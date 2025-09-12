ETV Bharat / state

नेपाल का कैसा होगा भविष्य, किसके हाथ आएगी सत्ता? बाबा बागेश्वर की भविष्यवाणी सुनिए

नेपाल में हिंसा और उथलपुथल के बीच बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि कौन बनेगा वहां प्रधानमंत्री.

bageshwar dham Dhirendra Shastri
नेपाल के युवाओं को बाबा बागेश्वर का संदेश (Bageshwar dham X account)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
छतरपुर : नेपाल में हुई हिंसा और वहां के हालातों को लेकर पड़ोसी देश भारत भी चिंतित है. हिंदू वर्ग में लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अब नेपाल में सत्ता की बागडोर किसके हाथ आएगी. नेपाल का भविष्य कैसा रहेगा. अब इस मामले में बाबा बागेश्वर ने अहम भविष्यवाणी की है. नेपाल को लेकर बाबा बागेश्वर ने जारी किए वीडियो में क्या-क्या कहा, आइए जानते हैं.

वही करेगा शासन जो पशुपतिनाथ का सेवक बनकर रहेगा

जाने-माने कथावाचक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने नेपाल में चल रही हिंसा के बीच एक वीडियो जारी कर नेपाल के युवाओं को संदेश दिया है. इसमें बाबा बागेश्वर ने कहा "नेपाल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है. नेपाल के युवाओं को शांति और धैर्य बनाकर रखना चाहिए. नेपाल में वही राजा बन सकता जो पशुपतिनाथ का सेवक बनकर रहेगा. युवाओं को जोश में होश नहीं खोना चाहिए."

नेपाल के हालातों पर बाबा बागेश्वर चिंतित (ETV BHARAT)

भगवान बुद्ध की राह अपनाएं युवा

बाबा बागेश्वर ने कहा "नेपाल में हिंसा, गरीबी और बेरोजगारी फैलाने वालों को सबक सिखाना चाहिए. साथ ही राष्ट्र की रक्षा करने की आवश्यकता भी है. युवाओं को भगवान बुद्ध और श्रीराम के दिखाए शांति और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए. भगवान पशुपतिनाथ की भूमि पर वही राजा टिक सकता है, जो सेवक बनकर शासन करे. नेपाल के सैड़कों भक्त भी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं." बाबा ने बागेश्वर ने वहां के हालातों पर चिंता जताते हुए युवाओ से शांति का रास्ता अपनाने की अपील की.

bageshwar dham Dhirendra Shastri
भगवान बुद्ध की राह अपनाएं युवा (ETV BHARAT)

फिलहाल बागेश्वर धाम में मौजूद हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

bageshwar dham Dhirendra Shastri
वही करेगा शासन जो पशुपतिनाथ का सेवक बनकर रहेगा (ETV BHARAT)

बाबा बागेश्वर का कहना है "अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखना जायज है, लेकिन हिंसा गलत है. शांति के मार्ग पर चलकर ही नेपाल तरक्की कर सकता है. लोगों को धैर्य रखने और सुरक्षित रहना चाहिए." बता दें कि फिलहाल बाबा बागेश्वर अभी धाम पर मौजूद हैं और अपने भक्तो की रोजाना अर्जी सुनकर उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं. वहीं, दिल्ली से वृन्दावन पदयात्रा की तैयारी में भी लगे हुए हैं.

