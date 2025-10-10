भीलवाड़ा: 100 साल पहले चौथ के बरवाड़ा से रायला मंदिर लाई गई थी ज्योत
रायला के पास 100 फीट ऊंचा गुंबदनुमा प्रसिद्ध चौथ माता का मंदिर है, जिसकी ज्योत चौथ का बरवाड़ा से लाए थे.
Published : October 10, 2025 at 4:20 PM IST
भीलवाड़ा: शहर से 35 किमी दूर अजमेर नेशनल हाईवे नंबर 48 स्थित रायला कस्बे के पास चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है. मंदिर की स्थापना चौथ के बरवाड़ा से ज्योत लाकर की गई. नवरात्र में 9 दिन मां के दरबार में विशेष पूजा होती है. करवा चौथ को मेला भरता है. शुक्रवार दिनभर महिलाएं चौथ माता के मंदिर पहुंचती रही और पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना की.
पुजारी दुर्गालाल गुर्जर ने बताया कि रायला के पास 100 फीट ऊंचा गुंबदनुमा प्रसिद्ध चौथ माता का मंदिर है, जिसकी ज्योत 100 वर्ष पहले चौथ का बरवाड़ा से लाई गई थी. अभी प्रतिवर्ष कार्तिक चतुर्थी को करवा चौथ को मेला भरता है. आज दिन भर मेले में श्रद्धालु आए. महिलाओं ने सज धजकर चौथ माता की पूजा की और पति की लंबी उम्र की कामना की.
पढ़ें:पति ने बिसराया पर इनके ह्रदय में आज भी 'रिश्ता' कायम है, 120 महिला प्रभुजन रखेंगी करवा चौथ का व्रत
पुजारी दुर्गालाल के अनुसार, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ पूरे देश में हर्ष और श्रद्धा से मनाई जाती है. सुहागिनें दिन भर व्रत रखती हैं और चंद्रमा उदय होने के बाद अघ्य देकर व्रत खोलती हैं. महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र की कामना करती हैं. महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र की कामना करती हैं. एक दिन पहले बड़ी संख्या में महिलाओं ने करवे और सुहाग सामग्री की खरीद की.