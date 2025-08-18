ETV Bharat / state

कोरिया में जमीन ठगी का मास्टर माइंड गिरफ्तार, 32 लाख से ज्यादा का किया था फ्रॉड - CHARCHA LAND FRAUD

कोरिया पुलिस ने जमीन ठगी के केस में आरोपी शमीम खान को अरेस्ट किया है.

Korea police action on thugs
ठगों पर कोरिया पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 5:38 PM IST

कोरिया: छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी और बिक्री के लिए सरकार प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का दावा करती है. उसके बावजूद ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं. ऐसे ही फ्रॉड की घटना कोरिया में घटी है. पुलिस ने जमीन की ठगी करने वाले आरोपी शमीम खान को अरेस्ट किया है. आरोपी ने कई लोगों से कुल 32 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की है.

गिरफ्त में आरोपी शमीम खान: कोरिया पुलिस ने आरोपी शमीम खान को सोमवार 18 अगस्त को अरेस्ट किया है. पुलिस को शमीम खान के खिलाफ 23 अप्रैल 2025 को शिकायत मिली थी. पुलिस ने जमीन की रजिस्ट्री करवाने और जमीन बिक्री के लिए लोगों से कुल 32,50,000 रुपये ले लिए थे. उसके बाद न तो लोगों को जमीन मिली और न ही पैसा मिला. महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Charcha Police Station in Korea
कोरिया का चरचा थाना (ETV BHARAT)

जमीन का फर्जी दस्तावेज बनवाने का आरोप: पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि आरोपी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को ठगता था. आरोपी ने तीनों प्रार्थियों से नगद एवं चेक के माध्यम से धनराशि लेने की बात स्वीकार की है.आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी की संपत्ति की जांच भी कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है.

आरोपी ने कब कब की ठगी: कोरिया पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 23 अप्रैल 2025 को प्रार्थिया सुनीता गुप्ता से ठगी की. उससे कुल 16 लाख 90 हजार रुपये लिए. इसके बाद 17 अगस्त को प्रार्थिया गिरजा देवी निवासी चरचा से भी 7 लाख रुपये की ठगी की. आरोपी ने ठगी की वारदात को नहीं रोका उसके बाद पीड़ित सिंकदर साव से भी कुल 7 लाख 90 हजार रुपये की ठगी की.

कोरिया पुलिस का बयान: कोरिया एसपी रवि कुमार कुर्रे के निर्देशन के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है. कोरिया पुलिस इस केस में आगे की जांच में जुट गई है. अब फ्रॉड के इस मामले में कुल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

