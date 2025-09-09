ETV Bharat / state

गजब है ये TI : किसी वाहन से नहीं घोड़े पर गश्त, हाईवे पर 100 से ज्यादा स्पीड से घुड़सवारी

छतरपुर के टीआई दीपक यादव ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 9, 2025 at 2:39 PM IST 3 Min Read