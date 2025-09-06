ETV Bharat / state

इतिहास की अनचाही कहानी सुनाते हैं खजुराहो के मंदिर, रहस्य जानने विश्वभर से आते हैं पर्यटक

छतरपुर के खजुराहो में चंदेल राजाओं ने बनवाए थे 85 मंदिर, आक्रांताओं ने की तोड़फोड, आज केवल 20-22 ही मंदिर बचे हैं.

CHATTARPUR KHAJURAHO TEMPLES
आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा और प्रतिमाओं को किया खंडित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 9:13 AM IST

छतरपुर: खजुराहो में बने 1 हजार साल पुराने चंदेलकालीन मंदिरों पर आज भी आक्रांताओं के जुल्म के निशान बने हुए हैं. मंदिरों को कैसे नष्ट किया गया, कैसे तोड़ा गया और खंडित किया गया, इसकी गवाही देने हजारों साल बाद आज भी ये प्राचीन मंदिर खड़े हैं. आक्रांताओं द्वारा किए गए अत्याचार मंदिरों में साफ झलक रहे हैं और यहां स्थापित प्रतिमाएं हकीकत बयां कर रही हैं. इन मंदिरों का रहस्य जानने दुनिया भर से लोग खजुराहो आते हैं.

आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा और लूटा

कहा जाता है कि मुगलों के आने से पहले उत्तर भारत में भव्य मंदिरों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिन पाना मुश्किल था. लेकिन मुगल शासक और उनकी सेना इतनी क्रूर थी कि सेना जिस भी मार्ग से निकलती थी, वहां तबाही मचा देती थी. उस रास्ते में आने वाले मंदिरों को तोड़ा और लूटा जाता था. आक्रांताओं के आतंक के निशान आज भी खजुराहो के चंदेल कालीन मंदिरों में देखे जा सकते हैं.

संस्कृति और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो (ETV Bharat)

कला, संस्कृति और शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो

छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अपनी कला, संस्कृति और शिल्पकारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां देश-दुनिया के पर्यटक मंदिरों के दीदार करने आते हैं. पर्यटक मंदिरों पर उकेरी गई कलाकारी और शिल्पकारी को देखकर हैरान रह जाते हैं. लोग कहते हैं कि आक्रांताओं ने इन मंदिरों को तोड़ा और लूटा. लेकिन उनको नेस्तनाबूत नहीं कर पाए. हजारों साल बाद पुराने मंदिर आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं और आक्रांताओं के नामोनिशान मिट गए.

खजुराओं के मंदिरों में आक्रांताओं के जुल्म के निशान (ETV Bharat)

शिव के उपासक थे चंदेल राजा

छतरपुर के इतिहासकार और रिटायर्ड प्रोफेसर एन. के. जैन बताते है कि "चंदेल राजा शिव के उपासक थे. उन्होंने 9 वीं शताब्दी तक खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण कराया था. लेकिन आज केवल 20 से 22 मंदिर ही सही बचे हैं. इन मंदिरों का निर्माण कर्णावती नदी में मिलने वाले ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से किया गया है. कर्णावती नदी पन्ना और छतरपुर के बीच बहती है, जिसे आज केन नदी के नाम से जाना जाता है."

आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा और लूटा (ETV Bharat)
खजुराहो के मंदिरों का रहस्य जानने विश्व भर से आते हैं पर्यटक (ETV Bharat)

खजुराहो में मंदिरों के निर्माण में लगे थे 100 साल

इतिहासकार एन के जैन ने कहा, "चंदेल शासक बहुत ही धार्मिक और सकारात्मक विचारधारा के शासक थे. उन्होंने समाज के लिए एक विशाल भू-भाग पर खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया. इन मंदिरों को चंदेल राजाओं ने पीड़ी दर पीड़ी बनाया, जिसमें करीब 100 साल का समय लगा था. इसके लिए मथुरा से 1600 कारीगर बुलाए गए थे, उन्होंने इन मंदिरों को गढ़ा था. लेकिन आक्रांताओं ने समय-समय पर मंदिरों को तोड़ा और प्रतिमाओं को खंडित किया."

