ETV Bharat / state

छतरपुर में सजा स्वदेशी मेला, बुंदेली कला-कल्चर का दिखा संगम - CHHATARPUR AKANKSHA HAAT FAIR

छतरपुर में सजा स्वदेशी मेला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 4, 2025 at 9:04 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 9:17 AM IST 3 Min Read

उज्जैन: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान लगातार किया है. पीएम कहते हैं हम उन वस्तुओं को खरीदेंगे, जिन्हें बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है. पीएम मोदी के आह्वान पर छतरपुर की लखपति दीदियों ने वोकल फॉर लोकल मेले का आयोजन किया. इस मेले में बुन्देली कला, कल्चर पहनावा और रक्षाबंधन की देसी राखियों का अनोखा संगम देखने को मिला. स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने इस मेले में अपने अपने बुन्देली स्टॉल लगाकर लोगों को चौंका दिया. इस मेले का नाम आकांक्षी हाट रखा गया है. आकांक्षा हाट मेला आयोजित बुंदेलखंड की कला, सांस्कृतिक विरासत और खानपान वेषभूषा रहन-सहन को जीवित रखने और रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लगातार जिले में प्रयास किए जाते हैं. इसी के तहत छतरपुर में जिला पंचायत कार्यालय के सामने आकांक्षा हाट यानी मेला लगाया गया है. इस हाट में महिलाओं द्वारा बनाई गई सामग्री को स्टॉल लगाकर बेच रही है. पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बन रही हैं.

Last Updated : August 4, 2025 at 9:17 AM IST