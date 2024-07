ETV Bharat / state

यूपी में बारिश और खराब मौसम: लखनऊ आने-जाने वाली पांच फ्लाइट्स हुईं कैंसिल, कई डिले - Rain and bad weather in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Jul 7, 2024, 9:02 PM IST | Updated : 23 hours ago

यूपी में बारिश और खराब मौसम के कारण परेशानी ( फोटो क्रेडिट- Etv Bharat )

लखनऊ: खराब मौसम का असर लगातार चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली उडानों पर पड़ रहा है. शनिवार को 2 उडानों को डायवर्ट किया गया था. वहीं रविवार को आगरा, दिल्ली और मुम्बई जाने वाली एक-एक फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया. वहीं कई विमान अपने तय समय से देरी से पहुंचे और रवाना हुए. रविवार को दोपहर 12ः20 मिनट पर आगरा जाने वाली इण्डिगो की विमान संख्या 6ई7928 रद्द कर दी गयी. देर शाम 20ः20 पर दिल्ली जाने वाली इण्डिगो की विमान संख्या 6ई 546 रद्द कर दी गयी. 20ः40 बजे लखनऊ से मुम्बई जाने वाली एयर इण्डिया एक्सप्रेस की उडान संख्या आई एक्स 2784 भी रद्द कर दी गयी. इसके अलावा आगरा से लखनऊ 15ः15 पर आने वाली उड़ान रद्द हुई. इण्डिगो की दिल्ली से लखनऊ आने वाली उडान संख्या 6ई538 रद्द कर दी गयी. दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इण्डिया एक्सप्रेस की उडान संख्या आईएक्स2784 रद्द की गयी.

फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री हुए परेशान (फोटो क्रेडिट- ईटीवी भारत) दम्माम से आने वाली फ्लाइट्स अपने तय समय से 1 घण्टे विलम्ब से, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एयर इण्डिया की विमान एक घण्टे विलम्ब से, लखनऊ से मुम्बई जाने वाली एयर इण्डिया की विमान 1 घण्टे विलम्ब से, लखनऊ से चेन्नई जाने वाली इण्डिगो की विमान अपने निर्धारित समय से 1 घण्टे विलम्ब से उड़ान भर सकीं. लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एयर इण्डिया एक्सप्रेस की विमान संख्या आई5330 अपने निर्धारित समय 20ः00 के बजाय 22ः05 पर जाने की संभावना है. वहीं लखनऊ से जयपुर जाने वाली इण्डिगो की विमान संख्या 6ई7321 अपने निर्धारित समय 20ः35 के बजाय 21ः50 पर जाने की संभावना है.वाराणसी से लखनऊ आने वाली इण्डिगो की विमान संख्या 6ई 7739 अपने निर्धारित समय करीब 2 घंटे विलम्ब से पहुंची. वहीं दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इण्डिया की विमान संख्या 9आई607 अपने निर्धारित समय 18ः30 के बजाय 21ः21 पर और पुणे से लखनऊ आने वाली एयर इण्डिया एक्सप्रेस की विमान संख्या आई5330 अपने निर्धारित समय 19ः30 के बजाय 21ः27 पर पहुंचने की संभावना है. ये भी पढ़ें- 26 दिन बाद चीन से आया नेवी अफसर का पार्थिव देह, बेसुध पत्नी बोली- आपको सही सलामत भेजा था, बुजुर्ग मां और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल - Merchant Navy officer dies in China

लखनऊ: खराब मौसम का असर लगातार चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली उडानों पर पड़ रहा है. शनिवार को 2 उडानों को डायवर्ट किया गया था. वहीं रविवार को आगरा, दिल्ली और मुम्बई जाने वाली एक-एक फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया. वहीं कई विमान अपने तय समय से देरी से पहुंचे और रवाना हुए. रविवार को दोपहर 12ः20 मिनट पर आगरा जाने वाली इण्डिगो की विमान संख्या 6ई7928 रद्द कर दी गयी. देर शाम 20ः20 पर दिल्ली जाने वाली इण्डिगो की विमान संख्या 6ई 546 रद्द कर दी गयी. 20ः40 बजे लखनऊ से मुम्बई जाने वाली एयर इण्डिया एक्सप्रेस की उडान संख्या आई एक्स 2784 भी रद्द कर दी गयी. इसके अलावा आगरा से लखनऊ 15ः15 पर आने वाली उड़ान रद्द हुई. इण्डिगो की दिल्ली से लखनऊ आने वाली उडान संख्या 6ई538 रद्द कर दी गयी. दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इण्डिया एक्सप्रेस की उडान संख्या आईएक्स2784 रद्द की गयी. फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री हुए परेशान (फोटो क्रेडिट- ईटीवी भारत) दम्माम से आने वाली फ्लाइट्स अपने तय समय से 1 घण्टे विलम्ब से, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एयर इण्डिया की विमान एक घण्टे विलम्ब से, लखनऊ से मुम्बई जाने वाली एयर इण्डिया की विमान 1 घण्टे विलम्ब से, लखनऊ से चेन्नई जाने वाली इण्डिगो की विमान अपने निर्धारित समय से 1 घण्टे विलम्ब से उड़ान भर सकीं. लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एयर इण्डिया एक्सप्रेस की विमान संख्या आई5330 अपने निर्धारित समय 20ः00 के बजाय 22ः05 पर जाने की संभावना है. वहीं लखनऊ से जयपुर जाने वाली इण्डिगो की विमान संख्या 6ई7321 अपने निर्धारित समय 20ः35 के बजाय 21ः50 पर जाने की संभावना है.वाराणसी से लखनऊ आने वाली इण्डिगो की विमान संख्या 6ई 7739 अपने निर्धारित समय करीब 2 घंटे विलम्ब से पहुंची. वहीं दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इण्डिया की विमान संख्या 9आई607 अपने निर्धारित समय 18ः30 के बजाय 21ः21 पर और पुणे से लखनऊ आने वाली एयर इण्डिया एक्सप्रेस की विमान संख्या आई5330 अपने निर्धारित समय 19ः30 के बजाय 21ः27 पर पहुंचने की संभावना है. ये भी पढ़ें- 26 दिन बाद चीन से आया नेवी अफसर का पार्थिव देह, बेसुध पत्नी बोली- आपको सही सलामत भेजा था, बुजुर्ग मां और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल - Merchant Navy officer dies in China

Last Updated : 23 hours ago