ETV Bharat / state

महज 9 साल की भजन गायिका राधिका सोनी, जब हारमोनियम पर सुरीली धुन छेड़ती है तो लोग मंत्रमुग्ध

छतरपुर की 9 साल की बालिका राधिका सोनी के भजनों की धूम. 6 साल की उम्र से गायन शुरू. कई जिलों में कार्यक्रम.

Bhajan singer radhika soni
छतरपुर की 9 साल की भजन गायिका की धूम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : छतरपुर की भजन गायिका बच्ची के भजन सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. मात्र 9 साल की बच्ची को 130 भजन कंठस्थ हैं. जब राधिका सोनी भजन गाती है तो सुनने वाले उसकी मीठी आवाज में खो जाते हैं. आज राधिका के भजनों के चर्चे पूरे बुन्देखण्ड में हैं. नवरात्रि में राधिका के भजन कार्यक्रम की डिमांड बढ़ जाती है. लोग कहते हैं इस बच्ची के गले मे साक्षात सरस्वती विराजमान हैं.

6 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया

अपनी मधुर आवाज और भजनों के माध्यम से चर्चा में आई छतरपुर की बेटी राधिका सोनी आज लोगों के दिलों में खास जगह बना चुकी है. राधिका सोनी को इतनी कम उम्र में इतनी सफलता मिलने में सबसे बड़ा योगदान और उनके दादाजी का है. कई धार्मिक मंचों पर जब राधिका ने अपने भजनों को सुनाया तो सुनने वाले आश्चर्य में पड़ गए. राधिका को 6 साल की उम्र से उनस दादा संगीत की शिक्षा दे रहे है और आज राधिका 9 साल की हो चुकी है. राधिका जब हारमोनियम बजाकर भजन सुनाती है तो माहौल भक्तिमय हो जाता है. लोग अब उसे संगीत की देवी बोलने लगे हैं.

कक्षा तीसरी की राधिका के भजन मंत्रमुग्ध कर देते हैं (ETV BHARAT)

राधिका सोनी को 130 भजन याद हैं

छतरपुर शहर के कोतवाली इलाके के पास स्थित बाला जी मंदिर के सामने रहने वाले भजन गायक हरिशंकर सोनी उर्फ चाई गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो बच्चो को धार्मिक भजन गाना सिखाते हैं. उनकी इस कला को देखकर उनकी 9 साल की पोती राधिका सोनी देखते देखते आज 130 भजन मौखिक याद कर चुकी है. राधिका यह कला 6 साल की उम्र से सीख रही है. आज वह पूरे छतरपुर का नाम रोशन कर रही है.

छतरपुर की 9 साल की भजन गायिका राधिका सोनी (ETV BHARAT)

नवरात्रि के लिए पहले से बुकिंग

राधिका सोनी के भजन कार्यक्रम की डिमांड लगातार बढ़ने लगी है. खासकर गणेश उत्सव हो या नवरात्रि, राधिका सोनी को भजन के लिए बुलाया जाता है. वहीं भजन सुनने के लिए लोगों को पहले से तारीख भी लेनी पड़ती है. नवरात्रि में राधिका के भजन सुनने के लिए अभी से बुकिंग शुरू हो गई है. लोगों का मानना है इतनी कम उम्र में 130 भजन याद करना, हर किसी के बस की बात नही है. मानो राधिका के गले में साक्षत माता सरस्वती विराजमान हैं.

Bhajan singer radhika soni
राधिका को उसके दादा ने सिखाया संगीत (ETV BHARAT)
Bhajan singer radhika soni
ETV भारत से बात करती भजन गायिका राधिका सोनी (ETV BHARAT)

राधिका कैसे बनी भजन गायिका

राधिका सोनी जब 6 साल की थी, तब उसके पिता सुनील सोनी की हत्या हो गई थी. इसी गम को भुलाने के लिए दादा ने राधिका को भजनों की ओर मोड़ा. राधिका के दादा हरिशंकर सोनी चाई गुरु बताते हैं "धार्मिक आयोजन शुरू होते ही राधिका की डिमांड बढ़ जाती है. अभी गणेश उत्सव में कई जिलों में भजन गाने गई थी. अब नवरात्रि शुरू होने वाली है तो पहले से राधिका की डिमांड बढ़ गई है. पहले से 9 दिन के कार्यक्रम फिक्स हो जाते हैं.

Bhajan singer radhika soni
राधिका सोनी खुद ही बजाती है हारमोनियम (ETV BHARAT)

पोती को दादा ने सिखाया संगीत

तीसरी क्लास में पढ़ने वाली भजन गायिका राधिका सोनी बताती है "दादा जी के पास बच्चे सीखने आते थे. हम बैठ जाते थे. हम थोड़ा थोड़ा गाने बजाने गाने लगे. फिर दादा जी से हमने बोला हमको भी सिखा दो तो दादा ने हमको सिखा दिया. अब पूरी तरह से गाने बजाने लगे हैं. उसे 130 भजन याद हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATARPUR GIRL BHAJAN DHOOMBHAJAN SINGER RADHIKA DEMAND9 YEAR OLD BHAJAN SINGERBHAJAN PROGRAMME NAVRATRIBHAJAN SINGER RADHIKA SONI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

59 साल के विधायक हाथ ठेला लेकर बिजली की तरह दौड़े, लोगों ने जमकर लिए मजे

सड़कों से गौवंश हटाने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का फॉर्मूला, राज्य सरकार तत्काल अमल करे

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश

मंत्री राकेश सिंह को भाया छिंदवाड़ा का चुकंदर और देसी घी, झट से खरीद थमा दिए नगद पैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.