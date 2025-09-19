'मंडला बालाघाट के बाद छतरपुर में हो रहा सबसे ज्यादा धर्मांतरण': धीरेंद्र शास्त्री का बयान
छतरपुर में बागेश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन छतरपुर में हो रहे धर्मांतरण.
Published : September 19, 2025 at 4:24 PM IST
छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा और बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. देश और प्रदेश के अलावा वह विदेशों में भी जाकर कथा करते हैं और सनातन धर्म की बात करते हैं. वहीं एक बार फिर धीरेंद्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर बयान दिया है. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी धर्म और मजहब का विरोधी नहीं हूं. मुझे अपने धर्म की चिंता है, जिसमें कई लोग धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं.
धीरेंद्र शास्त्री बोले- मैं किसी मजहब का विरोधी नहीं
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण के मुद्दे पर नाराजगी जताई. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि "मध्य प्रदेश में बालाघाट और मंडला के बाद छतरपुर धर्मांतरण के मामलों में तीसरे स्थान पर है. यहां लोगों को बहला-फुसलाकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है. बागेश्वर बाबा ने कहा कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं. हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न मुसलमानों न ईसाई से कोई बुराई है. हम तो अपनी संभालने में लगे हैं.
कोलकाता में कथा करेंगे बागेश्वर बाबा
बागेश्वर बाबा ने कहा हमें दूसरों की खेती से क्या लेना देना, जब अपनी खुद की खेती उजड़ रही हो. हमारे कई हिंदू भाईयों का धर्मांतरण हो रहा है. इस दौरान उन्होंने बताया कि मैं पश्चिम बंगाल गया था. जहां मैंने काली माता के दर्शन किए और मां से कहा मैं बंगाल आता रहूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए. मां ने मेरी पुकार सुनी और उसी दिन फैसला हुआ, हम कोलकाता में कथा करेंगे."
बाबा ने छतरपुर वासियों से साथ देने की अपील की. उन्होंने कहा कि कहते हैं दुनिया जीत लो, लेकिन घर न जीत पाओ तो जीते हुए नहीं कहलाते. इसलिए छतरपुर वासियों आप मेरे साथ रहना. अगर मैंने घर जीत लिया और दुनिया न भी जीत पाऊं तो भी कोई हरा नहीं सकता.
दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे बागेश्वर बाबा
खबर है कि धीरेंद्र शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे. यह पदयात्रा 7 से 16 नवंबर तक चलेगी. इस यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री भारत को एक सूत्र में बांधने, जात-पात खत्म करने और लोगों को जोड़ने की अपील करेंगे. बागेश्वर बाबा इस पदयात्रा में देशभर के कई साधु-संतों को भी आमंत्रित करेंगे.