भीलवाड़ा: 100 साल पहले चौथ के बरवाड़ा से रायला मंदिर लाई गई थी ज्योत

भीलवाड़ा: शहर से 35 किमी दूर अजमेर नेशनल हाईवे नंबर 48 स्थित रायला कस्बे के पास चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है. मंदिर की स्थापना चौथ के बरवाड़ा से ज्योत लाकर की गई. नवरात्र में 9 दिन मां के दरबार में विशेष पूजा होती है. करवा चौथ को मेला भरता है. शुक्रवार दिनभर महिलाएं चौथ माता के मंदिर पहुंचती रही और पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना की.

पुजारी दुर्गालाल गुर्जर ने बताया कि रायला के पास 100 फीट ऊंचा गुंबदनुमा प्रसिद्ध चौथ माता का मंदिर है, जिसकी ज्योत 100 वर्ष पहले चौथ का बरवाड़ा से लाई गई थी. अभी प्रतिवर्ष कार्तिक चतुर्थी को करवा चौथ को मेला भरता है. आज दिन भर मेले में श्रद्धालु आए. महिलाओं ने सज धजकर चौथ माता की पूजा की और पति की लंबी उम्र की कामना की.