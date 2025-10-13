ETV Bharat / state

उप्र सेतु निगम से ही ठग लिए 17 लाख रुपये; कम कीमत पर सीमेंट सप्लाई का झांसा दिया, फर्जी डिटेल्स भेजी

एक फर्म के नाम का किया इस्तेमाल, दूसरे के खाते में मंगा लिए पैसे, मुकदमा.

यूपी सेतु निगम से ठगी.
यूपी सेतु निगम से ठगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 9:35 AM IST

आगरा: उत्तर प्रदेश सेतु निगम की आगरा इकाई के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है. कम कीमत पर सीमेंट आपूर्ति का झांसा देकर खाते में 17,09,033 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. निगम ने फिरोजाबाद में जैन मंदिर के पास निर्माणाधीन पुल के लिए सीमेंट आपूर्ति का प्रस्ताव फर्मों से मांगा था. निगम के कर्मचारी को फर्म का मोबाइल नंबर गूगल पर मिला. यह मोबाइल नंबर साइबर साइबर ठग का निकाला.

उप्र सेतु निगम की आगरा इकाई के लेखाकार धीरज कुमार सक्सेना ने पुलिस को बताया कि फिरोजाबाद में जैन मंदिर के पास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होना है. इसके लिए सीमेंट की जरूरत थी. जिस पर सीमेंट की आपूर्ति करने वाली विभिन्न फर्मों से ऑफर प्राप्त करने के लिए पत्र भेजे गए थे. सभी से फोन पर वार्ता भी की गई थी. इनमें से एक का नंबर नहीं था.

जब नंबर गूगल पर खोजा तो एक मोबाइल नंबर मिला. जिससे 29 सितंबर 2025 को सुबह 11:53 बजे मोबाइल नंबर पर वार्ता हुई. कॉल करने वाले ने पहली बार 21 सेकेंड और दूसरी बार 6 मिनट 46 सेकेंड तक बात की. इसके बाद दोपहर 12:08 बजे फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वार्ता नहीं हो सकी.

लेखाकार धीरज कुमार सक्सेना ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपना नाम अमित मिश्रा बताया. कहा कि वह फर्म से है. उसने व्हाट्सएप पर ऑफर लेटर सेतु निगम के पास भेजने की बात कही. कुछ देर बाद उसने ऑफर भेज दिया. जिसमें सीमेंट की आपूर्ति कम दर पर करने की बात कही गई थी. इसका अधिकारियों से अनुमोदन लिया गया था. इसके बाद कंपनी को 6 हजार बैग सीमेंट का ऑर्डर भेज दिया गया.

धीरज कुमार सक्सेना ने बताया कि 3 अक्तूबर 2025 को अमित के बताए बैंक खाते में 17.09 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. मगर, सीमेंट की आपूर्ति नहीं हुई. जब उसे कॉल किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई. इसके बाद जब फर्म के प्रतिनिधियों से संपर्क किया तब पता चला कि जिस बैंक खाते में रकम जमा कराई है, वो फर्म का है ही नहीं.

बैंक खाता रोहित कुमार के नाम से है. इस पर बैंक से संपर्क कर खाते को फ्रीज कराया गया है. साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक रीता यादव ने बताया कि उप्र सेतु निगम की आगरा इकाई के लेखाकार धीरज कुमार सक्सेना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बैंक खाते की जांच शुरू कर दी गई है.

UTTAR PRADESH BRIDGE CORPORATIONAGRA CYBER FRAUD UP SETU NIGAMयूपी सेतु निगम से ठगीCYBER FRAUD IN AGRA

