार (ETV Bharat)

कलेक्टर-SP ने की भगवान के स्वरूपों की आरती
छठवें दिन रामलीला के आयोजन में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल, SP अगम जैन, SDM अखिल राठौर भगवान के स्वरूपों की आरती करने पहुंचे. रामलीला की शुरुआत से पहले कलेक्टर, SP और SDM ने आरती की और आयोजन को लेकर समिति को धन्यवाद दिया. कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा, ''समिति के लोग आज भी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, यह बहुत बड़ी बात है.'' समिति के लोगों ने कलेक्टर, SP और SDM का सम्मान किया और छठवें दिन की रामलीला का मंचन शुरू हुआ. रामलीला में सीता स्वयंवर और धनुष यज्ञ का सजीव मंचन हुआ, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए.

राम बने अनमोल, शुभम बने लक्ष्मण (ETV Bharat)

श्रीराम ने तोड़ा धनुष, सीता का विवाह
धनुष टूटते ही सैकड़ों लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाकर खुशी व्यक्त की. रामचरितमानस प्रांगण में मंचित धनुष यज्ञ में राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली कि जो वीर शिव धनुष उठाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा. इसके बाद देश-देश के राजा महाराजा एकत्रित हुए. जब किसी राजा से धनुष नहीं उठा, तब सभी राजा मिलकर प्रयास करते हैं. अंतत: श्रीराम धनुष को तोड़ते हैं. इस दृश्य के दौरान परशुराम क्रोध से लाल हो जाते हैं, लेकिन बाद में शांति स्थापित होती है और राम एवं सीता का विवाह संपन्न होता है. रामचंद्र जी अयोध्या लौटते हैं और राजा बनने की तैयारी होती है, लेकिन मंथरा के षड्यंत्र और वनवास के मंचन से दर्शकों में मायूसी छा जाती है.

राम बने अनमोल, शुभम बने लक्ष्मण
गल्ला मंडी रामलीला मैदान में आयोजित श्री अन्यपूर्णा रामलीला में राम का अभिनय अनमोल दीक्षित ने तो लक्ष्मण का अभिनय शुभम ने किया. सीता का अभिनय छोटू ने किया, रावण का अभिनय लखन राजपूत ने किया, जबकि जनक का अभिनय संजीव ताम्रकार ने किया. सुमति और बिमति का अभिनय रामसिंह राय और दुलीचंद गुप्ता ने किया. परशुराम का अभिनय सौरभ तिवारी के द्वारा किया गया. वहीं एडवोकेट लखन राजपूत रावण के किरदार में नजर आए.

रामलीला का मंचन देखने पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी (ETV Bharat)

17 सितंबर से मुकुट पूजन के साथ हुई थी लीला
छतरपुर की प्राचीन श्री अन्नपूर्णा रामलीला पिछले 75 वर्षों से चल रही है. इस बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, श्री रामचरित मानस महायज्ञ एवं दिव्य रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है. श्री अन्नपूर्णा रामलीला के अध्यक्ष दुर्गेंद्र देव सिंह ने बताया, ''16 सितंबर से विशाल कलश यात्रा के साथ रामलीला का आयोजन शुरू हो गया था. इस बार आयोजन में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन राष्ट्रीय संत राजीव लोचन दास जी के मुखारविंद से हो रहा है.''

''रोजाना दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक कथा चलती है. इसके बाद रात 8 बजे से रामलीला का मंचन शुरु होता है. इस वर्ष रामलीला समिति 75 वें वर्ष को अमृत महोत्सव महायज्ञ 2025 के रूप में मना रही है. जिसमें रामलीला के रंग मंच पर भगवान श्री राम की विभिन्न लीलाओं का मंचन स्थानीय कलाकारों के द्वारा बहुत ही भव्यता एवं दिव्यता से प्रतिदिन किया जा रहा है. रामलीला का आयोजन 3 अक्टूबर तक चलेगा 4 अक्टूबर को हवन पूर्णाहुति के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा.''

सुबह अदालत जाते हैं, शाम को रावण का निभाते हैं किरदार
छतरपुर श्री अन्नपूर्णा रामलीला के कलाकार रावण का मंचन करने वाले एडवोकेट लखन राजपूत बताते हैं, ''हम लोग समिति और जन सहयोग से रामलीला खेलते हैं. इस वर्ष 75 साल पूरे हो गए और अमृत महोत्सव माना रहे हैं. रावण का रोल करना बहुत कठिन है. मंच पर उतरने से पहले हम स्नान करते हैं और भगवान राम का स्मरण करते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाये.'' एडवोकेट लखन राजपूत बताते हैं, ''हम सुबह पहले अदालत जाते हैं जिनकी पेशियों होती हैं उनको भी निपटाते हैं. शाम को रामलीला में निशुक्ल रावण का मंचन करते हैं.''

'भगवान के हाथों मारा जाना मेरा सौभाग्य'
छतरपुर के जाने माने व्यापारी अखिलेश मातेले उर्फ डालडा रामलीला में कुंभकर्ण का मंचन करते हैं. डालडा बताते हैं, ''मैं पिछले 10 सालों से रामलीला में कुंभकर्ण का रोल निभाता आ रहा हूं. दिन में अपनी जनरल स्टोर की दुकान चलाता हूं और शाम होते ही कुंभकर्ण का मंचन करता हूं.'' डालडा कहते हैं, ''यह मेरा सौभाग्य है की हम को कुंभकर्ण का रोल करने को मिल मिल रहा है. भगवान के हाथों मारा जाना मेरे लिए सौभाग्य है.''

क्या बोले राजा जनक का रोल निभाने वाले व्यापारी
श्री अन्यपूर्णा रामलीला समिति के अध्यक्ष और राजा जनक का रोल करने वाले शहर के व्यापारी दृगेन्द्र सिंह चौहान बताते हैं, ''इस वर्ष रामलीला को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं. हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं. शहर के लोगों में आज भी रामलीला को लेकर उत्साह बना हुआ है. रात में जब भगवान की लीला शुरू होती है तो देखने वालों का हुजूम सुबह 4 बजे तक लगा रहता है. यह आयोजन जन सहयोग से पिछले 75 सालों से होता चला आ रहा है. इस समिति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 100 लोगों की टीम है जो आयोजन के 6 महीने पहले से रामलीला की शुरुआत कर देती है.''

