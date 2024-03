स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक है तम्बाकू चबाना, SNMC की कैंसर पर रिसर्च में चौंकाने वाले खुलासे हुए

जानकारी देतीं एसएन मेडिकल काॅलेज के कैंसर डिपार्टमेंट की एचओडी डाॅ. सुरभि गुप्ता

आगरा: कैंसर का नाम आते ही हर कोई घबरा (Chewing tobacco is more dangerous than smoking) जाता है. क्योंकि, समय पर कैंसर का पता लगने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है. मगर, कैंसर की प्रमुख वजह बीड़ी, सिगरेट सुलगाने के साथ ही तम्बाकू चबाना (गुटखा) है. आगरा के एसएन मेडिकल काॅलेज (एसएनएमसी) के कैंसर डिपार्टमेंट में कैंसर मरीजों की हिस्ट्री पर एक स्टडी चल रही है. अभी रिसर्च के पहले फेज में 200 कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग और काउंसलिंग में चौंकाने वाली बातें सामने आई है.

स्मोकिंग और तम्बाकू से हो रहा कैंसर: रिसर्च के मुताबिक, भले कैंसर की वजह स्मोकिंग और तम्बाकू चबाना है. मगर, सबसे ज्यादा खतरनाक तम्बाकू का सेवन है. इतना ही नहीं, जो लोग बीड़ी, सिगरेट के धुंए का छल्ला उड़ाने के साथ ही तम्बाकू भी चबाते हैं. वे 45 साल की उम्र में कैंसर रोगी बन गए हैं. इतना ही नहीं, चौथी स्टेज में इलाज कराने पहुंच रहे हैं.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह कैंसर है. सन 2018 की बात करें तो दुनियां में कैंसर की वजह से लगभग 90.6 लाख लोगों ने अपनी जान गवाई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में साल 2020 तक 6 में से एक आदमी कैंसर की बीमारी के कारण मरते थे.

एसएन मेडिकल काॅलेज के कैंसर डिपार्टमेंट की एचओडी डाॅ. सुरभि गुप्ता ने बताया कि, डिमार्टमेंट में एक रिसर्च चल रही है. जो कैंसर के मरीजों पर हो रही है. इसमें तंबाकू और स्मोकिंग से कैंसर के बारे में पता किया जा रहा है. अभी 200 मरीजों का डाटा पूरा हुआ है. ये सभी मरीज तंबाकू चबाने या स्मोकिंग की वजह से कैंसर की चपेट में आए हैं. इनकी काउंसलिंग और स्क्रीनिंग में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं. रिसर्च का टाॅपिक ये हैं कि, तंबाकू चबाने और स्मोकिंग से कैंसर के मरीजों का तुलनात्मक अध्ययन करना है. किसकी वजह से कैंसर जल्दी हो रहा है.

एसएन मेडिकल काॅलेज के कैंसर डिपार्टमेंट की एचओडी डाॅ. सुरभि गुप्ता ने बताया कि, कई ऐसे कैंसर मरीज ऐसे हैं, जो तंबाकू भी चबाते हैं. स्मोकिंग भी करते हैं. कुछ मरीज ऐसे हैं, जो सिर्फ तंबाकू चबाते यानी गुटखा खाते हैं और कुछ बीडी या सिगरेट ही पीते हैं. अभी रिसर्च में 200 मरीज का डाटा आया है. उसका एनाइसिस किया तो सामने आया है कि, जो लोग तंबाकू चबाने के साथ ही स्मोकिंग भी करते हैं.

उनमें कैंसर जल्द पनपता है. ऐसे मरीज चैथी स्टेज में इलाज कराने आ रहे हैं. इन मरीजों की उम्र 45 साल से कम है. इसके साथ ही जो लोग सिर्फ तंबाकू या गुटखा का सेवन करते हैं. वे कम समय के लिए भी ऐसा करते हैं तो भी उनमें कैंसर होने का खतरा अधिक रहता है. इसके साथ ही जो स्मोकिंग करते हैं. उनमें तंकाबू का सेवन करने वालों से अधिक देर में कैंसर हो रहा है.



चौंका रहे आंकड़े: एसएन मेडिकल काॅलेज के कैंसर डिपार्टमेंट की एचओडी डाॅ. सुरभि गुप्ता ने बताया कि, अभी जो स्टडी में सामने आया है. उसके मुताबिक, सिर्फ गुटखा खाने वाले 50 साल की उम्र में कैंसर रोगी बन रहे हैं तो स्मोकिंग करने वालों में 55 से अधिक उम्र पर कैंसर हो रहा है. ये चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात है. ये रिसर्च अभी चल रही है. जब 500 मरीज का डाटा हो जाएगा. तब इस बारे में सही पता चलेगा.

200 प्रकार के हैं कैंसर: कैंसर 200 से भी अधिक प्रकार हैं. जिनके लक्षण भी अलग-अलग हैं. इनमें अपेंडिक्स कैंसर, ब्लाडर कैंसर, ब्रेन कैंसर, हड्डी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलन या कोलोरेक्टल कैंसर, डुओडनल कैंसर, कान का कैंसर, इंडोमेटरियल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, दिल का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, किडनी का कैंसर, लैरिंजियल का कैंसर, ल्यूकेमिया, होंठ का कैंसर, लिवर कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, यूटरिन कैंसर, वजाइनल कैंसर समेत अन्य कैंसर की बीमारियां होती हैं.



कैंसर के सामान्य लक्षण:

अचानक से वजन कम होने लगना.

थकान महसूस होना.

ब्लीडिंग होना.

खाना निगलने में परेशानी होना.

मुंह में बार-बार छाले होना.

हमेशा बुखार रहना.

त्वचा के टेक्सचर, रंग या मोल में बदलाव होना.

पेशाब रुक-रुक कर आना.

लंबे समय तक खांसी रहना

और खांसने पर खून आना.

महिलाओं में गंदे पानी की शिकायत.

शरीर में गिल्टियां होना.

भूख न लगना.

