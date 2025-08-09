Essay Contest 2025

चतरा पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली जमादार गंजू को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद - TSPC NAXALITE JAMADAR GANJU

चतरा पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली जमादार गंजू को गिरफ्तार किया है. उसके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं.

TSPC Naxalite Jamadar Ganju
पुलिस की गिरफ्त में टीएसपीसी नक्सली (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2025 at 6:16 PM IST

चतराः जिले में पुलिस ने नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर लावालौंग थाना क्षेत्र के खामडीह जंगल में छापेमारी कर टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य जमादार गंजू उर्फ पहाड़ी गंजू को गिरफ्तार किया गया है. इस ऑपरेशन में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं.

चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का उग्रवादी जमादार गंजू खामडीह जंगल में अवैध हथियारों के साथ सक्रिय है और संगठन के लिए रंगदारी वसूलने का काम कर रहा है. इस सूचना के आधार पर सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) शुभम खंडेलवाल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया.

जानकारी देते चतरा एसपी (ईटीवी भारत)

टीम में लावालौंग थाना प्रभारी रूपेश कुमार, सूर्यप्रताप सिंह, वाजिद अली और अन्य जवान शामिल थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने जमादार गंजू, जो लावालौंग थाना क्षेत्र के कनवातरी गांव का निवासी है, को हिरासत में लिया. उसकी तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, तीन देसी राइफल, 92 जिंदा राउंड गोली, दो मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड, एक टीएसपीसी का पोस्टर, एक केमोफ्लाइज वर्दी और एक बैग बरामद किया गया.

एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि जमादार गंजू टीएसपीसी के कमांडर कबीर गंजू के साथ मिलकर चतरा, हजारीबाग, टंडवा, सिमरिया और अन्य क्षेत्रों में रंगदारी वसूलने और नक्सली गतिविधियों को अंजाम देने में सक्रिय था. पुलिस के अनुसार, जमादार गंजू के खिलाफ पहले से ही चतरा जिले के विभिन्न थानों में पांच मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट और सीएलए एक्ट के तहत कार्रवाई शामिल है. वह पूर्व में जेल भी जा चुका है.

पुलिस अब उससे पूछताछ कर नक्सली नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटाने में लगी है. एसपी ने बताया कि यह गिरफ्तारी नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है. उन्होंने उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करने और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील की. इस ऑपरेशन की सफलता से चतरा पुलिस का मनोबल बढ़ा है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

