चारधाम यात्रा पर लगी रोक 24 घंटे बाद हटी, बहुत भारी बारिश का आज भी है रेड अलर्ट - UTTARAKHAND WEATHER ORANGE ALERT

चारधाम यात्रा फिर शुरू ( Photo- ETV Bharat )

Published : June 30, 2025 at 9:48 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 10:11 AM IST

देहरादून: एक तरफ भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आज बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. दूसरी तरफ खराब मौसम के कारण चारधाम यात्रा पर 29 जून को लगी रोक को 24 घंटे बाद हटा दिया गया है. गढ़वाल मंडल आयुक्त के ये निर्देश दिया है. चारधाम यात्रा फिर शुरू: उत्तराखंड में पिछले कई दिन से भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ का प्रकोप है. इस दैवीय आपदा को देखते हुए 29 जून को चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गयी थी. इस रोक को अभी 24 घंटे ही बीते थे कि चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है. चौंकाने वाली बात ये है कि भारतीय मौसम विभाग उत्तराखंड में खराब मौसम यानी बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग देहरादून द्वारा जारी चेतावनी (फोटो सौ@MET Centre Dehradun)

रेड अलर्ट को देखते हुए किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए उत्तराखंड में कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है. आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन की ओर से ये निर्देश दिया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 7 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश होगी. खास बात ये है कि भारतीय मौसम विभाग ने जहां उत्तराखंड समेत कई उत्तर भारतीय राज्यों में औरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं मौसम विभाग देहरादून ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है: वहीं दूसरी तरफ गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है. चारधाम यात्रा को खराब मौसम और लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण 29 जून को रोक दिया गया था. इस रोक के 24 घंटे के अंदर ही चारधाम यात्रा फिर शुरू कर दी गई है. गढ़वाल कमिश्नर ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने जिलों में मौसम के आधार पर यात्रा को लेकर निर्णय लें. अगर उन्हें लगे कि मौसम यात्रा के लिए सही नहीं है तो रोक लगा सकते हैं. इसके साथ ही कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने खराब मौसम के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित स्थानों पर रुकने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. इन तीन जिलों में हैं चारधाम: गौरतलब है कि इस समय उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा चल रही है. चारधाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ की होती है. यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर देश के उत्तराखंड स्थित सीमांत जिले उत्तरकाशी में हैं. केदारनाथ धाम मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है. बदरीनाथ धाम चमोली जिले में है. ये तीनों पहाड़ी जिले हैं. इन दिनों यहां जमकर बारिश हो रही है. बारिश के कारण एक तरह जहां जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रहा है तो वहीं नदियां, गाड़ और गदेरे उफान पर हैं. मुख्यमंत्री के साथ ही मौसम विभाग भी लगातार स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, रोकी गई चारधाम यात्रा

