छतरपुर में नहाते समय फिसली छोटी बहन, बड़ी बहन ने बचाने नदी में लगा दी छलांग

छतरपुर में बकरी चराने गईं 2 बहनों की मौत, नहाने के दौरान फिसली छोटी बहन, बचाने पहुंची बड़ी बहन की भी गई जान.

CHHATARPUR 2 SISTER DIED
छतरपुर में छोटी बहन को बचाने नदी में कूदी बड़ी बहन (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 4:02 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: नौगांव थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों की नदी में डूबने से मौत हो गई. घटना तब हुई जब दोनों बहनें बकरी चराने जंगल की ओर गई थीं. इस दौरान नदी में नहाने उतरी छोटी बहन का पैर फिसल गया और वह डूबने लगी. छोटी बहन को डूबते देख उसे बचाने बड़ी बहन भी नदी में कूद गई. जिससे दोनों बहनें नदी में डूब गई और दोनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है.

बहन को डूबता देख बड़ी बहन ने लगाई छलांग

घटना में आकांक्षा रैकवार 16 वर्ष और उसकी छोटी बहन आस्था रैकवार 12 वर्ष पिता प्रमोद रैकवार निवासी ग्राम शिकारपुरा की मौत हुई है. आस्था स्कूल से लौटने के बाद अपनी बहन के साथ बकरियां चराने गांव के कहार चराई क्षेत्र में गई थी. गर्मी अधिक होने पर आस्था नहाने के लिए नदी में उतर गई. नहाते समय वह अचानक गहरे गड्ढे में फंस गई और डूबने लगी. तभी छोटी बहन को डूबता देख बड़ी बहन आकांक्षा ने उसे बचाने के लिए तुरंत नदी में छलांग लगा दी. लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गई.

छतरपुर में बकरी चराने गई 2 बहनों की मौत (ETV Bharat)

सगी बहनों की नदी में डूबने से मौत

मौके पर कुछ दूसरे बच्चे भी बकरियां चरा रहे थे, जो इस घटना को देखकर घबरा गए और भागकर गांव में सूचना दी. जब तक ग्रामीण वहां पहुंचे, तब तक दोनों सगी बहनों की मौत हो चुकी थी. घटना की खबर गांव में फैलते ही चीख-पुकार मच गई. घटना के बाद से पूरे गांव में मातम छाया है. वहीं, इस घटना की जानकारी मिलते ही रैकवार परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है.

CHHATARPUR SISTERS DROWNED
बहन को डूबता देख बड़ी बहन ने लगाई छलांग, दोनों की मौत (ETV Bharat)

मृतकों के भाई सचिन रैकवार ने बताया "हादसा तब हुआ जब मेरी छोटी बहन नदी में डूब रही थी तभी बड़ी बहिन उसे बचाने कूद गई. जिससे दोनों की डूबने से मौत हो गई."

घटना की जांच में जुटी पुलिस

मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद शवों को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया. जिसके बाद पंचनामा तैयार कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नौगांव लाया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. नौगांव टीआई बाल्मीक चौबे ने बताया कि "घटना नदी में डूबने से हुई है. जिसमें दोनों सगी बहनों की मौत हुई है. दोनों बच्चियां शिकारपुरा के रैकवार परिवार से थीं. घटना के बाद पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेजा है."

