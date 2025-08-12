ETV Bharat / state

MP के कूनो से निकल रणथंभौर के करीरा गांव पहुंची 'ज्वाला', दो बकरियों का किया शिकार - CHEETAH IN SAWAI MADHOPUR

मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण से निकलकर रणथंभौर के करीरा गांव में फीमेल चीता पहुंच गई.

रणथंभौर के गांव में पहुंचा चीता
रणथंभौर के गांव में पहुंचा चीता (ETV Bharat Sawai Madhopur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 12:37 PM IST

सवाई माधोपुर : मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण से निकलकर एक फीमेल चीता राजस्थान के रणथंभौर में पड़ने वाले करीरा गांव में आ पहुंची. गांव में घुसने के बाद चीते ने गांव के निवासी ब्रजमोहन और नानजी गुर्जर के बाड़ों में बंधी हुई बकरियों का शिकार किया. इसके बाद काफी देर तक चीता वहीं शिकार के पास बैठा रहा. चीते के गांव में आने की सूचना पर सभी में दहशत फैल गई. सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे. साथ ही मध्य प्रदेश कूनो अभ्यारण के वन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और चीते को ट्रेंकुलाइज किया.

रणथंभौर के डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि मंगलवार सुबह सूचना मिली कि मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण से निकलकर एक चीता रणथंभौर क्षेत्र के बहरावंडा कला थाना क्षेत्र के करीरा गांव में आ पहुंची है. चीते ने गांव में दो बकरियों का भी शिकार किया है. सूचना के बाद वन विभाग की टीम और कूनो अभ्यारण की टीम मौके पर पहुंची और चीते को ट्रेंकुलाइज किया गया. चीते को वापस मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण में लेकर जाने की तैयारी की जा रही है.

रणथंभौर सीसीएफ अनूप के आर (वीडियो ईटीवी भारत सवाई माधोपुर)

रणथंभौर सीसीएफ अनूप के आर ने बताया कि कूनो अभ्यारण चंबल अभ्यारण से करीब 5-6 किलोमीटर आगे से शुरू हो जाता है. चीते को जब एनक्लोजर से बाहर छोड़ा गया था तो वह घूमता हुआ इधर आ गया. पहले भी दो तीन बार चीता कूनो अभ्यारण से निकलकर चंबल पार करके राजस्थान की सीमा में आ गया है. इसी तरह आज भी एक ज्वाला नाम की फीमेल चीता राजस्थान की सीमा में पड़ने वाले गांव करीरा में आ गई, जिसको कूनो अभ्यारण की ट्रेंकुलाइज टीम ने ट्रेंकुलाइज किया और कूनो अभ्यारण में ले जाया गया. सीसीएफ ने बताया कि चीते ने करीरा गांव में दो बकरियों का भी शिकार किया है.

पढ़ें. धौलपुर से रावतभाटा तक बनेगा चीता लैंडस्केप, राजस्थान और एमपी के वन अधिकारी संयुक्त एमओयू करेंगे जारी

