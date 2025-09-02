चरखी दादरी: लगातार हो रही बारिश के बाद से बने हालातों की झलक चरखी दादरी के राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में देखने को मिल रही है. स्कूल परिसर से लेकर कमरें और लैब तक पानी से लबालब हैं. हालात ऐसे बने हैं कि विद्यार्थियों के हाथों में किताब होती है तो उनकी नजरें पानी पर ज्यादा रहती है. उन्हें डर रहता है कि कहीं से कोई पानी में बहकर आया सांप या कीड़ा उन्हें न काट दें.

स्कूल को दो शिफ्टों में शुरू करना पड़ा

भय के साये में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अपनी जान की परवाह है. बावजूद इसके स्कूल से पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं हुए है. पानी से लबालब स्कूल होने के चलते स्कूल को दो शिफ्टों में शुरू करना पड़ा है. हालांकि स्कूल भवन के लिए करीब 6 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, लेकिन कार्य शुरू नहीं होने और बारिश ज्यादा होने से हालात बुरे हो सकते हैं.

मॉडल स्कूल में जलभराव (ETV Bharat)

लैब और शौचालय भी पानी में डूबे

बता दें कि मानसून सीजन के दौरान लगातार कई वर्षों से जिला मुख्यालय पर राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल परिसर में जलभराव की स्थिति बनी रहती है. इस बार से हालात ऐसे बन गए कि पूरा स्कूल पानी से लबालब हो गया. यहां तक कि कमरों से लेकर लैब और शौचालय भी पानी में डूबे हुए हैं. ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा दो शिफ्टों में क्लासें शुरू की गई हैं.

कभी सांप तो कभी बिच्छू

वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल के हालातों के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्कूल में कभी सांप तो कभी बिच्छू निकलते हैं. वे भय के साये में पढ़ाई करने को मजबूर हैं.

नये भवन का टेंडर निकला, काम शुरु नहीं

स्कूल प्राचार्य सुरेश यादव ने बताया कि सरकार द्वारा करीब 6 करोड़ का बजट नये भवन के लिए मंजूर किया है, जिसका टेंडर भी हो चुका है. कार्य शुरू नहीं होने से स्कूल में पानी ज्यादा भर गया है. हालांकि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं. अब प्रशासन द्वारा स्कूल से पानी की निकासी करवाने का आश्वासन मिला है. जल्द ही पानी निकलवाया जाएगा और अध्यापकों को क्लासों के दौरान सजग रहने के निर्देश दिए हैं.

