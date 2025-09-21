बिहार में अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बन रहा दुर्गा पूजा पंडाल, 65 फीट ऊंचा होगा मंडप, जानें खर्च
बिहार के इस दुर्गा पंडाल को अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर की तरह बनाया जा रहा है. जो 65 फीट ऊंचा और 45 फीट चौड़ा होगा.
Published : September 21, 2025 at 2:05 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी स्थित छतौनी चौक बस स्टैंड पर दुर्गा पूजा समिति अपनी 35वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना रही है. इस अवसर पर अमेरिका के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर एक भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है. यह पंडाल अपनी भव्यता और आकर्षण के कारण लाखों श्रद्धालुओं के लिए केंद्र बिंदु बनने जा रहा है. समिति का लक्ष्य इस साल दुर्गापूजा को एक भव्य रूप देना है.
पंडाल का भव्य स्वरूप: पंडाल की संरचना अत्यंत विशाल और आकर्षक होगी, जिसकी ऊंचाई 65 फीट, चौड़ाई 45 फीट और गहराई 50 फीट होगी. इसके निर्माण में 600 बांस, 13 हजार फीट लकड़ी की बीट, 6 हजार फीट कपड़े और थर्मोकोल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है. बंगाल के प्रसिद्ध कारीगर रमेश दास और उनकी टीम इस पंडाल को आकार दे रही है, जो अपनी कला और शिल्प के लिए जाने जाते हैं.
आकर्षक सजावट और लाइटिंग: छतौनी चौक के चारों ओर 300 फीट तक की सड़कों को झूमर, फैंसी बल्ब और विशेष लाइटिंग से सजाया जाएगा. यह सजावट उत्सव के माहौल को और भी रंगीन और जीवंत बनाएगी. समिति के संस्थापक अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि पंडाल के निर्माण पर 8 लाख रुपये और कुल आयोजन के लिए 15 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है.
"इस साल दुर्गापूजा को विशेष उत्सवी माहौल में मनाया जाएगा. 300 फीट तक की सड़कों को झूमर, फैंसी बल्ब और विशेष लाइटिंग से सजाया जाएगा."- अमित कुमार गुप्ता, पूजा समिति के संस्थापक
देवी-देवताओं की मनमोहक प्रतिमाएं: पंडाल के अंदर भगवान गणेश, माता दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिक की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी. माता दुर्गा अपनी शेर की सवारी पर, गणेश भगवान मूषक पर, लक्ष्मी जी उल्लू पर, कार्तिक भगवान मोर पर और माता सरस्वती हंस पर सवार दिखेंगी. ये प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होंगी.
श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान: श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 9 से 10 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ताकि भीड़ के दौरान भी सुगमता बनी रहे. समिति के सचिव ने बताया कि इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे. आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.
सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान: आयोजन के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, समिति के स्वयंसेवक भी मौजूद रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजन में किसी प्रकार की असुविधा न हो. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी भक्तों को सुगम और सुरक्षित अनुभव प्राप्त हो.
