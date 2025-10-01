ETV Bharat / state

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

छतरपुर के कर्री में पहाड़ी पर विराजमान हैं माता चंडी, नवरात्रि में उमड़ा भक्तों का सैलाब, गांव पर खतरा देख मां कर देती हैं सावधान

CHHATARPUR CHANDI MATA TEMPLE
कर्री का चमत्कारी चंडी माता मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 2:02 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 2:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर में दर्जनों प्रसिद्ध मंदिर हैं. इनमें कई देवी मां के मंदिर हैं, जहां नवरात्रि के खास मौके पर मां की आराधना और उपासना के लिए रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको चंडी माता मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं. जो छतरपुर जिले के कर्री गांव में पहाड़ी पर स्थित है. इसे भक्त चंडी माता शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं. खास कर यह शक्तिपीठ नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने अपने शासन के दौरान कराया था. मान्यता है कि जब गांव पर आपदा आई थी, तब मां चंडी ने अपने दिव्य रूप से पूरे गांव की रक्षा की थी. तभी से यह स्थल शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया.

कर्री गांव का अद्भुत शक्तिपीठ

मां चंडी का यह मंदिर पहाड़ी पर लगभग 400 से 500 फीट ऊंचाई पर स्थित है. ऊंचाई से देखने पर पूरी पहाड़ी की आकृति मेरु पर्वत जैसी दिखाई देती है. मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन और ऊबड़-खाबड़ है. घने पेड़ों और खड़ी चढ़ाई के बीच यहां तक पहुंचना इतना कठिन है. कर्वी गांव के बुजुर्ग ग्रामीण कहते हैं कि "मां जिसे बुलाती हैं, वह ही सही रास्ता ढूंढकर दर्शन कर पाता है." जिनको मां नहीं बुलाती हैं वे श्रद्धालु रास्ता भटक जाते हैं और बिना दर्शन किए वापस लौट आते हैं." मान्यता है कि मां की कृपा से ही कोई भक्त मंदिर तक पहुंच पाता है.

SHARDIYA NAVRATRI 2025
पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी का मंदिर (ETV Bharat)

कभी न सूखने वाला सिद्ध कुआं

मां चंडी मंदिर के ठीक नीचे हनुमान लला का मंदिर है. वहीं पास में स्थित सिद्ध कुआं, जो अपने आप में अद्भुत है. यह महज 8–10 फीट गहरा है और इसमें साल भर पानी भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है. वहीं गर्मियों में आसपास के कुएं 50-60 फिट गहरी होने के बाद भी सूख जाते हैं, लेकिन इस कुएं का मीठा जल श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. शंभू दयाल अवस्थी का कहना है कि "इसमें कई औषधीय गुण हैं. इसके सेवन से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं. श्रद्धालु दूर-दराज से यहां आकर यह जल पीते हैं और ताजगी व आराम महसूस करते हैं."

CHHATARPUR NAVRATRI FESTIVAL
पहाड़ी पर स्थित मां चंडी का मंदिर (ETV Bharat)

रहस्यमयी गुफा में गूंजती है शेर की आवाज

इस पहाड़ी में एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा भी है. स्थानीय लोगों का दावा है कि गुफा के अंदर से शेर जैसी आवाज सुनाई देती है और झरने जैसी ध्वनि गूंजती रहती है. कई ग्रामीणों का कहना है कि "वे गुफा के भीतर काफी दूरी तक गए हैं. गुफा के अंदर कई रहस्यमयी रास्ते और संरचनाएं दिखाई देती हैं. ग्रामीण शंभू दयाल अवस्थी का मानना है कि "अगर यहां वैज्ञानिक खोज की जाए तो कई अद्भुत रहस्य सामने आ सकते हैं."

NAVRATRI SPECIAL 2025
सिद्ध कुआं (ETV Bharat)

मां के सपनों की चेतावनी

शंभू दयाल अवस्थी ने बताया कि "कर्वी व आसपास के गांवों के लोगों का विश्वास है कि "जब भी किसी महामारी या संकट का खतरा मंडराता है, तो मां चंडी सपनों में आकर गांव के लोगों को पहले से चेतावनी देती हैं. कई बुजुर्गों का दावा है कि ऐसी चेतावनियां सच भी साबित हुई हैं. लोगों की आस्था है कि नवरात्र में चंडी माता के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है. यही कारण है कि कठिन रास्ते और ऊबड़-खाबड़ चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं."

Last Updated : October 1, 2025 at 2:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI SPECIAL 2025SHARDIYA NAVRATRI 2025CHHATARPUR NAVRATRI FESTIVALCHHATARPUR NEWSCHHATARPUR CHANDI MATA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

छिंदवाड़ा के पंडाल में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठी बेटियां, दुर्गा बन भक्तों को दे रही दर्शन

रावण को न्याय दिलाने कोर्ट जाएगा युवा ब्राह्मण समाज, दशहरा मैदानों पर फोड़ेंगे काली मटकी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.