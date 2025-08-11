Essay Contest 2025

गांव के डॉक्टर का छोरा निकला कलाकार, छतरपुर के शांतनु ने बॉलीवुड में मचाई धूम - CHHATARPUR ACTOR SHANTANU PANDEY

छतरपुर का छोरा बॉलीवुड में छाया, नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म कटहल, लापता लेडीज और धड़क 2 में निभाए शानदार रोल.

CHHATARPUR ACTOR SHANTANU PANDEY
गांव के डॉक्टर का छोरा निकला कलाकार (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 10:00 AM IST

छतरपुर: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके से कई बड़े कलाकार निकले हैं, जिनका वर्तमान में बॉलीवुड में बड़ा नाम है. उनकी एक्टिंग का लोहा आज पूरी दुनिया मानती हैं. इसी बुंदेलखंड के छतरपुर के एक छोटे से गांव से एक लड़के ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है. हाल ही में नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म कटहल में शांतनु ने शानदार काम किया था. उनके काम को जमकर सराहा गया था. शांतनु पांडेय ने छतरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड का नाम रौशन किया है. वे लापता लेडीज जैसी लोकप्रिय फिल्म का हिस्सा भी रह चुके हैं. इन दिनों उनकी फिल्म धड़क 2 सिनेमा घरो में लगी हुई है, जिसमें हीरो के दोस्त का रोल निभाया है.

सरवई गांव के छोरे ने धड़क 2 में किया काम

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धड़क-2 में छतरपुर के सरवई गांव के रहने वाले शांतनु पाण्डेय ने शानदार काम किया है. वे इस फिल्म में हीरो के दोस्त का किरदार करते नजर आए हैं. शान्तनु पाण्डेय का जन्म छतरपुर जिले के सरवई नामक कस्बे में हुआ था. उनके पिता दिनेश पांडेय और माता त्रिवेणी पाण्डेय सरवई के ही मूल निवासी हैं. इनके पिता डॉक्टर हैं और माता हाउसवाइफ हैं. प्रारंभिक शिक्षा सरवई और छतरपुर में ली. इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए भोपाल चले गए.

छतरपुर के शांतनु ने बॉलीवुड में मचाई धूम (ETV Bharat)

भोपाल से शुरू हुआ रंगमंच की दुनिया का सफर

कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान शांतनु भोपाल में त्रिकर्षि नाट्य संस्था के साथ जुड़े. यहां से उनका रंगमंच की दुनिया में सफर शुरू हुआ. प्रारंभिक शिक्षा और नाटक की समझ उन्होंने इस संस्था के नाटकों में काम कर के जाना. इसके बाद मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के 8 वें सत्र (2018-19) में चयनित होकर उन्होंने नाटक की विधा में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, फिर उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर इन थिएटर आर्ट किया.

actor Shantanu Pandey film
दोस्तों के साथ मस्ती करते शांतनु पांडेय (Shantanu Pandey instagram)

कई फेमस नाटकों में एक्ट और डायरेक्ट किया

शान्तनु ने वरिष्ठ रंगकर्मी शिवेंद्र शुक्ला और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर अपने ही शहर छतरपुर में रंगमंच किया. इसमें विजय तेंदुलकर साहब के फेमस नाटक जाति ही पूछो साधु की का मंचन है, मानव कौल द्वारा लिखित पार्क का मंचन है और हबीब तनवीर, संजय उपाध्याय और देवेन्द्र अहिरवार के गानों की प्रस्तुति भी की.

actor Shantanu Pandey
फिल्म के सीन में शांतनु पांडेय (Shantanu Pandey instagram)

4 फिल्म और 1 वेब सीरीज में कर चुके हैं काम

शांतनु पांडे ने बताया, "वे पिछले 4 सालों में 4 फिल्मों और 1 वेब सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें आमिर खान प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई लापता लेडीज़ है, जो ऑस्कर में भी भेजी गई थी. दूसरी फिल्म अशोक मिश्रा द्वारा लिखित कटहल है, जो हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की गई है. इसके अलावा फिल्म मस्त में रहने का और वेब सीरीज दुपहिया का भी शांतनु हिस्सा बने रहे."

धड़क 2 में हीरे के दोस्त के किरदार में नजर आए शांतनु

फिल्म धड़क 2 सभी सिनेमाघरों में हाल ही में रिलीज हुई है. इसमें उनके काम की बहुत सराहना हो रही है. धड़क 2 में शान्तनु पाण्डेय ने बाला की भूमिका निभाई है, जो कि नीलेश (हीरो सिद्धांत चतुर्वेदी) के दोस्त बने हैं. ये फिल्म तमिल फिल्म परियेरम पेरूमल का हिंदी रीमेक है, जिसका स्क्रीनप्ले राहुल बड़वेलकर और शाजिया इकबाल ने लिखा है.

शाजिया इकबाल ने इसे डायरेक्ट किया है और धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में है. इसके अलावा विपिन शर्मा, अनुभा फतेपुरिया, ज़ाकिर हुसैन जैसे मझे हुए एक्टर्स के साथ, साथ मयंक खन्ना, अश्वन्त लोधी, दीक्षा जोशी, साद बिलग्रामी, प्रियांक तिवारी, आदित्य ठाकरे जैसे नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे."

