चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने अपने शासन के दौरान कराया था. मान्यता है कि जब गांव पर आपदा आई थी, तब मां चंडी ने अपने दिव्य रूप से पूरे गांव की रक्षा की थी. तभी से यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया.

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में दर्जनों प्रसिद्ध मंदिर हैं. इनमें कई देवी मां के मंदिर हैं, जहां नवरात्रि के खास मौके पर मां की आराधना और उपासना के लिए रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको चंडी माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं. जो छतरपुर जिले के कर्री गांव में पहाड़ी पर स्थित है. इसे भक्त चंडी माता शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं. खास कर यह शक्तिपीठ नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

मां चंडी का यह मंदिर पहाड़ी पर लगभग 400 से 500 फीट ऊंचाई पर स्थित है. ऊंचाई से देखने पर पूरी पहाड़ी की आकृति मेरु पर्वत जैसी दिखाई देती है. मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन और ऊबड़-खाबड़ है. घने पेड़ों और खड़ी चढ़ाई के बीच यहां तक पहुंचना इतना कठिन है. कर्वी गांव के बुजुर्ग ग्रामीण कहते हैं कि "मां जिसे बुलाती हैं, वह ही सही रास्ता ढूंढकर दर्शन कर पाता है." जिनको मां नहीं बुलाती हैं वे श्रद्धालु रास्ता भटक जाते हैं और बिना दर्शन किए वापस लौट आते हैं." मान्यता है कि मां की कृपा से ही कोई भक्त मंदिर तक पहुंच पाता है.

कभी न सूखने वाला सिद्ध कुआं

मां चंडी मंदिर के ठीक नीचे हनुमान लला का मंदिर है. वहीं पास में स्थित सिद्ध कुआं, जो अपने आप में अद्भुत है. यह महज 8–10 फीट गहरा है और इसमें साल भर पानी भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है. वहीं गर्मियों में आसपास के कुएं 50-60 फिट गहरी होने के बाद भी सूख जाते हैं, लेकिन इस कुएं का मीठा जल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. शंभू दयाल अवस्थी का कहना है कि "इसमें कई औषधीय गुण हैं. इसके सेवन से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं. श्रद्धालु दूर-दराज से यहां आकर यह जल पीते हैं और ताजगी व आराम महसूस करते हैं."

रहस्यमयी गुफा में गूंजती है शेर की आवाज

इस पहाड़ी में एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा भी है. स्थानीय लोगों का दावा है कि गुफा के अंदर से शेर जैसी आवाज सुनाई देती है और झरने जैसी ध्वनि गूंजती रहती है. कई ग्रामीणों का कहना है कि "वे गुफा के भीतर काफी दूरी तक गए हैं. गुफा के अंदर कई रहस्यमयी रास्ते और संरचनाएं दिखाई देती हैं. ग्रामीण शंभू दयाल अवस्थी का मानना है कि "अगर यहां वैज्ञानिक खोज की जाए तो कई अद्भुत रहस्य सामने आ सकते हैं."

मां के सपनों की चेतावनी

शंभू दयाल अवस्थी ने बताया कि "कर्वी व आसपास के गांवों के लोगों का विश्वास है कि "जब भी किसी महामारी या संकट का खतरा मंडराता है, तो मां चंडी सपनों में आकर गांव के लोगों को पहले से चेतावनी देती हैं. कई बुजुर्गों का दावा है कि ऐसी चेतावनियां सच भी साबित हुई हैं. लोगों की आस्था है कि नवरात्र में चंडी माता के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है. यही कारण है कि कठिन रास्ते और ऊबड़-खाबड़ चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं."