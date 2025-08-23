ETV Bharat / state

ताश के पत्तों की तरह बिखरा 200 साल पुराना राजमहल, स्कूल पर गिरा - DILAPIDATED PALACE COLLAPSED

छतरपुर में राजा भवानी सिंह का महल जमींदोज. गनीमत है अगर आधा घंटे बाद ढहता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता.

dilapidated palace collapsed
ताश के पत्ते की तरह बिखरा 200 साल पुराना राजमहल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 2:17 PM IST

छतरपुर : शहर के बीचोंबीच राजा भवानी सिंह का 200 साल से भी पुराना ऐतिहासिक महल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया. महल का ढांचा पूर्व विधायक की बिल्डिंग सहित स्कूल भवन पर जा गिरा. स्कूल खुलने से 30 मिनट पहले हादसा हुआ. गनीमत रही कि स्कूल में उस समय बच्चे नहीं थे. महल गिरने की आवाज इतनी तेज आई कि आसपास के लोग सहम गए. इस घटना का वीडियो भी CCTV में कैद हो गया. बता दें कि इस साल हुई जोरदार बारिश से जर्जर मकान लगातार ढह रहे हैं.

पुराने जर्जर भवनों को गिराने का आदेश

जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने पुरानी ओर जर्जर बिल्डिंग्स को जमींदोज करने के लिए निर्देश दिए थे. इनमें सरकारी भवन, स्कूल, प्राइवेट मकान सहित 300 से ऊपर बिल्डिंग चिह्नित की गई थीं. कई भवनों को जमींदोज भी किया गया लेकिन कुछ बिल्डिंग्स ओर मकानों पर कार्रवाई नही हुई, इसका नतीजा शनिवार सुबह देखने को मिला, जब छतरपुर के महाराज का महल भरभरा कर पूर्व विधायक के मकान ओर संचालित स्कूल पर जा गिरा.

200 साल पुराना महल गिरने की घटना सीसीटीवी में (ETV BHARAT)

पूर्व विधायक का भवन व स्कूल क्षतिग्रस्त

दरअसल, छतरपुर के महाराज भवानी सिंह द्वारा बनवाया गया छतरपुर महल पुरानी तहसील के पास बना हुआ है, जो 200 साल से भी ऊपर का बना था. यहीं प्राचीन ऐतिहासिक महल शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे कर 55 मिनिट पर पीछे का बड़ा हिस्सा भरभरा कर धराशाई हो गया. इसका मलबा छतरपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक व वर्तमान बीजेपी नेता मुन्ना राजा के मकान ओर बगल में संचालित लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पर गिर गया. स्कूल सुबह 7 बज कर 30 मिनट पर लगता है लेकिन महल सुबह 6 बज कर 55 मिनिट पर ही गिर गया.

dilapidated palace collapsed
छतरपुर का राजमहल जर्जर हालत में (ETV BHARAT)

बगल में स्कूल संचाालित, 400 बच्चे पढ़ते हैं

लोगों का कहना है "अगर यही घटना सुबह साढ़े 7 बजे या उसके बाद हुई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. स्कूल में करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं." पास में रहने बाले लखन दुबे ने बताया "ये राजा भवानी सिंह का पुराना महल है. ये महल छतरपुर की राजनगर के पूर्व कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा के अधीन था, जो राज परिवार के वंशज हैं."

dilapidated palace collapsed
महल धराशाई, बड़ा हादसा टला (ETV BHARAT)

300 जर्जर भवन गिराने के आदेश

छतरपुर जिले में जर्जर भवनों को गिराने के आदेश समय-समय पर जारी होते रहे हैं. छतरपुर कलेक्टर ने सितंबर 2022 में 26 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था तो वहीं सितंबर 2024 में 46 इमारतों पर बुलडोजर चलाने का आदेश जारी किए थे. अगस्त 2024 में 17 जर्जर भवनों को गिराया गया था. छतरपुर के PWD अधिकारी आरएस शुक्ला ने बताया "कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने वर्तमान में लगभग 300 जर्जर भवनों को चिह्नित करवाया था और गिराने के आदेश दिये थे."

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीएसपी

dilapidated palace collapsed
पुराने जर्जर भवनों को गिराने का आदेश (ETV BHARAT)

हादसे के बाद छतरपुर SDM अखिल राठौर और CSP अरुण सोनी मौके पर पहुंचे ओर जांच पड़ताल शुरू की. SDM अखिल राठौर ने बताया "यह रियासतकालीन महलों का एरिया है. आज एक हिस्सा गिर गया है. इसमें 2 स्कूल संचालित होते थे. नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है."

