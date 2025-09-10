ETV Bharat / state

नेपाल हिंसा में छतरपुर के 14 लोग फंसे, वहां के हालात देख रूह कांपी, पीएम मोदी से मांगी मदद

नेपाल में जारी हिंसा के बीच काठमांडू के होलट में फंसे छतरपुर के 14 लोग. पीएम मोदी से सुरक्षित बाहर निकालने की लगाई गुहार.

CHHATARPUR 14 PEOPLE STRANDED NEPAL
छतरपुर के 14 लोग नेपाल में फंसे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 10:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: नेपाल में हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों में आग लगा दी. संसद भवन से लेकर कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया. होटलों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कई लोगों की जानें भी चली गई. इस हिंसा के बीच छतरपुर के 14 लोग काठमांडू में फंस गए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां से सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई है. फंसे लोगों में छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. उनका कहना है कि वो बहुत घबराए हुए हैं. यहां का माहौल देखकर उन्हें डर लग रहा है.

छतरपुर के 14 लोग नेपाल में फंसे

नेपाल में जारी हिंसा से न सिर्फ वहां के लोगों बल्कि अन्य देशों के लोगों को भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. नेपाल घूमने, दर्शन करने या अन्य काम से गए लोग इस भीषण हिंसा के बीच फंस गए हैं. मध्य प्रदेश के छतरपुर के 4 परिवार भी नेपाल में फंसे हुए हैं. सिटी कोतवाली थाना इलाके के गल्ला मंडी में रहने वाले व्यापारी पप्पू मातेले, गल्ला मंडी के ही निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल, एक कुशवाहा परिवार सहित 4 फैमिली अपने निजी वाहन से नेपाल घूमने और पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे. इन 14 लोगों में 6 बच्चे भी शामिल हैं.

नेपाल में फंसे लोगों ने सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी से लगाई गुहार (ETV Bharat)

लगातार बढ़ती हिंसा से बेहद घबराए हैं लोग

सभी लोग काठमांडू के गंगा सागर होटल में फंसे हुए हैं. काठमांडू सहित पूरे नेपाल में लगातार बढ़ती हिंसा से सभी को डर सताने लगा है. उन्होंने नेपाल से सुरक्षित भारत लाने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई है. उनका कहना है कि यहां लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है. प्रदर्शनकारी होटलों को आग के हवाले कर दे रहे हैं.

भीड़ हर जगह तोड़फोड़ कर रही है. ऐसे में उन्हें डर लग रहा है कहीं वो भी इस हिंसक भीड़ के निशाने पर न आ जाएं. सभी बहुत घबराए हुए हैं. एक व्यक्ति ने एक वीडियो जारी करके वहां के घटनाक्रम के बारे में बताया और सभी को सुरक्षित निकालने की मांग की है.

nepal gen z protest
प्रदर्शनकारी जगह-जगह कर रहे हैं आगजनी (ETV Bharat)

क्या बोले काठमांडू में फंसे छतरपुर के लोग?

छतरपुर के ईटीवी भारत के संवाददाता मनोज सोनी ने काठमांडू के होटल में रुके निर्देश अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि "हम बच्चों सहित 14 लोग हैं. अपने निजी वाहन से नेपाल घूमने आए थे. पहले हम पोखरा गए और उसके बाद काठमांडू आए. जिस दिन हम यहां आए उसके अगले दिन से प्रदर्शन हिंसक हो गया. जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है.

जिस होटल में हम रुके हैं, उसी के सामने आगजनी और तोड़फोड़ की गई. इससे हम सभी डरे हुए हैं. होटल में खाना मिलना भी बंद हो गया है. नमकीन-बिस्किट खाकर किसी तरह काम चला रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारी बात पीएम मोदी तक पहुंचाई जाए और जल्द से जल्द हम सभी को यहां से सुरक्षित निकाला जाए."

स्थानीय विधायक ने सभी को निकालने की बात कही

छतरपुर की विधायक ललिता यादव से ईटीवी भारत के संवाददाता ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "हमें पता चला है नेपाल में हिंसा के बीच हमारे छतरपुर के कुछ व्यापारी परिवार के लोग काठमांडू के होटल में फंसे हैं. सभी को सुरक्षित निकालने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करूंगी. इसके अलावा जिला प्रशासन से भी इसके बारे में चर्चा करूंगी. उनको सुरक्षित वापस लाया जाएगा. सरकार वहां पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाल भी रही है."

नेपाल से सटे बिहार के जिलों की सीमा सील

नेपाल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे बिहार के 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज की अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है. पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्थानीय लोगों की भी गहन जांच-पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही उनको आने-जाने की इजाजत मिल रही है. पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट कर दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATARPUR 14 PEOPLE STRANDED NEPALNEPAL GEN Z PROTESTINDIANS STRANDED KATHMANDU NEPALMADHYA PRADESH 14 STRANDED NEPALCHHATARPUR PEOPLE STRANDED NEPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

पूर्व मंत्री ने प्रहलाद पटेल को बताया- अहंकारी और बदमिजाज, सरकार को ठहराया 42 मौतों का जिम्मेदार

बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा बड़वानी का गांव, झोली में भरकर अस्पताल जा रहे मरीज

आगे मेडिकल स्टोर, पीछे चल रहा था अवैध धंधा, सिंगरौली में मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.