बिहार में अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बन रहा दुर्गा पूजा पंडाल, 65 फीट ऊंचा होगा मंडप, जानें खर्च

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी स्थित छतौनी चौक बस स्टैंड पर दुर्गा पूजा समिति अपनी 35वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रही है. इस अवसर पर अमेरिका के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर एक भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है. यह पंडाल अपनी भव्यता और आकर्षण के कारण लाखों श्रद्धालुओं के लिए केंद्र बिंदु बनने जा रहा है. समिति का लक्ष्य इस साल दुर्गापूजा को एक भव्य रूप देना है.

पंडाल का भव्य स्वरूप: पंडाल की संरचना अत्यंत विशाल और आकर्षक होगी, जिसकी ऊंचाई 65 फीट, चौड़ाई 45 फीट और गहराई 50 फीट होगी. इसके निर्माण में 600 बांस, 13 हजार फीट लकड़ी की बीट, 6 हजार फीट कपड़े और थर्मोकोल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है. बंगाल के प्रसिद्ध कारीगर रमेश दास और उनकी टीम इस पंडाल को आकार दे रही है, जो अपनी कला और शिल्प के लिए जाने जाते हैं.

मोतिहारी में दुर्गा पूजा पंडाल (ETV Bharat)

आकर्षक सजावट और लाइटिंग: छतौनी चौक के चारों ओर 300 फीट तक की सड़कों को झूमर, फैंसी बल्ब और विशेष लाइटिंग से सजाया जाएगा. यह सजावट उत्सव के माहौल को और भी रंगीन और जीवंत बनाएगी. समिति के संस्थापक अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पंडाल के निर्माण पर 8 लाख रुपये और कुल आयोजन के लिए 15 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.

"इस साल दुर्गापूजा को विशेष उत्सवी माहौल में मनाया जाएगा. 300 फीट तक की सड़कों को झूमर, फैंसी बल्ब और विशेष लाइटिंग से सजाया जाएगा."- अमित कुमार गुप्ता, पूजा समिति के संस्थापक