रायपुर में शतरंज का 7 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप, छत्तीसगढ़ के टॉप-20 बच्चों को ग्रैंडमास्टर प्रवीण थिप्से सीखा रहे 'चाल'

शतरंज में राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का मौका अब छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिल रहा है.

chess training camp in Raipur
रायपुर में शतरंज का 7 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 6:51 PM IST

3 Min Read
रायपुर. राजधानी रायपुर में इन दिनों शतरंज को लेकर खास माहौल बना हुआ है. शतरंज के ग्रैंडमास्टर प्रवीण थिप्से छत्तीसगढ़ के 20 होनहार बच्चों को शतरंज की ट्रेनिंग दे रहे हैं. यह ट्रेनिंग 11 सितंबर से 17 सितंबर तक राजधानी के एक निजी होटल में चल रही है. इस आयोजन को छत्तीसगढ़ शतरंज संघ ने आयोजित किया है.

पूरे प्रदेश से चुने गए हैं टॉप 20 खिलाड़ी: इस ट्रेनिंग में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से आए वे 20 बच्चे शामिल हैं, जो अपने-अपने आयु वर्ग में राज्य स्तर पर नंबर 1 या नंबर 2 हैं. शतरंज में अलग-अलग उम्र वर्ग (अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 16) होते हैं. हर ग्रुप से दो लड़के और दो लड़कियों को चुना गया है.

छत्तीसगढ़ के टॉप-20 बच्चों को ग्रैंडमास्टर प्रवीण थिप्से सीखा रहे 'चाल' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस ट्रेनिंग में वही बच्चे आ सकते हैं जो छत्तीसगढ़ चैंपियनशिप में पहले या दूसरे स्थान पर आए हों. इससे हम उन्हीं बच्चों को गहन जानकारी दे पाते हैं, जो पहले से अच्छा खेल रहे हैं- प्रवीण थिप्से

बच्चों को सिखाई जा रही हैं चालें और रणनीति: इस ट्रेनिंग में बच्चों को केवल शतरंज खेलना ही नहीं, बल्कि उसे रणनीति और मानसिक दृढ़ता के साथ कैसे खेला जाए, यह भी सिखाया जा रहा है.

इस तरह बन रही रणनीति: थिप्से ने कहा कि, शतरंज अब 200 से ज्यादा देशों में खेला जाता है. जहां खेल पॉपुलर होता है, वहां रिसर्च भी होती है. पिछले 5-6 सालों में शतरंज की थ्योरी बहुत विकसित हुई है. हम बच्चों को यह बताते हैं कि कौन-सी चाल खेलनी चाहिए और कौन-सी नहीं. क्योंकि गलत चाल से पोजिशन खराब हो सकती है.

केवल चाल ही नहीं, आत्मविश्वास और धीरज भी जरूरी: थिप्से ने आगे कहा, शतरंज में जीतने के लिए केवल चालें नहीं, बल्कि धीरज, आत्मविश्वास और दिमागी सतर्कता भी जरूरी होती है. यह ट्रेनिंग बच्चों को न केवल खेल में बेहतर बनाती है, बल्कि उनकी पर्सनालिटी भी मजबूत करती है.

सीमित बच्चों को ही मिल रही है यह खास कोचिंग: संघ के अनुसार, इस तरह की गहन ट्रेनिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों को दी जाती है जो मेरिट में हों. अगर बड़ी संख्या में बच्चों को लिया जाए, तो हर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा सकता.

अगर हम 100 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, तो सबको पूरा लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए यह ट्रेनिंग सिर्फ टॉप 20 बच्चों के लिए रखी गई है. हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं, न कि संख्या पर- प्रवीण थिप्से

इस विशेष ट्रेनिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के टैलेंटेड बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें, यही इसका मकसद है. ग्रैंडमास्टर प्रवीण थिप्से की कोचिंग से ये बच्चे न सिर्फ बेहतर खिलाड़ी बनेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे..

14 सितंबर को रायपुर में लिटिल मास्टर शतरंज प्रतियोगिता, ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से करेंगे पुरस्कृत
शतरंज प्रतियोगिता से राष्ट्रीय स्तर के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन, फीडे रेटिंग भी मिली
राज्य स्तरीय FIDE रेटेड चेस चैंपियनशिप का आगाज, कोरबा में अंतरराष्ट्रीय रेटिंग वाले खिलाड़ी भी कर रहे शिरकत

