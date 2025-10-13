ETV Bharat / state

उप्र सेतु निगम से ही ठग लिए 17 लाख रुपये; कम कीमत पर सीमेंट सप्लाई का झांसा दिया, फर्जी डिटेल्स भेजी

आगरा: उत्तर प्रदेश सेतु निगम की आगरा इकाई के साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है. कम कीमत पर सीमेंट आपूर्ति का झांसा देकर खाते में 17,09,033 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. निगम ने फिरोजाबाद में जैन मंदिर के पास निर्माणाधीन पुल के लिए सीमेंट आपूर्ति का प्रस्ताव फर्मों से मांगा था. निगम के कर्मचारी को फर्म का मोबाइल नंबर गूगल पर मिला. यह मोबाइल नंबर साइबर साइबर ठग का निकाला.

उप्र सेतु निगम की आगरा इकाई के लेखाकार धीरज कुमार सक्सेना ने पुलिस को बताया कि फिरोजाबाद में जैन मंदिर के पास फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होना है. इसके लिए सीमेंट की जरूरत थी. जिस पर सीमेंट की आपूर्ति करने वाली विभिन्न फर्मों से ऑफर प्राप्त करने के लिए पत्र भेजे गए थे. सभी से फोन पर वार्ता भी की गई थी. इनमें से एक का नंबर नहीं था.

जब नंबर गूगल पर खोजा तो एक मोबाइल नंबर मिला. जिससे 29 सितंबर 2025 को सुबह 11:53 बजे मोबाइल नंबर पर वार्ता हुई. कॉल करने वाले ने पहली बार 21 सेकेंड और दूसरी बार 6 मिनट 46 सेकेंड तक बात की. इसके बाद दोपहर 12:08 बजे फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वार्ता नहीं हो सकी.

लेखाकार धीरज कुमार सक्सेना ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपना नाम अमित मिश्रा बताया. कहा कि वह फर्म से है. उसने व्हाट्सएप पर ऑफर लेटर सेतु निगम के पास भेजने की बात कही. कुछ देर बाद उसने ऑफर भेज दिया. जिसमें सीमेंट की आपूर्ति कम दर पर करने की बात कही गई थी. इसका अधिकारियों से अनुमोदन लिया गया था. इसके बाद कंपनी को 6 हजार बैग सीमेंट का ऑर्डर भेज दिया गया.