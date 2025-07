ETV Bharat / state

उत्तराखंड के सिरोबगड़ में लैंडस्लाइड से केदारनाथ-बदरीनाथ नेशनल हाईवे बंद, बारिश बनी सिरदर्द - RUDRAPRAYAG LANDSLIDE

नंदप्रयाग के पास भूस्खलन ( Photo- ETV Bharat )

चमोली/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में बारिश ने जन जीवन अस्तव्यस्त कर रखा है. राज्य में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद पड़ी हैं. रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है. इससे केदारनाथ और बदरीनाथ यात्रा बाधित हुई है. नंदप्रयाग में मलबा हटाकर रास्ता खोल दिया गया है. सिरोबगड़ में लैंडस्लाइड: रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच लैंडस्लाइड हुआ है. यात्रियों के लिए नासूर बन चुके सिरोबगड़ में भूस्खलन हुआ है. पहाड़ से ढेर सारा मलबा ऋषिकेश बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर गिर गया है. इस कारण इस एनएच पर वाहनों की आवाजाही बंद पड़ी है. संबंधित टीमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़े मलबे को हटाने में जुटी हैं.

