ETV Bharat / state

सिद्ध गणेश जी पर थी औरंगजेब की नजर, चमत्कार देख उल्टे पांव भाग खड़ी हुई थी उसकी सेना - CHHATARPUR SIDDH GANESH TEMPLE

आस्था और इतिहास का प्रतीक है छतरपुर का सिद्ध गणेश मंदिर, 320 साल पहले हरिद्वार से लाई गई थी मूर्ति, हर मनोकामना होती है पूरी.

CHHATARPUR SIDDH GANESH TEMPLE
सिद्ध गणेश पर थी औरंगजेब की नजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 7:40 PM IST

4 Min Read

छतरपुर: मुगल आक्रांताओं ने देश के तमाम मंदिरों पर हमला कर मूर्तियों को खंडित कर नष्ट कर दिया था, जिनके प्रमाण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं. सबूत भी साक्षात मौजूद हैं. उन्हीं में से एक है छतरपुर का 320 साल पुराना सिद्ध गणेश मंदिर. जिस पर औरंगजेब की सेना की नजर बनी हुई थी. मंदिर में मूर्ति स्थापित होते ही सेना ने हमला कर दिया, लेकिन असली मूर्ति को सेना छू भी नहीं पाई थी. जानकार बताते हैं कि मूर्ति का चमत्कार देख सेना पीछे भाग खड़ी हुई थी. आज भी इस मंदिर के गणपति को सिद्ध गणेश के नाम से जाना जाता है.

औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर किया था हमला

आज से करीब 320 साल पहले छतरपुर शहर स्थित महोबा रोड के पास सिद्ध गणेश मंदिर की स्थापना की गई थी. इस मंदिर में 5 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति विराजमान है, जिसे हरिद्वार से लाया गया था. इस मूर्ति को लाने के दौरान पुजारी परिवार ने जो संघर्ष किया था. उसे याद करके लोगों को रोगंटे खड़े हो जाते हैं. जब इस मंदिर की स्थापना की गई थी, तब लगभग पूरे देश में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था.

320 साल पहले हरिद्वार से लाई गई थी मूर्ति (ETV Bharat)

चोरी-छिपे हरिद्वार से लाई गई थी मूर्ति

मंदिर के पुजारी लखनपुरी गोस्वामी बताते हैं कि "सन 1705 में भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था. इस दौरान देश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे थे और मूर्तियों को खंडित कर नष्ट किया जा रहा था. उस समय इन आतताइयों से चोरी छिपे भगवान गणेश की मूर्ति को हरिद्वार से लाया गया था. इस दौरान छतरपुर तक मूर्ति लेकर पहुंचना किसी युद्ध से कम नहीं था. गणपति की मूर्ति को सफेद कपड़े में लपेट कर रखा था. एक हाथी और चार बैल गाड़ियों के सहारे तीन महीने की कठिन यात्रा और दुर्गम रास्तों से छतरपुर लाया गया था"

ganesh chaturthi 2025
औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर किया था हमला (ETV Bharat)

चमत्कार देख भाग खड़ी हुई औरंगजेब की सेना

लखनपुरी गोस्वामी ने बताया, "मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए गाजे-बाजे, हाथी-घोड़े और नाच-गाने के साथ भव्य आयोजन किया गया, लेकिन जब औरंगजेब के सैनिकों को मंदिर में मूर्ति स्थापना की भनक लगी, तो उन्होंने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की और कुएं के पास रखी कुछ मूर्तियों को खंडित कर दिया जिसके निशान प्राचीन मूर्तियों में आज भी मौजूद हैं. लेकिन जो मूर्ति हरिद्वार से भक्त लाये थे उसके पास जैसे ही औरंगजेब की सेना पहुंची, तो ऐसा चमत्कार हुआ कि सेना मूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए पीछे हट गई और वहां से भाग गई. तभी से इस मंदिर का नाम भी सिद्ध गणेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया."

ganesh chaturthi special
गणेश चतुर्थी पर मंदिर में लगता है मेला (ETV Bharat)

गणेश चतुर्थी पर मंदिर में लगता है मेला

प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर पर हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर मेला लगता है. दूर-दूर से भक्त गणपति के दर्शन को आते हैं. इस मंदिर की खासियत है कि यहां हनुमान जी की तरह भगवान गणेश को भी सिंदूर का चोला चढ़ता है और विशेष श्रृंगार किया जाता है. यह परंपरा पिछले 320 साल से चली आ रही है. यहां गणेश जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दौरान 11 दिनों तक मंदिर में सुंदरकांड, पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजन होते हैं.

Aurangzeb attacked Ganesh mandir
औरंगजेब के हमले से खंडित मूर्ति (ETV Bharat)

शहर में 120 स्थानों पर विराजमान गणपति

पिछले डेढ़ माह से छतरपुर में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही थी. गणेश चतुर्थी के मौके पर शहर की कमेटियों द्वारा गणपति की स्थापना की जा रही है. पूरे शहर में झांकी और बड़े-बड़े पंडाल तैयार किए गए हैं, जिनमें सुबह से भगवान गणेश की स्थापना का सिलसिला जारी है. इस पर कोतवाली टीआई अरविन्द्र दांगी ने बताया, "महल परिसर, बस स्टैंड, चौबे कॉलोनी तिराहा सहित करीब 120 स्थानों पर विभिन्न कमेटियों द्वारा गणपति बैठाए गए हैं. वहीं पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी कमेटियों के शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है. पुलिस टीम नजर बनाए हुए है."

