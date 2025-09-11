ETV Bharat / state

हिंसा के बीच नेपाल में फंसे छतरपुर के 4 परिवार सुरक्षित, काठमांडू से निजी वाहनों से निकले

नेपाल के काठमांडू के एक होटल में फंसे मध्य प्रदेश के छतरपुर के 14 लोग सुरक्षित. वीडियो कॉलिंग से लगातार संपर्क में.

CHHATARPUR peoples left nepal
हिंसा के बीच नेपाल में फंसे छतरपुर के 4 परिवार सुरक्षित (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 3:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : नेपाल में जारी हिंसा के बीच छतरपुर के 4 परिवार एक होटल में फंसे थे. उनकी सुरक्षा की चिंता को लेकर परिजन छतरपुर विधायक ललिता यादव के पास पहुंचे. ललिता यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस बारे में जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर इन परिवारों को सुरक्षित निकालने की अपील की. फंसे परिवार लगातार प्रधानमंत्री से वहां से सुरक्षित निकालने की गुहार लगा रहे थे.

ग्रुप के निर्देश अग्रवाल ने बताया, सभी सुरक्षित हैं

नेपाल में फंसे चारों परिवार दहशत के साये में थे. अब राहत की खबर ये है कि ये चारों परिवार नेपाल के काठमांडू से निकल चुके हैं. सभी ने काठमांडू छोड़ दिया है. इसका वीडियो वहां फंसे छतरपुर के निर्देश अग्रवाल ने जारी किया है. वीडियो में निर्देश अग्रवाल ने कहा "उनकी ये यात्रा बहुत दहशत वाली रही. आखिरकार वह कुछ और परिवारों के साथ 4 निजी गाड़ियों से सुरक्षित निकल आए हैं. भारत बॉर्डर यहां से 80 किमी दूर है. उन्हें लगता है कि वे कब भारत अपने देश में एंट्री कर जाएं."

छतरपुर के 4 परिवार सुरक्षित, काठमांडू से निजी वाहनों से निकले (ETV BHARAT)

छतरपुर विधायक ललिता यादव ने फंसे लोगों से बात की

काठमांडू से निकलने के बाद निर्देश अग्रवाल से छतरपुर विधायक ललिता यादव ने भी वीडियो कॉलिंग से बात की और उनका हालचाल पूछा. विधायक ललिता यादव ने पूछा "अब कोई दिक्कत या डर तो नहीं है. खाना समय पर खाया कि नहीं. अगर कोई दिक्कत होती है रास्ते में तो मुझे कॉल करें. आप लोगों की चिंता में पूरा परिवार परेशान था. छतरपुर शहर की जनता भी आप लोगों की सुरक्षा की कामना कर रही है. आप लोग आराम से सफर करें और छतरपुर आने पर हम आपसे मिलने आएंगे."

CHHATARPUR peoples left nepal
छतरपुर विधायक ललिता यादव ने फंसे लोगों से बात की (ETV BHARAT)
CHHATARPUR peoples left nepal
काठमांडू से निजी वाहनों से निकले छतरपुर के परिवार (ETV BHARAT)

छतरपुर के 14 लोग काठमांडू के होटल में, इनमें 4 बच्चे

गौरतलब है कि नेपाल घूमने गए छतरपुर के 4 परिवार नेपाल हिंसा के बीच एक होटल में फंसे हुए थे. इनमें 14 लोगों में 6 बच्चे भी शामिल हैं. छतरपुर कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी ने रहने वाले व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार भी इसी ग्रुप के साथ है. काठमांडू के होटल में फंसे छतरपुर के निर्देश अग्रवाल ने होटल की खिड़की से बाहर हो रही हिंसा व आगजनी का वीडियो बनाकर भी छतरपुर में अपने परिजनों को भेजा था.

CHHATARPUR peoples left nepal
सूचना मिलते ही CM मोहन यादव हुए सक्रिय (ETV BHARAT)

सूचना मिलते ही CM मोहन यादव हुए सक्रिय

नेपाल में छतरपुर के 4 परिवारों के फंसे होने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सक्रिय हो गए थे. उन्होंने भी ट्वीट किया "मेरे संज्ञान में आया है कि छतरपुर के कुछ परिवारों के सदस्य नेपाल में हैं. इनकी चिंता करते हुए मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. भारत सरकार के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनकी सकुशल भारत वापसी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं."

ETV भारत संवाददाता ने भी पीड़ित लोगों से बात की

छतरपुर के ईटीवी भारत संवाददाता मनोज सोनी ने भी काठमांडू के होटल में फंसे निर्देश अग्रवाल से बात की थी. उन्होंने बताया कि "हम बच्चों सहित 14 लोग हैं. अपने निजी वाहन से नेपाल घूमने आए थे. पहले हम पोखरा गए और उसके बाद काठमांडू आए. जिस दिन हम यहां आए उसके अगले दिन से प्रदर्शन हिंसक हो गया. जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है. जिस होटल में हम रुके हैं, उसी के सामने आगजनी और तोड़फोड़ की गई. इससे हम सभी डरे हुए हैं. होटल में खाना मिलना भी बंद हो गया है. नमकीन-बिस्किट खाकर किसी तरह काम चला रहे हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATARPUR 14 PEOPLE NEPALCHHATARPUR PEOPLES LEFT NEPALINDIANS STRANDED NEPAL VIDEONEPAL GEN Z PROTESTCHHATARPUR PEOPLES LEFT NEPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश का पहला शहर जहां स्टूडेंट्स करेंगे AI की पढ़ाई, स्कूलों में आधुनिक ICT लैब तैयार

'मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी में मंत्री-अधिकारी शामिल': नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल

निवाड़ी जिले के उत्कृष्ट गांव पाराखेरा का खिरक में घुटनों तक कीचड़, मरीजों को ढोते हैं चारपाई से

गौमूत्र और 5 पेड़ों की पत्तियों से बना लीजिए ब्रह्मास्त्र, कीटों का हो जाएगा काम तमाम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.