नौकरी के झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, मिर्जापुर में मास्टरमाइंड समेत 14 गिरफ्तार

एक मास्टरमाइंड 8वीं पास है, जबकि दूसरा 10वीं पास है. ( Photo Credit: Mirzapur Police )

16 सितंबर को तनिष उमराव ने की थी शिकायत: अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) नितेश कुमार सिंह ने बताया कि कटरा कोतवाली में 16 सितंबर को कानपुर नौबस्ता गल्ला मंडी के रहने वाले तनिष उमराव ने नामजद अभियुक्तों के खिलाफ कम्पनी में नौकरी देने का झांसा देकर ठगी करने की लिखित तहरीर दी थी.

इनके पास से तीन मोटर साइकिल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और 10 मोबाइल बरामद किए गये हैं. साथ ही में लोगों से ठगे गये 8 लाख रुपये बैंक में सीज कराए गये हैं.

मिर्जापुर: कटरा पुलिस ने एसओजी और संर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का बुधवार को पर्दाफाश कर दिया. अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) नितेश कुमार सिंह ने बताया कि 14 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है.

जंगीरोड़ ककरहवा से हुई गिरफ्तारी: इस तहरीर के आधार पर कटरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा के निर्देश पर कटरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुखबिर सूचना पर जंगीरोड़ ककरहवा से 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया.

नौकरी के नाम पर 22 हजार रुपये लेते थे: पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह लोग लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोगों को कॉल करके नौकरी देने के नाम पर बुलाते थे. नौकरी का झांसा देकर प्रति व्यक्ति 22000 रुपये लेते थे.

दोनों मास्टरमाइंड 8वीं और 10वीं पास हैं: अपर पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त रुपये न मिलने पर उनको बंधक बनाकर मारते-पीटते थे. जान से मारने की धमकी देकर उनसे रुपये वसूलते थे. नौकरी का झांसा देकर यह गिरोह कई राज्यों में वसूली कर रहा था.

फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से ठगी करते थे. इसके एक मास्टरमाइंड 8वीं पास है, जबकि दूसरा 10वीं पास है. इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है.