छतरपुर: मुगल आक्रांताओं ने देश के तमाम मंदिरों पर हमला कर मूर्तियों को खंडित कर नष्ट कर दिया था, जिनके प्रमाण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं. सबूत भी साक्षात मौजूद हैं. उन्हीं में से एक है छतरपुर का 320 साल पुराना सिद्ध गणेश मंदिर. जिस पर औरंगजेब की सेना की नजर बनी हुई थी. मंदिर में मूर्ति स्थापित होते ही सेना ने हमला कर दिया, लेकिन असली मूर्ति को सेना छू भी नहीं पाई थी. जानकार बताते हैं कि मूर्ति का चमत्कार देख सेना पीछे भाग खड़ी हुई थी. आज भी इस मंदिर के गणपति को सिद्ध गणेश के नाम से जाना जाता है.

औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर किया था हमला

आज से करीब 320 साल पहले छतरपुर शहर स्थित महोबा रोड के पास सिद्ध गणेश मंदिर की स्थापना की गई थी. इस मंदिर में 5 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति विराजमान है, जिसे हरिद्वार से लाया गया था. इस मूर्ति को लाने के दौरान पुजारी परिवार ने जो संघर्ष किया था. उसे याद करके लोगों को रोगंटे खड़े हो जाते हैं. जब इस मंदिर की स्थापना की गई थी, तब लगभग पूरे देश में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था.

320 साल पहले हरिद्वार से लाई गई थी मूर्ति (ETV Bharat)

चोरी-छिपे हरिद्वार से लाई गई थी मूर्ति

मंदिर के पुजारी लखनपुरी गोस्वामी बताते हैं कि "सन 1705 में भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था. इस दौरान देश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे थे और मूर्तियों को खंडित कर नष्ट किया जा रहा था. उस समय इन आतताइयों से चोरी छिपे भगवान गणेश की मूर्ति को हरिद्वार से लाया गया था. इस दौरान छतरपुर तक मूर्ति लेकर पहुंचना किसी युद्ध से कम नहीं था. गणपति की मूर्ति को सफेद कपड़े में लपेट कर रखा था. एक हाथी और चार बैल गाड़ियों के सहारे तीन महीने की कठिन यात्रा और दुर्गम रास्तों से छतरपुर लाया गया था"

ganesh chaturthi 2025
औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर किया था हमला (ETV Bharat)

चमत्कार देख भाग खड़ी हुई औरंगजेब की सेना

लखनपुरी गोस्वामी ने बताया, "मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए गाजे-बाजे, हाथी-घोड़े और नाच-गाने के साथ भव्य आयोजन किया गया, लेकिन जब औरंगजेब के सैनिकों को मंदिर में मूर्ति स्थापना की भनक लगी, तो उन्होंने मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की और कुएं के पास रखी कुछ मूर्तियों को खंडित कर दिया जिसके निशान प्राचीन मूर्तियों में आज भी मौजूद हैं. लेकिन जो मूर्ति हरिद्वार से भक्त लाये थे उसके पास जैसे ही औरंगजेब की सेना पहुंची, तो ऐसा चमत्कार हुआ कि सेना मूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए पीछे हट गई और वहां से भाग गई. तभी से इस मंदिर का नाम भी सिद्ध गणेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया."

ganesh chaturthi special
गणेश चतुर्थी पर मंदिर में लगता है मेला (ETV Bharat)

गणेश चतुर्थी पर मंदिर में लगता है मेला

प्राचीन सिद्ध गणेश मंदिर पर हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर मेला लगता है. दूर-दूर से भक्त गणपति के दर्शन को आते हैं. इस मंदिर की खासियत है कि यहां हनुमान जी की तरह भगवान गणेश को भी सिंदूर का चोला चढ़ता है और विशेष श्रृंगार किया जाता है. यह परंपरा पिछले 320 साल से चली आ रही है. यहां गणेश जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दौरान 11 दिनों तक मंदिर में सुंदरकांड, पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजन होते हैं.

Aurangzeb attacked Ganesh mandir
औरंगजेब के हमले से खंडित मूर्ति (ETV Bharat)

शहर में 120 स्थानों पर विराजमान गणपति

पिछले डेढ़ माह से छतरपुर में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही थी. गणेश चतुर्थी के मौके पर शहर की कमेटियों द्वारा गणपति की स्थापना की जा रही है. पूरे शहर में झांकी और बड़े-बड़े पंडाल तैयार किए गए हैं, जिनमें सुबह से भगवान गणेश की स्थापना का सिलसिला जारी है. इस पर कोतवाली टीआई अरविन्द्र दांगी ने बताया, "महल परिसर, बस स्टैंड, चौबे कॉलोनी तिराहा सहित करीब 120 स्थानों पर विभिन्न कमेटियों द्वारा गणपति बैठाए गए हैं. वहीं पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सभी कमेटियों के शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है. पुलिस टीम नजर बनाए हुए है."

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2025CHHATARPUR NEWSGANESH CHATURTHI SPECIALAURANGZEB ATTACKED GANESH MANDIRCHHATARPUR SIDDH GANESH TEMPLE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

विदिशा में मुंबई की तर्ज पर ढोल-ताशों के बीच गणपति का आगमन

बालाघाट में तेंदुए के नाखून बेचने की फिराक में था आरोपी, वन अमले ने धर दबोचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.