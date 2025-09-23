ETV Bharat / state

छतरपुर में नहाते समय फिसली छोटी बहन, बड़ी बहन ने बचाने नदी में लगा दी छलांग

छतरपुर में छोटी बहन को बचाने नदी में कूदी बड़ी बहन ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 4:02 PM IST 3 Min Read