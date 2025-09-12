600 साल पुराना आजानुभुज मंदिर, जहां अकेले विराजे हैं राजाराम, रामायण में भी है जिक्र

ETV Bharat / state

आजानुभुज सरकार मंदिर छतरपुर (ETV Bharat)
September 12, 2025

छतरपुर: दुनिया भर में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर होंगे और हर मंदिर में भगवान राम परिवार के साथ विराजमान हैं. लेकिन बुंदेलखंड के छतरपुर में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां भगवान राम अकेले विराजमान है. इस प्राचीन मंदिर को लोग आजानुभुज मंदिर के नाम से जानते हैं. शायद दुनिया का इकलौता मंदिर होगा, जिसमें भगवान राम आजानुभुज रूप में अकेले विराजे हैं. इस मंदिर में गद्दी पर सिर्फ भगवान राम हाथों में धनुष बाण लिए सिंहासन में बैठे हुए हैं.

छतरपुर शहर के महोबा रोड पर एक प्राचीन पहाड़ी है. उस पहाड़ी को लोग जनराय टौरिया के नाम से जानते हैं. यहां राम जी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जो 600 साल से भी ज्यादा पुराना है. इस मंदिर का नाता त्रेता युग से जुड़ा हुआ है. यहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं. मंदिर के महंत ने बताया कि भगवान राम ने क्रोधित होकर अपनी भुजाओं को यहीं पर फैलाया था. भगवान का यह क्रोधित रूप आजानुबाहु या आजानुभुज कहलाया.

यहां अकेले विराजे हैं राजाराम (ETV Bharat)

600 वर्ष पहले अस्तित्व में आई जनराय टौरिया

मंदिर के महंत भगवान दास उर्फ श्रृंगारी महाराज बताते हैं, "प्राचीन समय में मंदिर के महंत गोस्वामी तुलसीदास जी के काका गुरु हरदास देवदास जी हुआ करते थे. उनके स्वप्न में भगवान राम आए और पहाड़ में खुद की एक प्रतिमा होने के संकेत दिए. गुरु जी तड़के पहाड़ पर पहुंचे. वहां उन्हें भगवान की एक मूर्ति मिली, जिसकी भुजाएं लंबी थी. उसके बाद गुरु जी ने मंदिर की स्थापना कराकर भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित कराई. इसी मंदिर में भगवान राम आजानुभुज रूप में अकेले विराजमान हैं. भगवान की भुजाएं लंबी होने के कारण यह मंदिर आजानुभुज मंदिर के नाम से जाना गया."

अकेले विराजे भगवान राम का अनोखा मंदिर (ETV Bharat)

ऋषि-मुनियों की हड्डियों के पहाड़ देख क्रोधित हुए भगवान

मंदिर का नाम आजानुभुज क्यों पड़ा? इस बारे में बात करते हुए महंत भगवान दास ने बताया,"वनवास के दौरान भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता के साथ पन्ना क्षेत्र में सुतीक्षण आश्रम में निवास किया था. इस दौरान जब श्रीराम यहां से आगे बढ़े, तो रास्ते में उन्हें हड्डियों का ढेर दिखा, तब उन्होंने संतों से पूछा कि ये हड्डियों का ढेर कैसा है, तो संतों ने बताया कि यहां साधु-संतों को यहां मारा गया था. उन्हीं की हड्डियों का ढेर है. यह सुनकर भगवान राम ने अपनी भुजाओं को फैलाकर पृथ्वी को राक्षस बिहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी. राम जी का यही क्रोधित रुप आजानुबाहु या आजानुभुज कहलाता है."

600 साल पुराना आजानुभुज सरकार मंदिर (ETV Bharat)

रामायण में मिलता है आजानुभुज मंदिर का जिक्र

ऐतिहासिक और प्राचीन आजानभुज मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है. इस प्राचीन मंदिर का जिक्र रामायण में भी आता है. महंत बताते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, उस समय कुछ साल उन्होंने बुंदेलखंड में भी बिताए. भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ छतरपुर और पन्ना जिले में भी रहकर अपना वनवास काटा है. उसी समय त्रेतायुग में बुंदेलखंड इलाके में खर दूषण नाम के राक्षसों का आतंक चरम पर था, उनके आतंक को देखते हुए भगवान राम ने उनका संहार किया था."

दुनिया का अनोखा राम मंदिर (ETV Bharat)

आजानुभुज रूप में खर-दूषण का किया वध

महंत श्रृंगारी महाराज ने बताया, "भगवान राम ने जब खर-दूषण राक्षस का वध किया था, तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम सीता को लेकर कंदर गिर की ओर जाओ. मैं यहां निशाचर का वध करता हूं. इसके बाद राम जी ने अकेले ही खर-दूषण जैसे तमाम राक्षसों का वध किया. इसके बाद देवताओं का भ्रम टूटा और उन्होंने भगवान राम की वंदना की. भगवान राम ने खर-दूषण के वध के लिए आजानुभुज रूप धारण किया था. इसलिए यहां दुनिया का इकलौता मंदिर है, जहां राम जी अकेले विराजमान हैं."

