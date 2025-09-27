ETV Bharat / state

शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छतरपुर के काली मंदिर में विशेष पूजा, रात में रुकने वाले को मिलती है मौत

छतरपुर का चमत्कारी काली मंदिर, दिन में 3 बार स्वरूप बदलकर दर्शन देती हैं मां. शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए होता है विशेष हवन-पूजन.

300 YEARS OLD MAA KALI TEMPLE
300 साल पुराना है मां काली का मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:48 PM IST

4 Min Read
छतरपुर: देश-दुनिया में स्थित हर मंदिर की अपनी अलग कथा, गाथा और चमत्कार हैं. इन्हीं में से एक है छतरपुर का अद्भुत मां काली मंदिर, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है. मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा, हवन और अर्चना करने वाले भक्तों को माता हर मनोकामना पूरी करती हैं और शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं. हालांकि यहां के बारे में एक किवदंती ये भी है यहां रात कोई नहीं रुकता. माना जाता है कि मंदिर में रात रुकने वाले की मौत हो जाती है.

नवरात्रि में मां भक्तों की सारी मनोकामनाएं करती हैं पूरी

छतरपुर शहर से 6 किलोमीटर दूर हमा गांव के जंगल में मां काली का अद्भुत मंदिर बना है. मंदिर छोटा है, लेकिन माता की शक्ति और चमत्कार की चर्चा दूर-दूर तक है. शायद यही वजह है कि यहां देश के हर कोने से माता रानी के भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. नवरात्रि के समय यहां भक्तों का खासा उत्साह रहता है.

नवरात्रि में मां भक्तों की सारी मनोकामना करती हैं पूरी (ETV Bharat)

यहां पर नौ दिनों तक मेला लगता है. मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मां काली की पूजा करने से हर इच्छा पूरी होती है. महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए लाल कपड़े में नारियल लपेटकर अर्जी बांधती हैं और पूरी होने पर मंदिर में हवन और कथा का आयोजन करती हैं.

300 साल पहले कोलकाता से लाई गई थी प्रतिमा

करीब 300 साल पहले कलकत्ता से पुष्य नक्षत्र के दौरान लाई गई माता काली की प्रतिमा आज भी चमत्कारिक मानी जाती है. कहा जाता है कि माता यज्ञ-हवन से कन्या रूप में प्रकट हुई थीं और यहीं विराजमान हो गईं. तभी से यह मंदिर सिद्ध पीठ के रूप में पूजनीय हैं. कहा जाता है कि नवरात्रि में मां अपने भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देती हैं. सुबह बाल्य अवस्था में दोपहर को युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था में मां के दर्शन होते हैं.

CHHATARPUR MAA KALI TEMPLE
मां काली की प्रतिमा (ETV Bharat)

शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए होता है हवन-पूजन

मंदिर के पुजारी राजकुमार गोस्वामी बताते हैं कि "यह प्राचीन और सिद्ध मंदिर है. पीढ़ियों से मेरा परिवार यहां पूजा करता आ रहा है. इस मंदिर में माता काली की ऐसी कृपा होती है जो भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं वह नवरात्रि के समय विशेष हवन और काली मंत्रों के साथ पूजन करके अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं. इसके लिए मंदिर परिसर में विशेष हवन वेदी भी बनाई गई है. यह सिलसिला प्राचीन समय से चला आ रहा है."

इस मंदिर में कोई नहीं रुकता रात

मंदिर परिसर को लेकर मान्यता है कि यहां कोई भी रात में नहीं रुकता. पुजारी राजकुमार गोस्वामी बताते हैं कि "रात में माता काली स्वयं मंदिर में घूमती हैं. कई तांत्रिकों ने यहां रुककर सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे. एक तांत्रिक की तो मौत भी हो गई थी और उसकी लाश पेड़ पर लटकी मिली थी."

पुष्य नक्षत्र में अत्यंत शुभ मानी जाती है पूजा

राजकुमार गोस्वामी बताते हैं कि "माता की प्रतिमा कोलकाता से लाई गई थी और पुष्य नक्षत्र में ही चलती थी. जहां नक्षत्र खत्म होता, माता वहीं रुक जाती थीं. यज्ञ-हवन के दौरान माता साक्षात प्रकट हुईं और आज भी हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं. हिंदू धर्म में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है. इस नक्षत्र के समय भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है. मान्यता है कि इस समय की गई पूजा-अनुष्ठान कई गुना फल देती है."

