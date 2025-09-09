ETV Bharat / state

गजब है ये TI : किसी वाहन से नहीं घोड़े पर गश्त, हाईवे पर 100 से ज्यादा स्पीड से घुड़सवारी

छतरपुर शहर के टीआई दीपक यादव सुर्खियों में. वह अपराधियों का पीछा भी घोड़े पर बैठकर करते हैं और पेट्रोलिंग भी घोड़े पर.

CHHATARPUR TI PATROLING ON HORSE
छतरपुर के टीआई दीपक यादव (ETV BHARAT)
Published : September 9, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
छतरपुर : बदलते दौर में घुड़सवारी का शौक रखने वाले विरले ही मिलेंगे. घुड़सवारी तो ठीक है, घोड़े पर बैठकर अपनी ड्यूटी करने वाला, घोड़े से ही पेट्रोलिंग करने वाला थानेदार शायद ही मिले. लेकिन छतरपुर शहर में एक ऐसे थानेदार हैं जो घुड़सवारी के बहुत शौकीन हैं. ये थानेदार घुड़सवारी में माहिर है. वह अक्सर पेट्रोलिंग जीप से नहीं, बल्कि घोड़े पर बैठकर करते हैं. नाम है दीपक यादव. दीपक यादव की रौबदार मूछें उनकी पहचान बन चुकी हैं. केवल मूछें ही रौबदार नहीं है बल्कि इनके काम करने का तरीका भी रौबदार है. तेजतर्राट होने के कारण अपराधी इस थानेदार से थरथर कांपते हैं.

अक्सर घोड़े से ही पेट्रोलिंग करते हैं टीआई दीपक यादव

छतरपुर शहर के ओरछा पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर दीपक यादव अक्सर घोड़े पर सवार दिखाई देते हैं. अगर कोई बड़ा जुलूस या आयोजन होता है तो टीआई दीपक यादव सरकारी गाड़ी की अपेक्षा घोड़े पर बैठकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं. लेकिन इस बार तो गजब ही हो गया. टीआई दीपक यादव ने अपने घोड़े को हाईवे पर ऐसा दौड़ाया कि सारे तेज रफ्तार वाहन पीछे रह गए. 100 की स्पीड चलने वाली कार के चालक भी पीछे से देखते रह गए.

टीआई ने की हाईवे पर 100 से ज्यादा की स्पीड से घुड़सवारी (ETV BHARAT)

झांसी-खजुराहो हाईवे पर हवा की रफ्तार से घुड़सवारी

दरअसल, टीआई दीपक यादव घोड़े पर बैठकर रात में हाईवे पर पेट्रोलिंग करने निकले. इस दौरान हाईवे पर हवा की रफ्तार से दौड़ता घोड़ा और उस पर बैठे टीआई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि टीआई दीपक यादव घोड़े पर बैठे हैं. घोड़ा 100 से ज्यादा की स्पीड से हवा से बातें कर रहा है. ये वीडियो झांसी-खजुराहो हाईवे का है. घोड़े पर बैठकर हवा की रफ्तार की तरह फ़िल्मी अंदाज में थाना प्रभारी दीपक यादव को देख लोग रोमांचित हो गए.

जाम के हालात बनने पर कारगर घुड़सवारी

छतरपुर में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है या जुलूस निकलता है तो टीआई दीपक यादव अधिकांश मौकों पर अपने घोड़े पर बैठकर ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं. बता दें कि भीड़ जैसे माहौल में पुलिस के वाहन कई बार जाम में फंस जाते हैं. इसलिए घोड़े पर बैठकर व्यवस्थाएं बनाना ज्यादा आसान होता है. लेकिन आज के जमाने में घुड़सवारी करना और घोड़ा पालना विरले लोग ही कर पाते हैं.

खजुराहो-झांसी हाईवे पर टीआई की घुड़सवारी (ETV BHARAT)

घुड़सवारी के शौकीन थाना प्रभारी दीपक यादव

इस बारे में थाना प्रभारी दीपक यादव कहते हैं "वह कई सालों से घुड़सवारी कर रहे हैं. उन्हें घोड़ों से लगाव है. झांसी-खजुराहो हाईवे का वीडियो वायरल हो रहा है लेकिन वह अक्सर अपने घोड़े के साथ ऐसी दौड़ लगाते रहते हैं. जब भी फ्री टाइम मिलता है तो वह घुड़सवारी करते हैं. अक्सर सुरक्षा व्यवस्था का काम भी घोड़े पर बैठकर ही करते हैं. कभी-कभी रात में भी वह घोड़े पर पेट्रिलिंग पर जाते हैं."

ETV Bharat Logo

